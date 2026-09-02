Así está avanzando la cirugía robótica, prótesis y tecnología en Colombia: expertos mostraron una radiografía de la situación en el país

Profesionales de la salud participaron en una jornada académica con expertos de México, enfocada en trauma, ortopedia, osteoporosis y materiales de osteosíntesis - crédito suministrado a Infobae Colombia

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Como “la medicina del futuro”, así se describió la telecirugía bariátrica entre el Hospital Internacional de Colombia (HIC) de Piedecuesta, Santander, y la India, a una distancia superior a 25.000 kilómetros que se practicó a un hombre de 50 años, con obesidad mórbida y un peso superior a 200 kilogramos, mediante el robot Mantra 3 y fue la primera telecirugía entre América Latina y Asia.

Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, señaló que el equipo médico ya ha realizado más de 100 procedimientos con esa tecnología y destacó que esta sería la primera telecirugía entre Latinoamérica y Asia

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Este tipo de procedimientos, que ahora parecen novedosos, ya han ganado terreno en el sector científico del país, solo que la ciudadanía no ha estado del todo enterada.

Por ejemplo, en la Clínica del Country de Bogotá, ya en 2025 hablaron de que en Colombia, 1 de cada 5 pacientes con cáncer de próstata “es operado mediante cirugía robótica. En promedio, en Colombia se realizan 2,8 cirugías robóticas diarias”.

La tecnología funciona como una herramienta de navegación que ayuda al cirujano a adaptar la intervención a la anatomía del paciente - crédito suministrado a Infobae

De hecho, por fuera de Bogotá, son pocos los centros asistenciales que reportan aplicar tecnologías de este tipo para realizar procedimientos médicos de alta complejidad. En abril de 2026, se conoció que la Clínica del Campestre de Medellín anunció la implementación del sistema robótico Cori para procedimientos de reemplazo de rodilla en Antioquia.

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La institución señaló que la tecnología permite al equipo quirúrgico planificar y adaptar la intervención a la anatomía de cada paciente, con el objetivo de reducir la afectación de tejidos blandos durante la cirugía.

Sin embargo, esta realidad hasta ahora está llegando a las regiones. Aún así, la cirugía asistida por robot para especialidades ortopédicas con los reemplazos de rodilla y cadera, las prótesis y la prevención de la osteoporosis no van a ser términos desconocidos en todo el territorio nacional.

Este fue el tema que se abordó durante el II Simposio Integral de Trauma y Ortopedia, que reunió a 500 asistentes en Barrancabermeja el 28 de agosto de 2026.

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Profesionales de la salud participaron en una jornada académica con expertos de México, enfocada en trauma, ortopedia, osteoporosis y materiales de osteosíntesis - crédito suministrado a Infobae

El encuentro, organizado por la Unidad Clínica La Magdalena e Insumedic, se llevó a cabo en el Auditorio Mario González de la Universidad Industrial de Santander, con participación gratuita y certificación de asistencia.

Allí, los reconocidos médicos mexicanos Adrián Rivera Villa, Manuel Salas y Mario Domínguez participaron en la agenda académica con conferencias sobre cirugía robótica en reemplazos de rodilla, procedimientos de alta complejidad para reemplazo de cadera y estándares de atención en centros especializados, como parte de las nuevas tecnologías que se pondrán en práctica en el país.

Sobre esta realidad, ya se vislumbra la aplicación de esta medicina en municipios y poblaciones por fuera de Bogotá como Barrancabermeja, que es punto al que acuden los habitantes de cientos de municipios vulnerables de los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander.

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En Colombia ya se usa asistencia de un sistema robótico Da Vinci para procedimientos quirúrgicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Es un hito que especialistas del más alto nivel de Latinoamérica lleguen a Barrancabermeja para compartir sus conocimientos con nuestros profesionales y con todos los barranqueños. Este tipo de eventos demuestran que nuestra ciudad puede ser escenario de encuentros académicos de carácter internacional y que aquí también podemos acceder a conocimiento de primer nivel”, dijo Neistilia Pérez, gerente de la Unidad Clínica La Magdalena.

Los asistentes fueron capacitados con información sobre tecnologías y materiales de osteosíntesis, empleados para la fijación de fracturas y otras lesiones del sistema músculo-esquelético. La programación incluyó un espacio sobre prevención secundaria de la osteoporosis y otro sobre el efecto de las prótesis articulares en la calidad de vida de la población del Magdalena Medio.

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Desde la Unidad Clínica La Magdalena se señaló que se requieren estos espacios de actualización que suelen concentrarse en las principales capitales del país.