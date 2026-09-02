Colombia

Así está avanzando la cirugía robótica, prótesis y tecnología en Colombia: expertos mostraron una radiografía de la situación en el país

La Unidad Clínica La Magdalena e Insumedic convocaron a especialistas nacionales e internacionales para discutir alternativas tecnológicas de atención en lesiones y enfermedades articulares en centros asistenciales nacionales

Profesionales de la salud participaron en una jornada académica con expertos de México, enfocada en trauma, ortopedia, osteoporosis y materiales de osteosíntesis - crédito suministrado a Infobae Colombia
Profesionales de la salud participaron en una jornada académica con expertos de México, enfocada en trauma, ortopedia, osteoporosis y materiales de osteosíntesis - crédito suministrado a Infobae Colombia
Guardar

Como “la medicina del futuro”, así se describió la telecirugía bariátrica entre el Hospital Internacional de Colombia (HIC) de Piedecuesta, Santander, y la India, a una distancia superior a 25.000 kilómetros que se practicó a un hombre de 50 años, con obesidad mórbida y un peso superior a 200 kilogramos, mediante el robot Mantra 3 y fue la primera telecirugía entre América Latina y Asia.

Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, señaló que el equipo médico ya ha realizado más de 100 procedimientos con esa tecnología y destacó que esta sería la primera telecirugía entre Latinoamérica y Asia

PUBLICIDAD

Este tipo de procedimientos, que ahora parecen novedosos, ya han ganado terreno en el sector científico del país, solo que la ciudadanía no ha estado del todo enterada.

Por ejemplo, en la Clínica del Country de Bogotá, ya en 2025 hablaron de que en Colombia, 1 de cada 5 pacientes con cáncer de próstata “es operado mediante cirugía robótica. En promedio, en Colombia se realizan 2,8 cirugías robóticas diarias”.

La tecnología funciona como una herramienta de navegación que ayuda al cirujano a adaptar la intervención a la anatomía del paciente - crédito suministrado a Infobae
La tecnología funciona como una herramienta de navegación que ayuda al cirujano a adaptar la intervención a la anatomía del paciente - crédito suministrado a Infobae

De hecho, por fuera de Bogotá, son pocos los centros asistenciales que reportan aplicar tecnologías de este tipo para realizar procedimientos médicos de alta complejidad. En abril de 2026, se conoció que la Clínica del Campestre de Medellín anunció la implementación del sistema robótico Cori para procedimientos de reemplazo de rodilla en Antioquia.

PUBLICIDAD

La institución señaló que la tecnología permite al equipo quirúrgico planificar y adaptar la intervención a la anatomía de cada paciente, con el objetivo de reducir la afectación de tejidos blandos durante la cirugía.

Sin embargo, esta realidad hasta ahora está llegando a las regiones. Aún así, la cirugía asistida por robot para especialidades ortopédicas con los reemplazos de rodilla y cadera, las prótesis y la prevención de la osteoporosis no van a ser términos desconocidos en todo el territorio nacional.

Este fue el tema que se abordó durante el II Simposio Integral de Trauma y Ortopedia, que reunió a 500 asistentes en Barrancabermeja el 28 de agosto de 2026.

Profesionales de la salud participaron en una jornada académica con expertos de México, enfocada en trauma, ortopedia, osteoporosis y materiales de osteosíntesis - crédito suministrado a Infobae
Profesionales de la salud participaron en una jornada académica con expertos de México, enfocada en trauma, ortopedia, osteoporosis y materiales de osteosíntesis - crédito suministrado a Infobae

El encuentro, organizado por la Unidad Clínica La Magdalena e Insumedic, se llevó a cabo en el Auditorio Mario González de la Universidad Industrial de Santander, con participación gratuita y certificación de asistencia.

Allí, los reconocidos médicos mexicanos Adrián Rivera Villa, Manuel Salas y Mario Domínguez participaron en la agenda académica con conferencias sobre cirugía robótica en reemplazos de rodilla, procedimientos de alta complejidad para reemplazo de cadera y estándares de atención en centros especializados, como parte de las nuevas tecnologías que se pondrán en práctica en el país.

Sobre esta realidad, ya se vislumbra la aplicación de esta medicina en municipios y poblaciones por fuera de Bogotá como Barrancabermeja, que es punto al que acuden los habitantes de cientos de municipios vulnerables de los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander.

Tres cirujanos en un quirófano. Sistema de cirugía robótica Da Vinci, monitor con vista interna y luz quirúrgica encendida.
En Colombia ya se usa asistencia de un sistema robótico Da Vinci para procedimientos quirúrgicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es un hito que especialistas del más alto nivel de Latinoamérica lleguen a Barrancabermeja para compartir sus conocimientos con nuestros profesionales y con todos los barranqueños. Este tipo de eventos demuestran que nuestra ciudad puede ser escenario de encuentros académicos de carácter internacional y que aquí también podemos acceder a conocimiento de primer nivel”, dijo Neistilia Pérez, gerente de la Unidad Clínica La Magdalena.

Los asistentes fueron capacitados con información sobre tecnologías y materiales de osteosíntesis, empleados para la fijación de fracturas y otras lesiones del sistema músculo-esquelético. La programación incluyó un espacio sobre prevención secundaria de la osteoporosis y otro sobre el efecto de las prótesis articulares en la calidad de vida de la población del Magdalena Medio.

Desde la Unidad Clínica La Magdalena se señaló que se requieren estos espacios de actualización que suelen concentrarse en las principales capitales del país.

Temas Relacionados

Cirugía robóticaColombiaIAMedicinaSaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Salud cambió las reglas para abrir y trasladar droguerías en Colombia

La nueva medida vuelve a exigir una separación mínima de 75 metros entre droguerías para autorizar aperturas o traslados, con medición por recorrido del usuario y un certificado expedido por la autoridad competente

Ministerio de Salud cambió las reglas para abrir y trasladar droguerías en Colombia

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Lo que empezó como una noche con comida, bebidas y anécdotas de terror se volvió un momento de mucha tensión después de varios sonidos extraños y un sacudón

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Alerta en Bogotá por reclutamiento y desapariciones: 62 casos ya están bajo investigación de la Fiscalía

El concejal Julián Sastoque pidió una respuesta coordinada del Distrito ante los reportes identificados entre 2025 y julio de 2026. Usme, Kennedy, Santa Fe y otras localidades aparecen entre las zonas con mayor número de registros

Alerta en Bogotá por reclutamiento y desapariciones: 62 casos ya están bajo investigación de la Fiscalía

Gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, será escuchada en el Congreso: planteará la situación humanitaria del departamento tras el terremoto

El senador Iván Cepeda presentó la proposición para que la funcionaria pueda exponer la crisis que enfrenta la población. Hay miles de damnificados

Gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, será escuchada en el Congreso: planteará la situación humanitaria del departamento tras el terremoto

Escapada a Tocancipá en septiembre: alborada, danzas y Festival de la Colombianidad para celebrar sus 433 años

Desde el viernes 11 y hasta el lunes 21 de septiembre, la agenda incluye música, gastronomía, arte, literatura, teatro y desfiles en calles y escenarios públicos, con acceso gratuito para residentes y visitantes

Escapada a Tocancipá en septiembre: alborada, danzas y Festival de la Colombianidad para celebrar sus 433 años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Robbie Williams, Tini, Carlos Vives, Caifanes y Festival Cordillera, los protagonistas de los conciertos en Colombia de septiembre

Lina Tejeiro reveló si mostrará el rostro de su hijo Gael en las redes sociales: “O me amas o me odias”

Ana del Castillo confirmó su embarazo con estas fotografías e hizo una curiosa referencia a Diomedes Díaz

Karol G, Pipe Bueno, Wisin, Olivia Rodrigo y más: estos son los lanzamientos destacados de agosto

Deportes

Jhon Solís, mediocampista colombiano del Birmingham City, explicó por qué el talento no basta para triunfar en Europa

Jhon Solís, mediocampista colombiano del Birmingham City, explicó por qué el talento no basta para triunfar en Europa

Fabián Bustos se pronunció tras su salida de Millonarios y lanzó duras declaraciones: “No les gustaba cómo jugaba el equipo”

Acolfutpro exigió seguridad en los estadios tras hechos violentos y advirtió acciones legales por incumplimientos del Gobierno

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, dejó la puerta abierta para la salida de Juan Manuel Rengifo en este mercado de pases

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino