Colombia

Alcalde de Cúcuta atribuyó el atentado en Los Patios a represalias de grupos armados tras ofensiva militar: “Es una respuesta natural”

Jorge Enrique Acevedo prevé ampliar la vigilancia, las cámaras y las tareas de información luego del atentado que dejó un muerto y 11 lesionados en Norte de Santander

El mandatario Jorge Enrique Acevedo dijo que la detonación estaría asociada a los operativos recientes de la fuerza pública en Norte de Santander, incluidos los dirigidos contra el ELN - crédito

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El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, señaló que el atentado con carro bomba en Los Patios podría ser una respuesta de estructuras criminales a las operaciones de la fuerza pública, entre ellas las dirigidas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hecho dejó una persona muerta y 11 heridas, según el balance inicial de las autoridades

El mandatario anunció que la Administración municipal extenderá hacia Los Patios las medidas de seguridad que ya operan en Cúcuta, con refuerzo de labores de inteligencia, instalación de cámaras y coordinación con la Policía para anticipar nuevos ataques en el área metropolitana.

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Acevedo relacionó la explosión con los golpes recientes contra organizaciones ilegales que operan en Norte de Santander. En sus declaraciones públicas, también aludió a la firma de más de “40 extradiciones en 20 días”, lapso aproximado que lleva Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

“Yo creería que es una respuesta natural por parte de los bandidos”, afirmó el alcalde al referirse a la posibilidad de que los atentados recientes estén vinculados con las acciones contra grupos armados.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, vinculó la explosión en Los Patios con operaciones de la fuerza pública contra estructuras criminales y el ELN - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, vinculó la explosión en Los Patios con operaciones de la fuerza pública contra estructuras criminales y el ELN - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El alcalde sostuvo que las autoridades deben evaluar la ofensiva violenta en el contexto de las operaciones desarrolladas por la fuerza pública contra estructuras criminales de la región. En ese grupo mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene presencia en zonas de Norte de Santander.

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El mandatario insistió en que las acciones adelantadas contra las organizaciones ilegales pueden generar reacciones contra la población civil y las instituciones de seguridad.

El carro bomba dejó un muerto y 11 heridos cerca de una estación de Policía

La explosión ocurrió hacia las 11:15 p. m. del lunes en inmediaciones de la estación de Policía de Los Patios, municipio del área metropolitana de Cúcuta. El reporte inicial indicó que el ataque dejó una persona muerta y 11 heridas, entre ellas dos integrantes de la Policía.

El atentado con carro bomba en Los Patios dejó un muerto y 11 heridos, según el balance inicial de las autoridades - crédito Lucas Molet/REUTERS
El atentado con carro bomba en Los Patios dejó un muerto y 11 heridos, según el balance inicial de las autoridades - crédito Lucas Molet/REUTERS

El estallido causó un incendio dentro de las instalaciones policiales y afectó motocicletas utilizadas por los uniformados. La onda expansiva también ocasionó daños en comercios y viviendas ubicados sobre la avenida principal del municipio.

Tras la detonación, varios sectores de Los Patios quedaron sin servicio de energía. El ataque generó temor entre los habitantes y obligó a reforzar la presencia de las autoridades en la zona.

Acevedo señaló que el esquema de seguridad aplicado en la capital nortesantandereana debe ampliarse luego de que el atentado ocurriera en el municipio vecino. “Cúcuta está en este momento blindada. La acción pasó en Los Patios”, dijo.

La Alcaldía anunció cámaras de seguridad y mayor trabajo de inteligencia

La respuesta de la Alcaldía de Cúcuta contempla ampliar la vigilancia tecnológica y las labores de información para detectar posibles planes criminales antes de que se concreten. Acevedo planteó la instalación de cámaras de seguridad como una de las herramientas para mejorar la identificación de vehículos, personas y movimientos que puedan estar asociados con actividades ilegales.

El carro bomba causó un incendio en la estación de Policía y daños en motocicletas, comercios y viviendas sobre la avenida principal de Los Patios - crédito REUTERS
El carro bomba causó un incendio en la estación de Policía y daños en motocicletas, comercios y viviendas sobre la avenida principal de Los Patios - crédito REUTERS

“Mucha inteligencia en la ciudad de Cúcuta es lo que necesitamos”, expresó el alcalde. Según explicó, el propósito es reforzar la prevención y la capacidad de reacción de las autoridades ante amenazas contra estaciones de Policía, infraestructura pública o zonas concurridas.

El alcalde espera la llegada de un nuevo comandante de Policía

Durante la atención a medios, el alcalde también se refirió al relevo en el mando policial del departamento. Dijo que espera la llegada del nuevo comandante y planteó que el oficial designado mantenga el ritmo de trabajo que, según su evaluación, tuvo la anterior comandancia.

“Estamos esperando que nos llegue el nuevo comandante de la NOR y esperamos que sea un comandante, ojalá un general o una persona que esté en ascenso a general”, afirmó Jorge Enrique Acevedo.

El mandatario indicó que la expectativa frente al nuevo mando está ligada a la necesidad de reforzar las operaciones contra grupos criminales y mantener una presencia permanente en Cúcuta y los municipios cercanos.

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