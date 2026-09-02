Abelardo de la Espriella reportó golpe al Clan del Golfo en Antioquia: 2 capturados y un menor recuperado

En el depósito ilegal fueron encontrados 70 uniformes tipo Policía y 70 pantalones con elementos alusivos a las AGC. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre una operación del Ejército Nacional en Zaragoza, Antioquia, que, según señaló en sus redes sociales, permitió afectar a la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte publicado por el mandatario, el operativo dejó dos personas capturadas, una sometida a la justicia y un menor recuperado. La acción también permitió, según su información, ubicar un depósito ilegal y desmantelar una central de comunicaciones.

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La operación incluyó además la incautación de armas, municiones, explosivos, elementos de comunicaciones y prendas que, de acuerdo con el reporte de De la Espriella, tenían logos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Esto dijo Abelardo de la Espriella sobre la operación en Zaragoza

A través de sus redes sociales, el presidente se refirió al procedimiento realizado en el municipio antioqueño y señaló que el Ejército Nacional actuó contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo.

En su publicación, De la Espriella informó que entre los capturados está Alexander Romero Tano, alias “80”, a quien señaló de tener más de 30 años de trayectoria en la organización y de cumplir actualmente funciones de caletero y radista.

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El mandatario también indicó que durante la operación las autoridades lograron ubicar un depósito ilegal y desmantelar una central de comunicaciones.

“¡Contundente golpe al Clan del Golfo hoy en Antioquia!”, escribió De la Espriella al presentar el resultado del operativo.

El presidente informó que la operación permitió afectar a la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Estos fueron los elementos incautados

Según el balance entregado por el presidente, durante el procedimiento fueron incautados 8 fusiles, 2 pistolas y 1.330 cartuchos.

El material encontrado también incluye 1.200 detonadores, 731 metros de cordón detonante y 9 granadas improvisadas para ser lanzadas mediante drones.

A esto se suma abundante material de comunicaciones, localizado durante la operación contra la estructura señalada.

De la Espriella también reportó el hallazgo de 70 uniformes tipo Policía con logos de las AGC y 70 pantalones, además de otros elementos de intendencia.

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El presidente señaló en su publicación que las operaciones continuarán contra el Clan del Golfo y mencionó como objetivos la afectación de sus hombres, armas, explosivos y capacidades de comunicación.

El operativo dejó la incautación de 8 fusiles, 2 pistolas, 1.330 cartuchos y diferentes elementos para la fabricación y uso de explosivos. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Otras operaciones contra el Clan del Golfo en los últimos días

De manera independiente a la operación reportada en Zaragoza, las autoridades también han informado sobre otros procedimientos contra integrantes y estructuras señaladas de pertenecer al Clan del Golfo en diferentes regiones del país.

Alias Perjuicio murió en una operación militar en Andes, Antioquia

La Séptima División del Ejército Nacional informó el lunes 31 de agosto de 2026 sobre la muerte de un hombre conocido con el alias de Perjuicio, señalado como jefe de sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

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El operativo tuvo lugar en la vereda La Meseta, en el municipio de Andes, Antioquia, y estuvo a cargo de tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía de Antioquia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).

Según la información entregada por el Ejército, después del procedimiento fue incautada un arma corta y munición.

La institución señaló que alias Perjuicio acumulaba más de cinco años de trayectoria dentro de organizaciones criminales y que estaría relacionado con homicidios recientes ocurridos en Andes y en el municipio de Jardín.

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Alias Perjuicio murió en operativo conjunto en zona rural del Suroeste antioqueño - crédito @Ejercito_Div7/X

Comandante de la Cuarta Brigada se refirió al operativo

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, aseguró que el resultado representó una afectación a la capacidad criminal de la subestructura señalada en el suroeste de Antioquia.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el oficial calificó el resultado como una “importante afectación” y señaló que el Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de esa región.