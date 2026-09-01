Recorte de dinero que planea el gobierno de De la Espriella sería insuficiente para cuadrar cuentas: “Estos niveles serían muy elevados”

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, advirtió ante las Comisiones Económicas del Congreso que es necesario moderar el gasto y reducirlo cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Congreso de la República

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El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió en el Congreso de la República que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 refleja un deterioro mayor de las finanzas públicas y exige correcciones por varios años.

El funcionario dijo también que se origina de un escenario fiscal más deteriorado que el previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026, con un déficit que sube de 4,5% a 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda neta de 66,2% del PIB. Según expuso ante el Congreso, el ajuste anunciado por el Gobierno nacional tendría que sostenerse y profundizarse más allá de un solo año.

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Villar relacionó la discusión presupuestal con la estabilidad macroeconómica y afirmó que el desbalance no se corrige con una medida aislada. “La estabilidad macroeconómica solo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años”, dijo.

Cómo cambió el presupuesto de 2027

Con la revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el proyecto de PGN para 2027 asciende a $634,9 billones. La cifra supera en $59,3 billones el proyecto inicial presentado en julio.

Frente a la apropiación vigente de 2026, que llega a $555,8 billones, el monto ajustado implica un crecimiento de 14,2%. Villar detalló que $392,6 billones corresponden a funcionamiento y $87 billones a inversión.

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El PGN de 2027 debe ser aprobador por el Congreso de la República antes del 30 de octubre de 2026 - crédito Colprensa

Además, el servicio de la deuda absorbería $155,4 billones, y allí se concentra buena parte del incremento del plan de gasto. Según explicó, esa partida aumentó en $37,4 billones frente a la propuesta inicial.

Salto del déficit y la deuda que alertó al Banco de la República

Más allá del tamaño del presupuesto, el funcionario centró su intervención en el deterioro fiscal previsto para 2027. Señaló que el propio Gobierno reconoce un desajuste mayor al contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026.

Y es que antes se ubicaba para 2027 un déficit total del Gobierno Nacional Central (GNC) de 4,5% del PIB y una deuda neta de 58,9% del PIB, pero el Plan Financiero actualizado, que incorpora la ejecución observada en 2026 y presiones de gasto no previstas al inicio, eleva ese diagnóstico a 9,4% del PIB en déficit fiscal y 66,2% del PIB en deuda neta.

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Villar insistió en que esos niveles no deben analizarse como objetivos oficiales, sino como una señal de riesgo. “Estos niveles de déficit y de deuda no corresponden a metas del gobierno, sino a un diagnóstico de los riesgos que enfrentan las finanzas públicas si no se actúa con prontitud”, dijo.

El servicio de la deuda absorbería $155,4 billones del PGN de 2027 - Mauricio Alvarado/Colprensa

Por qué el ajuste anunciado no bastaría para 2028

Como se recordará, el Gobierno anunció que presentará en las próximas semanas un proyecto de ley de ajuste fiscal orientado principalmente a racionalizar el gasto. La meta sería reducir en 2,2% del PIB el déficit primario de 2027. Si ese ajuste se cumple por completo, el déficit primario quedaría en 2,3% del PIB y el déficit total en 7,2% del PIB.

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Aun así, el gerente general del Banco de la República advirtió que ese resultado seguiría lejos de lo requerido para retomar la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) ,desde 2028. “Estos niveles serían aún muy elevados, incompatibles con la recuperación de la regla fiscal vigente a partir del año 2028”, puntualizó. También pidió cautela con las proyecciones mientras el recorte del gasto no se concrete.

Señaló que las cifras de déficit y deuda deben mirarse como un punto de partida expuesto a riesgo fiscal. Esa misma prevención, agregó, debe aplicarse a la financiación del presupuesto.

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Hoja de ruta que el Banco de la República pidió al Gobierno

En la estructura de financiación, el proyecto inicial contemplaba recursos de capital por $187 billones, pero la versión revisada eleva esa suma a $287 billones. El cambio representa un aumento de $100,2 billones. A la vez, los ingresos corrientes estimados por el Gobierno bajaron de $325,8 billones a $315,1 billones luego de la revisión del Ministerio de Hacienda.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, tendrá que llevar al Congreso de la República una reforma tributaria por $30 billones - crédito @miguel_gomez_m/X

Villar indicó que, si el Congreso aprueba la ley de ajuste fiscal, las necesidades de endeudamiento podrían moderarse en cerca de 2% del PIB, equivalentes a $42 billones.

Tamaño del desbalance

De igual manera, valoró que el Gobierno haya reconocido el tamaño del desbalance. “El sinceramiento del desequilibrio existente en las finanzas públicas constituye un paso en la dirección correcta”, enfatizó. Aclaró que el reconocimiento no resuelve el problema de fondo. “Las finanzas públicas permanecerían en una senda considerablemente más desequilibrada que la contemplada en el marco fiscal de mediano plazo 2026 y de la requerida para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”, señaló el gerente general del Banco de la República.

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Por eso, Leonardo Villar consideró útil que el Gobierno elabore un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo o un documento equivalente con bases cuantitativas y metas explícitas para el ajuste. Su planteamiento apunta a una corrección más prolongada, con una trayectoria definida para cerrar el desbalance y contener la deuda.