Pasajes gratis en Transmilenio: así puede activar el beneficio en la tarjeta TuLlave si hace parte de los 754.000 destinatarios de septiembre

Más de 750.000 personas en condición de pobreza y vulnerabilidad podrán activar los Pasajes Gratis con una inversión superior a $11.400 millones - crédito Secretaría de Integración Social

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), inició en septiembre de 2026 el ciclo de recargas de ‘Pasajes Gratis’ para usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, que abarca TransMilenio y Sitp.

Más de 750.000 personas en condición de pobreza y vulnerabilidad podrán activar el beneficio, con una inversión pública superior a los $11.400 millones de pesos. Durante este ciclo, la iniciativa busca facilitar el acceso a servicios esenciales y oportunidades en la ciudad.

Según informó la SDIS, la asignación de pasajes gratuitos tiene como objetivo reducir el gasto en transporte para las personas beneficiarias, promoviendo su movilidad hacia espacios de educación, empleo, salud, cuidado y otras actividades en Bogotá.

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El beneficio de Pasajes Gratis busca reducir el gasto en transporte y facilitar el acceso a educación, empleo, salud, cuidado y otros servicios en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Distribución del beneficio y población alcanzada

La asignación de ‘Pasajes Gratis’ está segmentada según grupo poblacional y perfil socioeconómico. En septiembre, la principal cobertura corresponde a personas mayores, con 337.000 beneficiarios y una inversión de $3.571 millones.

El grupo de personas con discapacidad suma 161.000 beneficiarios con una inversión de $2.943 millones, mientras que la población en condición de pobreza alcanza 255.000 personas y $4.925 millones asignados. También se incluyen personas exhabitantes de calle vinculadas al servicio de Hospedaje Social y quienes residen en pagadiarios.

En total, 754.000 personas recibirán la recarga, cubriendo diferentes segmentos: mayores, personas con discapacidad, población vulnerable y grupos específicos como exhabitantes de calle y residentes en pagadiarios. Estas cifras reflejan el alcance del programa en la capital.

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La mayor cobertura del programa en septiembre corresponde a personas mayores, personas con discapacidad y población en condición de pobreza, además de exhabitantes de calle y residentes en pagadiarios - crédito Alcaldía de Bogotá

Las personas beneficiarias pueden activar el subsidio en las taquillas de Transmilenio o en puntos automáticos del sistema, utilizando su tarjeta TuLlave personalizada. El proceso es gratuito y no requiere inscripción previa, ya que la asignación se realiza automáticamente a quienes cumplen los criterios del programa.

¿Cómo se determina la cantidad de pasajes asignados?

La cantidad de pasajes otorgados a cada usuario varía según su tipología poblacional y su clasificación en Sisbén IV:

Las personas con discapacidad pueden recibir entre uno y 12 pasajes

Las personas mayores de 62 años, entre uno y ocho

La población en situación de pobreza extrema o moderada, entre cinco y siete pasajes mensuales, de acuerdo con su categoría en el Sisbén y los criterios de focalización vigentes.

Desde febrero de 2026, se sumaron nuevos grupos con asignaciones diferenciadas: personas en viviendas tipo pagadiarios reciben siete pasajes si están en pobreza extrema (G1) y cinco si están en pobreza moderada (G2); las personas mayores de la Comunidad de Cuidado acceden a ocho pasajes; y los exhabitantes de calle vinculados al Hospedaje Social obtienen 22 pasajes.

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La cantidad de Pasajes Gratis varía según la tipología poblacional y la clasificación en Sisbén IV, con asignaciones diferenciadas para cada grupo beneficiario - crédito Integración Social

Las personas que pertenecen a los grupos D del Sisbén—tanto adultos mayores como personas con discapacidad— o quienes no están en la base de datos reciben un pasaje mensual. La focalización y asignación se determina con información del Sisbén IV, la SDIS y TransMilenio.

Procedimiento para activar el beneficio y condiciones de acceso

Para activar los Pasajes Gratis, los beneficiarios deben acudir a cualquier estación de TransMilenio con dispositivos de carga automática o a los puntos de carga personalizada. Si la tarjeta TuLlave está bloqueada, es indispensable gestionarla en los canales de atención oficiales para su desbloqueo; no es necesario adquirir una nueva tarjeta, salvo daño o bloqueo irreversible.

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El usuario debe presentar su tarjeta personalizada en la taquilla o insertarla en los puntos automáticos, seleccionar la opción correspondiente y confirmar los pasajes asignados. El proceso es rápido y gratuito.

Las personas beneficiarias pueden activar el subsidio con la tarjeta TuLlave personalizada en taquillas de Transmilenio o puntos automáticos, sin inscripción previa y de forma gratuita - crédito Secretaría de Integración Social

En lo que va de 2026, más de 380.000 personas mayores han recibido la precarga del beneficio y, de ellas, más de 200.000 lo han activado al menos una vez. No obstante, más de 180.000 personas mayores no han usado nunca los pasajes precargados. Quienes tengan dudas sobre el uso del beneficio pueden dirigirse a las subdirecciones locales de Integración Social, llamar al 601 3808330, opción 6, o consultar redes oficiales de la entidad.

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Personalización y beneficios de la tarjeta TuLlave

Los puntos de personalización de la tarjeta TuLlave permiten a los usuarios registrar su tarjeta y acceder a ventajas como el transbordo con tarifa de $0 pesos durante 125 minutos, la opción de viaje a crédito (préstamo de dos pasajes diarios) y la protección de saldo ante pérdida.

La personalización de la tarjeta es gratuita, aunque si el usuario no cuenta con tarjeta básica, el valor de una nueva es de $8.000 pesos. Para menores de edad, se requiere documento de identidad vigente y certificado de grupo familiar; para ciudadanos colombianos, documento de identidad o digital de la Registraduría; para extranjeros, cédula de extranjería, pasaporte o documento vigente de Migración Colombia.

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La tarjeta TuLlave personalizada permite acceder a Pasajes Gratis, transbordo a $0 durante 125 minutos, viaje a crédito y protección de saldo ante pérdida - crédito Integración Social

Es posible recargar la tarjeta en los puntos autorizados distribuidos en lugares como Portal 20 de Julio, Portal de las Américas, Portal del Sur, Portal 80, Portal Dorado, Portal Suba, Portal Norte, Aeropuerto, Terminal de Transporte El Salitre y otros centros comerciales y estaciones principales.

Los puntos de personalización también están disponibles en la Universidad Nacional de Colombia, CDC Lourdes, Centro Comercial Hayuelos, Estación General Santander, Estación 1 de Mayo Intermedia y otros espacios referenciados por las autoridades del sistema.