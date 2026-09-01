Ministerio de Defensa anunció ofensiva en Norte de Santander tras atentado con carro bomba contra estación de Policía de Los Patios

Las imágenes muestran las afectaciones ocasionadas por la explosión contra la sede policial durante la noche de este lunes. - crédito @TatanMojicaR/X

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El Gobierno anunció una ofensiva de la fuerza pública para ubicar a los responsables del atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander, que dejó un civil muerto, varios heridos y daños en la estación de Policía del municipio

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, llegó el martes 1 de septiembre a Cúcuta junto con la cúpula militar y policial para participar en el consejo de seguridad convocado por el presidente Abelardo de la Espriella, luego del ataque contra la estación de Policía de Los Patios ocurrido en la noche del lunes 31 de agosto.

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La reunión busca definir nuevas medidas frente a los grupos armados que operan en la zona fronteriza y coordinar la respuesta de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio de Defensa afirmó que ya desplegó sus capacidades para esclarecer los hechos, identificar las estructuras que estarían detrás de la acción y capturar a sus integrantes.

El Ministerio de Defensa coordinó acciones con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer quiénes planearon y ejecutaron el atentado en Los Patios - crédito @mindefensa / X

“Todas las capacidades de la fuerza pública están desplegadas para perseguir a los responsables, identificar sus estructuras y llevarlos ante la justicia”, indicó la cartera de Defensa en un mensaje divulgado desde Cúcuta.

El ministro sostuvo que el Estado mantendrá su presencia en Norte de Santander. “No vamos a dejar sola a esta región ni permitiremos que quienes utilizan el terrorismo crean que pueden actuar con impunidad”, señaló el Ministerio tras la llegada de Mora y de los mandos militares y policiales a la capital departamental.

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El Gobierno nacional evalúa nuevas medidas de seguridad en Cúcuta

El consejo de seguridad se desarrolló con la participación de autoridades locales, mandos de la fuerza pública y organismos de investigación. Entre los puntos de análisis figuró la situación de orden público en el área metropolitana de Cúcuta y la actuación de las estructuras ilegales en municipios cercanos a la frontera con Venezuela.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, llegó a Cúcuta con la cúpula militar y policial para participar en un Consejo de Seguridad tras el ataque en Los Patios - crédito @mindefensa / X

El Ministerio de Defensa Nacional informó que la ofensiva incluirá acciones coordinadas con la Fiscalía General de la Nación para establecer quiénes planearon y ejecutaron el atentado. La entidad aseguró que los responsables de ataques contra integrantes de la Policía y civiles serán perseguidos.

En un comunicado divulgado el 1 de septiembre, la cartera precisó que el ataque ocurrió cerca de las 9:15 del lunes. El reporte preliminar del Ministerio señaló que hubo un ciudadano asesinado, nueve civiles afectados y dos uniformados heridos. La explosión también dañó la infraestructura de la estación de Policía e incendió varias motocicletas.

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Las autoridades locales y policiales han entregado balances con cifras diferentes sobre el número total de lesionados. La Alcaldía de Los Patios informó inicialmente de 11 heridos, dos de ellos en condición grave, mientras que la Policía Metropolitana de Cúcuta indicó que, además de dos policías con heridas de gravedad, otros cinco uniformados sufrieron afectaciones por aturdimiento y ocho civiles resultaron lesionados.

El ministro Jorge Mora llega a Cúcuta con la cúpula militar tras el atentado en Los Patios - crédito @mindefensa / X

Un vehículo con explosivos detonó frente a la estación de Policía

La explosión sacudió el barrio Patio Centro de Los Patios, municipio ubicado en el área metropolitana de Cúcuta. Según la información de las autoridades, un vehículo particular que había sido reportado como hurtado dos años atrás fue utilizado para transportar los explosivos y detonar frente a la sede policial.

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El estallido causó daños en cerca de 30 viviendas, locales comerciales y vehículos que estaban en el sector. También provocó un incendio dentro de las instalaciones policiales, que fue controlado por los bomberos.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Jhon Sandoval Sepúlveda, ciudadano venezolano de 26 años. Entre los uniformados heridos figuran el auxiliar de Policía Jhon Cárdenas Carrillo y el intendente Luis Ramírez Durán. De acuerdo con el alcalde de Los Patios, Alexis Allende Valencia Liscano, uno de ellos perdió una pierna y otro permanecía en estado crítico en un centro médico de Cúcuta.

La explosión en Los Patios causó daños en cerca de 30 viviendas, locales comerciales y vehículos, además de un incendio controlado por los bomberos - crédito Lucas Molet / Reuters

El mandatario municipal afirmó que el atentado ocurrió pocos segundos después de que el vehículo se detuvo frente a la estación. “Fue inesperado, nunca habíamos tenido un hecho de esta magnitud en nuestro municipio”, expresó.

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La hipótesis sobre el ELN sigue sin confirmación oficial

El alcalde Allende señaló que las primeras hipótesis apuntaban al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque aclaró que esa posibilidad aún no cuenta con confirmación oficial. La Policía y la Fiscalía adelantan los actos urgentes para determinar la autoría material e intelectual del ataque.

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. El municipio, por su parte, convocó un consejo extraordinario de seguridad para revisar las medidas de protección y atención a las personas afectadas.

El ataque en Los Patios ocurrió un mes después de otro atentado contra la Policía Nacional en Norte de Santander. El 1 de agosto, un carro bomba fue activado contra el Comando de Policía ubicado en la avenida Libertadores y el barrio Tasajero de Cúcuta.

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