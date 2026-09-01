Volcán Puracé mantiene alerta naranja tras registrar 80 sismos por fracturamiento de roca

El coordinador Cristian Santacoloma explicó que se trata de repetición de movimientos en un área en un lapso reducido, que podría prolongarse, y que la dinámica puede asociarse a fallas geológicas activas - crédito SGC

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El volcán Puracé mantiene la alerta naranja por cambios importantes en sus parámetros monitoreados, luego de un aumento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, emisiones de ceniza, liberación de gases y deformación del suelo en la cadena volcánica Los Coconucos, en el departamento del Cauca.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó el martes 1 de septiembre que la actividad interna del sistema volcánico conserva un comportamiento inestable. La entidad señaló que los registros instrumentales de las últimas semanas alcanzaron valores máximos que superan las líneas de base históricas para ese volcán.

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La alerta naranja implica que el sistema presenta cambios relevantes en su comportamiento y que puede registrar variaciones temporales. Una disminución momentánea de algunos indicadores no significa, según el organismo, que el volcán haya recuperado condiciones de estabilidad.

Se registraron cerca de 80 sismos por fracturamiento de roca al nororiente del Puracé

El monitoreo más reciente mostró un predominio de señales sísmicas vinculadas con el movimiento de fluidos dentro de los conductos volcánicos. Entre ellas se destacan los eventos de tipo tremor, localizados bajo el cráter del volcán Puracé a menos de un kilómetro de profundidad.

A ese fenómeno se sumó un aumento de los movimientos volcano-tectónicos, que están relacionados con el fracturamiento de roca. El SGC contabilizó alrededor de 80 eventos sísmicos, ubicados entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del edificio volcánico, con profundidades de entre siete y 11 kilómetros.

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Mapa de localización de eventos sísmicos tipo VT registrados entre las 2:00 p. m. del 31 de agosto y las 2:00 p. m. del 1 de septiembre de 2026 - crédito SGC

Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, precisó que este proceso forma parte de un enjambre sísmico que comenzó el 29 de agosto. Desde entonces, el organismo ha detectado aproximadamente 550 sismos en la zona de influencia del Puracé.

“El volcán Puracé sigue presentando un comportamiento inestable”, sostuvo Santacoloma. Explicó que un enjambre sísmico consiste en la repetición de eventos en un área determinada durante un lapso reducido, aunque puede prolongarse durante semanas o meses.

De acuerdo con el coordinador, la actividad puede responder a la interacción entre un entorno de fallas geológicas activas y el sistema volcánico. El organismo mantiene el seguimiento para determinar la evolución de ese fenómeno y sus posibles efectos sobre el comportamiento del macizo.

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Ocho emisiones de ceniza fueron observadas desde veredas y desde Popayán

Desde las 2:00 p. m. del lunes 31 de agosto y hasta la publicación del boletín del martes, los equipos de vigilancia detectaron ocho emisiones de ceniza, cuya altura máxima alcanzó los 240 metros sobre la cima del volcán.

Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km al norte del volcán Puracé, que muestra la emisión de ceniza del 1 de agosto de 2026 a las 8:43 a. m. - crédito SGC

Algunas columnas fueron visibles desde las veredas de Campamento, Alto Anambío, Cristales y Chapío, en el municipio de Puracé. También hubo reportes de observación desde Popayán, la capital departamental.

El SGC indicó que desde el 1 de agosto ha registrado más de 110 emisiones de ceniza. En ese período, las columnas alcanzaron alturas de entre 400 y 3.500 metros sobre la cima, según detalló Santacoloma en un informe sobre el primer mes de alerta naranja.

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El organismo elevó el nivel de alerta de amarilla a naranja el 1 de agosto, debido al incremento sostenido de señales vinculadas con la desgasificación y la actividad sísmica en sectores próximos a la superficie del cráter. El monitoreo también detectó temperaturas elevadas asociadas con esos gases y una deformación persistente del terreno.

Las emisiones de dióxido de azufre y dióxido de carbono siguen por encima de los registros históricos

El seguimiento de gases confirmó la continuidad de las emisiones de dióxido de azufre (SO2). Además, las mediciones de dióxido de carbono (CO2) en el suelo mantienen una tendencia ascendente.

Santacoloma señaló que ambos indicadores permanecen por encima de los valores históricos que el organismo tiene para el Puracé. Algunas comunidades reportaron olores similares al “huevo podrido”, una percepción que el SGC vinculó con la intensidad del proceso de desgasificación.

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El Servicio Geológico Colombiano informó que la actividad interna del volcán Puracé sigue inestable y supera las líneas de base históricas - crédito SGC

Pese a estos cambios, las plataformas de observación satelital no detectaron anomalías térmicas en el fondo del cráter. Ese dato no modifica el diagnóstico general del sistema, porque la evaluación de la alerta considera de forma conjunta la sismicidad, las emisiones de gases y ceniza, la deformación del suelo y otros parámetros.

El proceso de deformación lenta continúa en el sector ubicado entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Para el Servicio Geológico Colombiano, la combinación de estas señales justifica la continuidad de la alerta naranja.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades recomendaron a la población no acercarse a las zonas de cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ni a las cabeceras de los ríos que nacen en ese sector. El SGC advirtió que podrían ocurrir de forma repentina emisiones de gases y ceniza acompañadas por la expulsión de fragmentos de roca.

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También existe la posibilidad de que la acumulación de ceniza y otros materiales dé lugar a flujos de lodo de menor alcance. En las áreas catalogadas como de amenaza alta, el organismo prevé la eventual caída de fragmentos de roca superiores a 20 centímetros, acumulaciones de ceniza de más de 10 centímetros y la presencia de flujos piroclásticos.

La zona de amenaza media contempla fragmentos de entre seis y 20 centímetros, además de depósitos de ceniza de entre uno y 10 centímetros. En el área de amenaza baja, que abarca una extensión mayor, se podrían registrar acumulaciones inferiores a un centímetro.

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El Servicio Geológico Colombiano pidió a las comunidades consultar exclusivamente los boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales, cabildos indígenas, juntas de acción comunal y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).