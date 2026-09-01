“Chao, Petro, chao”: Paloma Valencia lanzó dura advertencia sobre un posible regreso del expresidente y defendió a De la Espriella

Paloma Valencia puso en el centro del debate a Petro y al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia - Facebook

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La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia publicó su columna de opinión titulada La verdadera Colombia, en la que abordó la transición política tras la salida de Gustavo Petro de la Presidencia de la República y la llegada del mandatario Abelardo de la Espriella. Además, defendió el papel de la bancada del Centro Democrático en el panorama nacional.

En su escrito, la dirigente política hizo referencia al periodo posterior al terremoto registrado en el país —el cual ocurrió el 10 de agosto, con una magnitud de 7,4— y contrapuso la solidaridad ciudadana observada durante la emergencia con las discusiones ideológicas que se desarrollan en las plataformas digitales.

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“En medio del dolor, la esperanza. Este terremoto ha sido devastador, pero hemos sentido nuestra bandera cobijándonos a todos. Es conmovedor ver a las familias trabajando por reconstruir la vida, la casa. Al lado, la solidaridad: de todos, que aportan lo que pueden, lo que sirva, que es todo, porque todo hace falta”, escribió Paloma Valencia.

La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia volvió a intervenir en la discusión política nacional con su columna “La verdadera Colombia”, en la que cuestionó la polarización - crédito @PalomaValenciaL/X

La excongresista también cuestionó a los sectores que critican al uribismo en las redes sociales pese al respaldo otorgado en las urnas durante la segunda vuelta presidencial, al señalar que se intenta descalificar la vigencia de su partido político.

“Esa Colombia real —unida y solidaria— contrasta con lo que vivimos en las redes. La furia salvaje de algunos contra todo el que no acredite pureza, que según ellos, tienen solo quienes apoyaron al presidente Abelardo desde el principio. Odian a Uribe y al uribismo, aunque hayamos votado en la segunda vuelta”, sostuvo la columnista.

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Paloma Valencia analiza el nuevo escenario político

Valencia respondió a las críticas dirigidas hacia la colectividad por la elección de dignidades en el Congreso de la República y los respaldos recibidos por parte de la bancada del Pacto Histórico para cargos en los organismos de control.

Paloma Valencia interpretó el respaldo del Pacto Histórico a un candidato del Centro Democrático como una señal de reconocimiento hacia la colectividad - crédito EFE

“Que el Pacto Histórico haya votado por el candidato del CD es la prueba más contundente de eso: están reconociendo que somos un partido que representa la institucionalidad, las garantías. El petrismo, después de cuatro años retando y presionando la institucionalidad, termina reconociendo, con ese voto, la importancia de las instituciones”, afirmó la exsenadora.

Respecto al permiso concedido por el Poder Legislativo para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del territorio nacional, la dirigente indicó que la votación de su bancada sirvió para establecer condicionamientos al desplazamiento del exmandatario.

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El papel del Centro Democrático en las decisiones del Congreso

“Olvidan advertir que el voto del CD fue determinante para que ese permiso quedara condicionado. No dicen que, aun sin el voto del CD, el permiso habría sido aprobado igual. No señalan que, salvo unos pocos congresistas, todos —incluidos los partidos declarados de gobierno— votaron a favor”, explicó la líder del Centro Democrático.

Paloma Valencia aseguró que el Centro Democrático ejerció oposición durante el gobierno Petro y que lo hizo al poner como prioridad el funcionamiento de las instituciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frente a las posturas que señalan que la salida del país del exjefe de Estado equivale a una evasión de los procesos en la justicia, Valencia precisó que no existen condenas judiciales vigentes en su contra y que los trámites legales continúan su curso independiente.

Paloma Valencia señaló su preocupación sobre Petro

De igual manera, la excandidata presidencial señaló que su principal inquietud no radica en la estadía de Petro en el exterior, sino en su eventual retorno a la contienda política nacional para aspirar nuevamente a la Presidencia.

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“A mí, en cambio, lo que me preocupa no es que se vaya, sino que se regrese, que vuelva y sea candidato, que gane. Así que yo sí le deseo buen viaje. Chao, Petro, chao”, expresó Valencia en la publicación.

La excandidata presidencial dejó una de las frases más contundentes de su columna al referirse al futuro político de Petro - crédito Joel González/Presidencia

En el tramo final de su columna, la excongresista denunció agresiones verbales y cuestionamientos públicos contra profesionales que han ejercido cargos institucionales, entre los que citó a Carolina Soto, Hanna Escobar y Carlos Sepúlveda (ellos fueron sacados del actual gobierno por polémicas).

“Creo que el presidente Abelardo no ha tenido nada que ver en esto, por eso es importante que se pronuncie y desactive este linchamiento. Se gobierna para todos y con todos. Que la Colombia de las redes, no desfigure la Colombia que quiere avanzar, estar segura y con oportunidades”, agregó.

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De igual manera, la dirigente política descartó su vinculación a la Cámara de Comercio de Bogotá tras las versiones que la situaban en esa entidad, al reiterar que continuará en la actividad pública.

“Agradezco tantos mensajes de apoyo para llegar a la Cámara de Comercio de Bogotá, pero hoy, como antes, mi propósito es el mismo: servirle a toda Colombia”, concluyó Paloma Valencia.