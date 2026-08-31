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Disturbios en Palmaseca: Deportivo Cali vs. Bucaramanga terminó antes de tiempo por invasión de hinchas

Un grupo de aficionados rompió una valla de seguridad e intentó ingresar al terreno de juego cuando se disputaban los últimos minutos del compromiso, lo que obligó al árbitro José Bautista a interrumpir las acciones y dar por concluido el encuentro

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La invasión de hinchas al terreno de juego obligó al árbitro José Bautista a dar por terminado el partido en el minuto 89. - crédito @AndresfelipeOK_/X

El partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay II, terminó antes de cumplirse el tiempo reglamentario debido a una invasión de campo registrada en los minutos finales del compromiso, disputado en el estadio Deportivo Cali, ubicado en Palmaseca.

La situación se presentó cuando transcurrían 89 minutos de juego, momento en el que un grupo de hinchas del Deportivo Cali ingresó al terreno de juego. El hecho llevó al árbitro central, José Bautista, a dar por finalizado el encuentro.

El compromiso terminó con empate 1-1. Atlético Bucaramanga se había puesto en ventaja durante el segundo tiempo, mientras que el Deportivo Cali consiguió la igualdad en los minutos finales mediante un cobro desde el punto penal.

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¿Qué pasó en el partido entre Deportivo Cali y Bucaramanga?

De acuerdo con El Tiempo, el encuentro avanzaba hacia su final con Atlético Bucaramanga en ventaja cuando se presentaron los primeros hechos en las tribunas. Según la información conocida, un hombre con camiseta blanca ingresó al terreno de juego, mientras un grupo de aficionados rompió una valla de seguridad e intentó acceder a la cancha.

Los hechos se registraron en un sector de la tribuna norte del estadio de Palmaseca. Ante la situación, uniformados de la Policía intervinieron para controlar a los aficionados.

La invasión se produjo cuando el compromiso estaba en el minuto 89. Debido a los problemas de orden público, el árbitro José Bautista decidió dar por terminado el partido antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario.

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La situación también generó un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos una vez las acciones quedaron interrumpidas. Durante ese momento se registraron empujones entre futbolistas.

Como consecuencia de estos hechos, el árbitro expulsó a José García, del Atlético Bucaramanga, y Keimer Sandoval, del Deportivo Cali.

Aficionados del Deportivo Cali ingresaron al terreno de juego durante los minutos finales del partido ante Atlético Bucaramanga. - crédito captura de video
Aficionados del Deportivo Cali ingresaron al terreno de juego durante los minutos finales del partido ante Atlético Bucaramanga. - crédito captura de video

Bucaramanga se fue en ventaja en el segundo tiempo

En el desarrollo del partido, Atlético Bucaramanga consiguió abrir el marcador al minuto 72. José García fue el encargado de marcar el 1-0 para el conjunto visitante tras una pelota parada.

El Deportivo Cali había tenido previamente una oportunidad desde el punto penal, pero Steven ‘Titi’ Rodríguez no consiguió convertir el cobro.

Con el paso de los minutos, el conjunto local buscó la igualdad y tuvo una nueva oportunidad desde el punto penal en la parte final del compromiso.

En esta ocasión, Leyder Chaverra ejecutó el cobro y convirtió el 1-1, cuando el partido se acercaba a su conclusión. Sin embargo, el encuentro no pudo terminar de manera normal debido a los hechos registrados en las tribunas.

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga
Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga empataron 1-1 en el estadio Deportivo Cali, en Palmaseca. - crédito @dimayoroficial/Instagram (referencia)

La invasión ocurrió en los minutos finales

Después del empate del Deportivo Cali, la situación de orden público se presentó en el estadio. Un grupo de aficionados ubicado en la tribuna norte rompió una valla e intentó ingresar al terreno de juego.

La Policía intervino para controlar la situación, mientras los acontecimientos en las tribunas generaban tensión dentro del escenario deportivo.

Ante la invasión, el árbitro central tomó la decisión de finalizar el compromiso cuando se habían disputado 89 minutos. De esta manera, los equipos no pudieron completar el tiempo restante del partido.

Posteriormente, se presentó el enfrentamiento entre algunos futbolistas de Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, que terminó con las expulsiones de José García y Keimer Sandoval.

Los disturbios se registraron en la tribuna norte, donde aficionados rompieron una valla de seguridad e intentaron ingresar al campo. - crédito captura de video
Los disturbios se registraron en la tribuna norte, donde aficionados rompieron una valla de seguridad e intentaron ingresar al campo. - crédito captura de video

Antecedente reciente de disturbios en un estadio

Los hechos ocurridos en Palmaseca se presentaron ocho días después de los enfrentamientos registrados en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde se enfrentaron hinchas de América de Cali e Independiente Santa Fe.

En ese caso, los hechos estuvieron relacionados con un intento de robo de una bandera por parte de aficionados del América de Cali y posteriormente se produjo una confrontación entre hinchas.

Ahora, durante la fecha 8 de la Liga BetPlay II, un nuevo episodio relacionado con aficionados se presentó en el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

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