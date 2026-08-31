Colombia

Estos son los cinco representantes de Bogotá con mayor presencia digital: Daniel Briceño ocupa el primer lugar

El ranking evidencia cómo la exposición digital y los picos de conversación dependen de coyunturas, publicaciones y debates en la agenda pública

Informe ubica a cinco congresistas de Bogotá como referentes en presencia digital - crédito @MafeCarrascal/X - @Danielbricen/X - @smilelalis/X
Informe ubica a cinco congresistas de Bogotá como referentes en presencia digital - crédito @MafeCarrascal/X - @Danielbricen/X - @smilelalis/X
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El más reciente informe de Toro Digital posiciona a cinco representantes a la Cámara por Bogotá como los principales protagonistas de la conversación política digital en la capital.

El análisis, basado en el volumen de menciones registrado en redes sociales y plataformas abiertas, reveló que el militante del Centro Democrático Daniel Briceño lidera el ranking con 669.820 menciones, seguido por las representantes del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal con 468.502 y Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, quien alcanzó 136.358 menciones y se consolidó en el tercer puesto de la lista.

El reporte incluyó también a Carol Stefanny Borda y Catherine Juvinao, con 69.965 y 36.028 menciones respectivamente, lo que confirma la relevancia de estas figuras dentro del debate público digital.

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El gráfico de picos de conversación documenta cómo, en diferentes semanas, cada representante ha generado momentos de alta visibilidad, evidenciando el dinamismo de la política local en redes sociales.

Lalis atribuye su crecimiento digital a una estrategia de comunicación directa - crédito @smilelalis/X
Lalis atribuye su crecimiento digital a una estrategia de comunicación directa - crédito @smilelalis/X

Según Toro Digital, el ranking se elaboró considerando los perfiles que mayor volumen de conversación generan y que, a través de sus intervenciones, impulsan la visibilidad de sus bancadas.

La gráfica de picos de conversación destaca el impacto de publicaciones y debates en fechas específicas, señalando que la presencia digital no es constante, sino que responde a coyunturas y eventos que capturan la atención de la audiencia.

En este escenario, Lalis celebró su posición en el Top 3 a través de un mensaje publicado en X (antes Twitter), donde subrayó el significado de este logro para su labor legislativa. “Estoy en el Top 3 con mayor presencia digital en la Cámara por Bogotá. ¿Será que estamos incomodando a la extrema derecha?”, expresó la representante, miembro del Pacto Histórico.

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En su pronunciamiento, Lalis defendió el valor de la exposición digital como herramienta para ampliar el alcance de sus mensajes e impulsar debates sobre temas que, según sus palabras, otros sectores preferirían mantener fuera del escrutinio público.

“A mí me gusta más pensar que estamos logrando algo importante: que se hable de lo que otros quisieran mantener en silencio”, señaló, en referencia a su estrategia de comunicación directa y constante a través de videos y publicaciones en redes.

Lalis, Daniel Briceño y Mafe Carrascal lideran la conversación política digital en Bogotá - crédito @smilelalis/X
Lalis, Daniel Briceño y Mafe Carrascal lideran la conversación política digital en Bogotá - crédito @smilelalis/X

La representante insistió en que su participación en la conversación digital responde a un propósito claro: “Vine a hacer oposición, a defender mis ideas y a dar la pelea por la gente, por sus derechos y por una Colombia más justa”.

De este modo, reivindicó su papel como voz de la oposición y promotora de iniciativas orientadas a la defensa de los derechos ciudadanos y la justicia social.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la reivindicación de los formatos audiovisuales como mecanismo válido para el debate parlamentario.

“Sobre todo, a demostrarle a quienes decían que por hacer videos no podíamos dar debates serios, pues bueno, acá estamos”, subrayó, rechazando los cuestionamientos que minimizan el impacto de la comunicación digital en la política contemporánea.

Isabel Zuleta destacó trabajo territorial y digital tras ubicarse entre las líderes del Pacto Histórico en redes

Un reciente informe sobre presencia digital del Pacto Histórico ubicó a la senadora Isabel Zuleta como la cuarta con mayor influencia en redes dentro de su bancada, al registrar 27.177 menciones entre el 20 de julio y el 21 de agosto de 2026.

Isabel Zuleta se consolida como la cuarta senadora del Pacto Histórico con mayor influencia digital - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta se consolida como la cuarta senadora del Pacto Histórico con mayor influencia digital - crédito @ISAZULETA/X

A través de su cuenta en X, Zuleta afirmó: “Prefiero la influencia directa, como la que en este momento realizamos en el trabajo con comunidades y organizaciones sociales de los departamentos del Magdalena, Atlántico y Bolívar”.

La senadora destacó la importancia de recorrer el país y escuchar a la ciudadanía, pero subrayó que no abandonará el escenario digital.

“La construcción colectiva se hace visitando los territorios, pero no les vamos a dejar el espacio digital, también lo estamos ocupando con las ideas del pueblo que lucha por la justicia social y ambiental”, publicó Zuleta.

En el ranking, Yuly Esmeralda Hernández lidera con 36.134 menciones, seguida por Wilson Arias Castillo (30.304) y Sandra Claudia Chindoy (29.723).

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