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Millonarios no pudo con Internacional de Bogotá en el Campín: empató sin goles y cedió terreno en la tabla de posiciones

Cerca de 25 mil asistentes al “Coloso de la 57″ vieron la igualdad 0-0 entre “Embajadores” y “La Atenas Suramericana”

Wuilker Fariñez fue la gran figura del partido entre Millonarios e Internacional de Bogotá - crédito Colprensa
Wuilker Fariñez fue la gran figura del partido entre Millonarios e Internacional de Bogotá - crédito Colprensa
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Millonarios dejó escapar dos puntos en condición de local este domingo, luego de empatar 0-0 contra Internacional de Bogotá en El Campín, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-2. El conjunto dirigido por Fabián Bustos tuvo dificultades para encontrar espacios ante un rival ordenado, careció de profundidad durante varios tramos del compromiso y, cuando consiguió generar opciones de gol, se encontró con la actuación de Wuilker Faríñez.

El cuadro embajador llegaba al encuentro con la posibilidad de mantenerse en la parte alta de la clasificación y respaldar los buenos resultados que había conseguido recientemente como visitante frente a Águilas y Llaneros. Sin embargo, no pudo trasladar ese rendimiento a su estadio y terminó firmando un empate que le impidió sumar de a tres.

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Desde los primeros minutos, Internacional de Bogotá mostró cuál sería su planteamiento. El conjunto visitante cerró espacios, mantuvo sus líneas juntas y buscó aprovechar cualquier recuperación para salir rápidamente al contragolpe. A Millonarios le costó descifrar esa propuesta y, aunque empezó a acercarse con el paso de los minutos, no encontró claridad en el último tercio.

Millonarios igualó sin goles con Llaneros en el estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito Millonarios
Millonarios igualó sin goles con Llaneros en el estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito Millonarios

Wuilker Fariñez, la gran figura de la noche

Una de las principales dificultades para los locales fue superar a Faríñez. El arquero venezolano, viejo conocido de la afición de Millonarios, apareció cuando fue requerido y evitó que los dirigidos por Bustos se pusieran en ventaja. Sobre los 20 minutos ya había intervenido en dos oportunidades, incluida una acción de Francisco Chaverra, quien remató de frente pero no logró superar la reacción del guardameta.

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Internacional, mientras tanto, mantuvo su plan y no se limitó a defender. La visita intentó aprovechar los espacios que dejaba Millonarios cuando adelantaba sus líneas y tuvo aproximaciones que obligaron a los locales a mantenerse atentos en defensa.

Para el segundo tiempo, Bustos buscó modificar el funcionamiento ofensivo de su equipo. Millonarios dio un paso adelante, abrió la cancha por las bandas y trató de encontrar alternativas para romper el bloque defensivo de Internacional. Esa decisión, sin embargo, también dejó espacios para los contragolpes del conjunto bogotano.

Los “Embajadores” tuvieron algunas de sus mejores oportunidades en ese tramo. Valencia probó con un remate de media distancia que obligó a Faríñez a volar para evitar el gol. Poco después, Barreiro conectó un cabezazo dirigido hacia uno de los ángulos, pero nuevamente apareció el arquero venezolano para desviar la pelota.

Este fue el once titular que utilizó Internacional de Bogotá para su partido ante Millonarios - crédito Colprensa
Este fue el once titular que utilizó Internacional de Bogotá para su partido ante Millonarios - crédito Colprensa

Las soluciones a las que acudió Millonarios en el banco de suplentes

La respuesta de Internacional también generó preocupación en el conjunto local. Tras un centro de Joan Castro, Sanguinetti apareció en el segundo palo y sacó un remate que exigió la intervención del portero Burray, quien evitó que la visita se llevara la ventaja.

Con el paso de los minutos, Millonarios comenzó a sentir la presión del reloj. Bustos movió el banco y envió al campo a Souza y Estupiñán en busca de nuevas soluciones, pero los cambios tampoco lograron modificar de manera sustancial el desarrollo del encuentro.

La oportunidad más cercana para romper el empate llegó sobre los 80 minutos, cuando Julián Angulo encontró el balón y consiguió enviarlo al fondo de la red. No obstante, la acción fue invalidada por una evidente posición de fuera de lugar. El tanto no subió al marcador y Millonarios volvió a quedarse sin respuestas para superar a la defensa visitante.

Este fue el once titular que utilizó Millonarios en su partido ante Internacional de Bogotá - crédito Colprensa
Este fue el once titular que utilizó Millonarios en su partido ante Internacional de Bogotá - crédito Colprensa

¿En qué posición quedó Millonarios e Internacional de Bogotá?

Internacional terminó replegándose de manera ordenada en los minutos finales y consiguió sostener el resultado. Millonarios, por su parte, no encontró la fórmula para generar una ocasión clara que le permitiera quedarse con la victoria.

El 0-0 deja al equipo embajador con 11 puntos y en la cuarta casilla de la tabla de posiciones, aunque cede terreno en la pelea por mantenerse en la parte alta. El resultado también representa una oportunidad perdida para aprovechar su condición de local y darle continuidad a los puntos obtenidos fuera de casa.

Internacional de Bogotá, en cambio, sumó un punto importante en El Campín. El conjunto capitalino llegó a siete unidades, casilla once, y continúa en la pelea por acercarse al grupo de los ocho equipos que avanzarán a la siguiente instancia de la Liga.

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