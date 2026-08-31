Adolescente de 16 años habría recibido 14 puñaladas en Usaquén, Bogotá: investigan a su pareja de 24 años

La adolescente habría sido atacada con un arma blanca durante la madrugada del domingo 30 de agosto, en un inmueble de Canaima. - crédito Ilustración Infobae

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Una adolescente de 16 años habría recibido 14 puñaladas durante un ataque con arma blanca ocurrido hacia las 2:00 de la madrugada del domingo 30 de agosto en un inmueble ubicado en el sector de Canaima, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

De acuerdo con información conocida por Citytv, el caso es investigado como un presunto intento de feminicidio. El señalado sería un hombre de 24 años, quien sería la pareja sentimental de la menor.

Tras la agresión, la joven fue trasladada de urgencia a un hospital del norte de la capital, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas. El CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes y adelanta las labores correspondientes para localizar al hombre señalado y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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El padre del señalado habría intervenido al escuchar los gritos

Sebastián Forero, primo de la víctima, entregó a Citytv detalles sobre lo ocurrido dentro de la vivienda. Según su relato, el padre del hombre señalado habría escuchado los gritos de la adolescente y habría ingresado al lugar para auxiliarla.

La intervención habría provocado que el señalado atacante escapara por una ventana del inmueble y abandonara el lugar.

“Que el chico agredió a la muchacha a las 2 de la madrugada donde el papá escucha los gritos alarmantes, entra y apenas entra a defender a la víctima el agresor se escapa por la ventana, se lanza por la ventana, se va”, relató Forero al medio de comunicación.

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La joven posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica por las heridas que habría sufrido durante la agresión.

El relato del familiar hace parte de la información conocida sobre el caso, mientras las autoridades adelantan las diligencias necesarias para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.

Varias de las lesiones que habría sufrido la menor se concentraron en la cabeza y el rostro. - crédito Colprensa

Varias heridas habrían sido causadas en la cabeza y el rostro

Según la información entregada por el medio citado, la adolescente habría recibido 14 heridas con arma blanca, varias de ellas ubicadas en la cabeza y el rostro.

Una de las lesiones se habría producido cerca de uno de sus ojos. Sin embargo, de acuerdo con lo explicado por el familiar de la víctima, el órgano no habría resultado afectado y la joven no habría perdido la visión.

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La adolescente continúa hospitalizada y permanece bajo pronóstico reservado, mientras recibe atención médica por la gravedad de las lesiones.

La información disponible sobre su estado de salud señala que los profesionales médicos mantienen bajo observación su evolución. Por el momento, la menor continúa en el centro asistencial donde fue trasladada después de la agresión.

Un familiar de la víctima aseguró que el señalado habría regresado por el cuchillo utilizado presuntamente durante la agresión y lo habría ocultado. - crédito Colprensa (referencia)

El hombre habría regresado a la vivienda

Dentro del relato entregado por Sebastián Forero también se conoció una situación que habría ocurrido después de que la adolescente fuera llevada al hospital.

Según el familiar, el hombre señalado habría regresado al inmueble luego de que la menor fuera trasladada para recibir atención médica. Forero aseguró que, durante ese regreso, habría tomado el cuchillo que presuntamente fue utilizado para atacar a la joven y posteriormente lo habría ocultado.

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“Y cuando ya se llevan a la niña para el hospital es donde el agresor vuelve a la casa, agarra el cuchillo con el que le propinó las 14 puñaladas, se lo guarda y se vuelve a ir”, afirmó el primo de la víctima en las entregadas.

Esta versión corresponde al relato entregado por el familiar y deberá ser establecida por las autoridades como parte de las diligencias que se adelantan para esclarecer el caso.

La ubicación del elemento señalado también forma parte de las circunstancias que deberán ser verificadas durante la investigación, junto con los demás elementos que permitan determinar qué ocurrió al interior del inmueble.

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El CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes y adelanta las labores para localizar al hombre señalado. - crédito CTI

CTI de la Fiscalía adelanta la búsqueda

Después de conocerse el caso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió los actos urgentes y adelanta las labores correspondientes para localizar al hombre señalado.

De acuerdo con información recopilada por el medio, familiares de la adolescente también entregaron una versión según la cual el hombre habría abordado un bus con destino a Pitalito, en el departamento del Huila, con el propósito de salir de Bogotá.

Este dato corresponde a la información suministrada por los familiares y hace parte de las circunstancias que deberán ser verificadas durante las labores de búsqueda que adelantan las autoridades.

Hasta el momento, la información proporcionada no señala que se haya producido la captura del hombre de 24 años. El CTI continúa con las actuaciones correspondientes para localizarlo y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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