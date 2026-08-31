Caos en la movilidad en el sur de Bogotá por un cadáver en la vía: afectadas la avenida Boyacá y la avenida de Las Américas

Un motociclista murió en siniestro vial en el sur de Bogotá - crédito Tránsito Bogotá

Guardar

En la madrugada del lunes 31 de agosto se presentó un fuerte accidente de tránsito en el suroccidente de Bogotá, que dejó un muerto. Además, generó afectaciones en la movilidad en el sector.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, el siniestro ocurrió a las 5:18 a. m. en la localidad de Kennedy, en la avenida Américas con avenida Boyacá, sentido oriente-occidente, entre un motociclista y un peatón.

De manera preliminar, se presume que la víctima habría descendido o intentaba ingresar a la plataforma de la estación de TransMilenio ubicada en la zona y, al cruzar por el carril mixto, fue alcanzada por la motocicleta. Las causas exactas del hecho aún no se conocen.

PUBLICIDAD

Al llegar al sitio, el personal de ambulancia confirmó que el peatón ya no presentaba signos vitales. El motociclista fue trasladado al centro asistencial más cercano.

Levantamiento de cuerpo en las Amércias, en el sur de Bogotá - crédito Tránsito Bogotá

Tras el fallecimiento, las unidades de tránsito y paramédicos solicitaron la presencia de criminalística para el levantamiento e identificación de la persona. A las 5:50 a. m. la autoridad de Movilidad suspendió el contraflujo en la avenida Américas y recomendó tomar vías alternas como la Calle 13 y la avenida Primero de Mayo.

El laboratorio de criminalística de la Policía llegó cerca de las 6:24 a. m. e inició las labores correspondientes, mientras las autoridades evalúan la velocidad a la que se desplazaba el motociclista y otros factores que pudieron influir en el accidente. “Unidades de criminalística llegan al punto e inician labores de reconocimiento”, señaló la Secretaría.

PUBLICIDAD

Durante las autoridades trabajaron por la movilidad en la localidad de Kennedy, los ciudadanos que transitaban por la zona reportaron largas filas de vehículos.

A las 7:35 a. m., la Secretaría indicó que finalizaron labores de criminalística: “se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito sobre la Av. Américas”.

Se recuepera la movilidad en el suroccidente de Bogotá, tras muerte de motociclista - crédito Tránsito Bogotá/X

Minutos más tarde, a las 7:50 a. m., la entidad agregó: “Luego de ser atendida la novedad por siniestro con fatalidad en la localidad Kennedy, se habilita nuevamente el contraflujo de la Av. Américas. Se registra flujo vehicular medio y en completa normalidad el tránsito por este sector”.

PUBLICIDAD

Por protestas, hubo caos en el tránsito en el sur de Bogotá

El bloqueo en la Troncal Américas paralizó desde la mañana del lunes 24 de agosto la movilidad en el suroccidente de Bogotá, afectando a miles de usuarios de TransMilenio que dependen de este sistema para sus desplazamientos diarios.

La interrupción se originó en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con calle 40 B sur, donde un grupo de manifestantes decidió cortar el tránsito como medida de presión ante una larga espera por obras inconclusas.

La protesta, que se gestó por la demora en la apertura de la estación Patio Bonito, dejó fuera de servicio las estaciones Tibanica-Primavera, Laureles, Islandia, Portal de las Américas y Biblioteca Tintal. El impacto directo se percibió en las largas filas y el aumento de las demoras en las inmediaciones, mientras los usuarios debieron buscar rutas alternativas para llegar a sus destinos.

PUBLICIDAD

p

La suspensión de la operación de varias estaciones y la cancelación de los servicios de alimentación hacia el Portal de las Américas complicaron aún más la situación en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad.

Según el reporte más reciente de TransMilenio, más de 60.000 personas resultaron afectadas inicialmente por la interrupción, aunque luego la cifra oficial se ajustó a 20.074 usuarios perjudicados en el área específica.

Miles de ciudadanos que habitualmente utilizan la Troncal Américas se encontraron sin alternativas de transporte rápido, lo que generó una congestión inusual en calles aledañas y aumentó la presión sobre otros sistemas de movilidad. Quienes debieron desplazarse durante la mañana del lunes reportaron demoras significativas y dificultades para encontrar opciones que les permitieran cumplir con sus actividades cotidianas.

PUBLICIDAD