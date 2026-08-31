Marlos Moreno llegó a los 100 partidos con Atlético Nacional: sus estadísticas desde el debut en 2014

Marlos Moreno regresó a Atlético Nacional en julio del 2025, después de nueve años en el fútbol del exterior - crédito Atlético Nacional

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Marlos Moreno llegó a los 100 partidos con Atlético Nacional, en el juego ante Alianza de Valledupar, válido por la fecha ocho de la Liga BetPlay 2026-II. El extremo colombiano de 29 años debutó el 15 de octubre de 2014 ante Deportivo Pasto, también en un juego de la liga colombiana que perdió el equipo paisa 2-1, y después de 4.337 días llegó a un registro que ostentan 173 jugadores colombianos en toda la historia: alcanzar el centenar de compromisos con el “Rey de Copas”.

Las estadísticas de Marlos Moreno con Atlético Nacional en estas dos etapas son:

100 partidos

18 goles

14 asistencias

Cuatro títulos: una liga, una copa y otra Superliga en Colombia, y una Copa Libertadores, la del 2016

Así registró Atlético Nacional los 100 partidos de Marlos Moreno con el equipo - crédito Atlético Nacional

¿Cómo llegó Marlos Moreno a Atlético Nacional, en la primera etapa?

Marlos Moreno llegó a Atlético Nacional cuando tenía apenas 14 años, luego de ser recomendado por Eladio Tamayo, buscador de talentos del club, tras su proceso de formación en la escuela de Leonel Álvarez. En sus primeros años en las divisiones menores se desempeñó como centro delantero, posición en la que jugó durante varias temporadas.

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Con el paso del tiempo, Juan Carlos Osorio decidió ubicarlo como extremo, teniendo en cuenta principalmente su velocidad y capacidad para desequilibrar por las bandas. El cambio de posición fue importante en su desarrollo como futbolista y le permitió destacarse en las categorías inferiores de Atlético Nacional. Después de su proceso de formación, Moreno dio el salto al primer equipo en 2014.

Fueron dos años lo que duró la primera etapa de Marlos Moreno con Atlético Nacional, antes de irse al Manchester City de Inglaterra. En esa, sus estadísticas fueron:

43 partidos

8 goles

10 asistencias

Y precisamente los cuatro títulos que ha logrado con el equipo, fueron en esa primera etapa

Marlos Moreno debutó con Atlético Nacional en el año 2014 ante Águilas Doradas - crédito AFP

Trayectoria de Marlos Moreno después de su salida de Atlético Nacional

2016-2017 – Deportivo La Coruña (España): disputó 19 partidos en la Primera División de España, sin marcar goles.

2017-2018 – Girona FC (España): tuvo una participación más limitada y jugó dos partidos en La Liga.

2018 – Flamengo (Brasil): pasó al fútbol brasileño y disputó 23 encuentros, en los que marcó un gol.

2019 – Santos Laguna (México): jugó 11 partidos en la Primera División de México y anotó un gol.

2019-2020 – Portimonense (Portugal): disputó 16 partidos en la Primera Liga, sin marcar.

2020-2021 – Lommel SK (Bélgica): tuvo una temporada destacada en la segunda división belga, con 23 partidos y cinco goles.

2021-2022 – KV Kortrijk (Bélgica): dio el salto a la primera división belga y participó en 32 partidos, con dos goles.

2022-2023 – Troyes (Francia): tuvo una breve etapa en la Ligue 1, con dos partidos disputados.

2022-2024 – Konyaspor (Turquía): continuó su carrera en Turquía. En la temporada 2022-2023 jugó 12 partidos y marcó un gol, mientras que en la campaña 2023-2024 disputó 29 encuentros y convirtió dos tantos.

2024-2025 – CD Tenerife (España): regresó al fútbol español para jugar en Segunda División. Disputó 23 partidos durante la temporada, sin marcar goles.

En total, acumuló 266 partidos y 25 goles a lo largo de su trayectoria en clubes.

Marlos Moreno disputó 13 partidos de la Copa Libertadores 2016, marcó tres goles y fue campeón con Nacional - crédito Atlético Nacional

¿Cómo se dio el regreso de Marlos moreno a Atlético Nacional?

Moreno tuvo la posibilidad de regresar a Atlético Nacional en el mercado de pases de julio de 2025. En ese periodo recibió propuestas de equipos como Estudiantes y Cruz Azul, pero finalmente tomó una decisión pensando también en la estabilidad de su familia.

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El futbolista conversó con integrantes de la directiva y con compañeros del cuadro antioqueño antes de definir su futuro. Estas conversaciones, sumadas a su deseo de regresar al lugar donde comenzó su carrera, fueron determinantes para que optara por volver a Atlético Nacional.

En julio de 2025 se confirmó oficialmente su regreso al conjunto verdolaga. De esta manera, Moreno volvió al club en el que se formó desde los 14 años para afrontar nuevamente la competencia en el fútbol colombiano y los compromisos internacionales.

En esta segunda etapa, sus estadísticas son:

56 partidos jugados

Ocho goles

Cuatro asistencias

Fue gracias a ese regreso que Marlos Moreno alcanzó los 100 partidos con Atlético Nacional, club que le ha dedicado este mensaje al jugador a través de sus redes sociales:

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“Gracias por volver al lugar en el que haces feliz a millones de Verdolagas. Gracias por tanta magia, por tu esfuerzo y tu sacrificio, es un orgullo poder disfrutarte 100 veces y sabemos que serán muchísimas más, porque este siempre será tu lugar en el mundo”.