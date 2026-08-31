Jorge Carrascal brilló con Flamengo: gol, asistencia y una actuación que ilusiona a la selección Colombia

Jorge Carrascal celebra su gol en la victoria de Flamengo sobre Botafogo por la fecha 25 del Brasileirao -crédito carrascall/Instagram

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Flamengo encontró una de las mejores noticias de la jornada en Jorge Carrascal. El colombiano necesitó pocos minutos para cambiar el rumbo del partido y convertirse en protagonista del triunfo 3-0 sobre Botafogo, resultado que le permitió al equipo de Río de Janeiro seguir en carrera por el título del Brasileirao.

El volante cartagenero ingresó al minuto 75 en reemplazo de Giorgian De Arrascaeta y rápidamente se hizo notar. Su primera intervención importante terminó en una asistencia para Samuel Lino, quien abrió el camino de la goleada con una definición sutil ante el arquero rival.

El colombiano ingresó al minuto 75 y rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas del triunfo del Mengao. -crédito carrascall/Instagram

La jugada comenzó con una contra por el sector derecho. Carrascal condujo la acción, esperó el movimiento de su compañero y filtró un balón preciso para que Lino resolviera por encima del guardameta. Fue una aparición decisiva del mediocampista, que apenas llevaba unos minutos sobre el campo. Pero el colombiano todavía tenía una acción reservada para el cierre. Cuando transcurrían 89 minutos, recuperó una pelota en campo contrario y participó en una rápida combinación de fútbol asociativo. Jorginho, Samuel Lino y Everton intervinieron en la pared antes de que Carrascal recibiera nuevamente para sacar la definición que sentenció el encuentro.

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El gol completó una tarde especial para el jugador, que volvió a tener una actuación determinante con la camiseta del Mengão. La producción ofensiva del Flamengo ya había comenzado en el minuto 13, cuando Samuel Lino marcó el primero del compromiso. El mismo atacante volvió a aparecer al 86 para ampliar la diferencia, esta vez después de recibir otra asistencia de Carrascal.

Con sus dos participaciones directas en los goles, el colombiano cerró una jornada que refuerza su recuperación futbolística. En 2026 suma 18 partidos con Flamengo, 10 de ellos como titular, y cerca de 968 minutos disputados. En el campeonato local acumula cuatro goles y cinco asistencias. El rendimiento adquiere mayor relevancia por el momento que atravesaba el futbolista. Antes de la Copa del Mundo había recibido fuertes críticas por sus actuaciones y por expulsiones que terminaron afectando directamente al conjunto brasileño. Ahora, sus recientes presentaciones apuntan a una recuperación de la versión que había mostrado anteriormente con Flamengo.

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Carrascal asistió a Samuel Lino en una de las jugadas que permitió a Flamengo ampliar su ventaja ante Botafogo -crédito Sergio Moraes/REUTERS

El resultado ante Botafogo también tiene consecuencias importantes para la pelea por el campeonato. Con los tres puntos, Flamengo llegó a 48 unidades y permanece a tres del líder Palmeiras. El conjunto carioca, además, cuenta con un partido pendiente, por lo que todavía tiene la posibilidad de recortar distancia en la clasificación. La victoria reflejó la superioridad de Flamengo durante el duelo correspondiente a la fecha 25 del Brasileirao. El equipo de Río de Janeiro logró controlar el compromiso ante su rival carioca y terminó celebrando una goleada que mantiene abierta la disputa por la parte alta de la tabla.

Para Carrascal, además, el partido representa una oportunidad para consolidar su lugar dentro del equipo. Su ingreso desde el banco terminó siendo suficiente para aportar una asistencia, marcar un gol y dejar una de las actuaciones individuales más destacadas del encuentro.

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La actuación del colombiano llegó además en un momento importante de cara a la selección Colombia. En las próximas semanas se conocerá una nueva convocatoria después del Mundial, con el inicio de un nuevo ciclo bajo la dirección de Néstor Lorenzo. El mediocampista podría continuar sumando en el proceso del técnico argentino, que tendrá como próximos objetivos la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

El mediocampista cartagenero atraviesa un buen momento en Flamengo y busca consolidarse nuevamente como una opción para la selección Colombia - crédito FCF

Por su parte, el Flamengo tendrá poco tiempo para preparar su siguiente compromiso. El próximo miércoles 2 de septiembre recibirá a Mirassol, en un partido programado para las 5:30 p. m., hora colombiana. La fecha dejó para Carrascal una oportunidad de mostrar su evolución en un momento en el que cada actuación puede ser determinante para mantenerse en los planes del club y aspirar nuevamente a una convocatoria con Colombia.

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