Colombia

La actriz Diana Ángel respondió con ironía a quienes alteraron su perfil en Wikipedia: “Narcoterrotista de extrema izquierda”

Con una carcajada escrita y una pregunta directa, la actriz de ‘Francisco el Matemático’ expuso públicamente que alguien había modificado su perfil en un buscador en línea para describirla como “narcoterrorista de extrema izquierda”

Diana Ángel
Diana Ángel ha recibido varios comentarios negativos desde su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN
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La entrada de Diana Ángel en Wikipedia amaneció el 30 de agosto con una edición malintencionada: alguien había modificado su perfil para describir a la actriz colombiana como “narcoterrorista de extrema izquierda” en el texto de presentación y había añadido esa misma etiqueta en el campo de ocupación de su ficha personal.

La propia artista fue quien lo hizo público. “Hoy en Wikipedia aparezco como ‘Narcoterrorista de extrema Izquierda’!... jajajajajajaj En serio?.. quién editará esta página? De verdad, dan vergüenza”, escribió en su cuenta de X @DianAngel01, con una mezcla de ironía y molestia. La publicación alcanzó 131,9 mil reproducciones.

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La corrección y el detalle que quedó pendiente

La edición fue revertida con rapidez. Cuando Infobae Colombia verificó el perfil, el texto de presentación ya no contenía el señalamiento, y la entrada volvía a describir a la actriz y cantante en los términos correctos.

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Diana Ángel criticó que su nombre haya sido asociado al "narcoterrorismo" - crédito @DianAngel01/X

Horas después, sin embargo, la propia Diana Ángel publicó un segundo mensaje en X para agradecer la corrección y señalar que aún quedaba un problema sin resolver.

“Gracias a la persona que editó la información absurda. Será que alguien también me puede ayudar a arreglar este detalle?... @Wikipedia”, escribió, acompañando el texto de una captura de pantalla donde el campo de ocupación en la ficha de Wikidata seguía listando “Narcoterrorista” junto a “Actriz y cantautora”.

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Esa segunda publicación sumó 524 “me gusta” y fue compartida 100 veces por sus seguidores, quienes criticaron sus declaraciones con mensajes como: “Creo que estás replicando las malas mañas del petrismo”; “La actriz llamando de cualquier forma la atención, es mentira”; “No entiendo por qué te buscaste en Wikipedia, quién hace eso”, entre otros.

Quién es Diana Ángel

La actriz, cuyo nombre completo es Diana María Soledad Ángel Rodríguez, nació en Bogotá el 31 de julio de 1975. Su trayectoria en la televisión colombiana abarca más de tres décadas, desde 1993.

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La actriz no aparece con dicho señalamiento en la búsqueda oficial - crédito Wikipedia

l papel que le dio mayor reconocimiento fue el que interpretó en Francisco el Matemático, producción por la que obtuvo el Premio TVyNovelas en 2003 y los Premios India Catalina a mejor actriz de reparto de telenovela ese mismo año. En 2019, con la llamada “ley del actor” aprobada en el Congreso de la República, se graduó como maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia, junto a más de 35 colegas de la industria.

Su trabajo más reciente incluye participación en La danza de los millones en 2026, producción en la que figura como concursante, además de otros proyectos del mismo año.

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