Gabriela Muñoz le contestó a representante a la Cámara del Centro Democrático que dijo que las mujeres colombianas no son como ella: “No necesito su aprobación”

Cruce entre Gabriela Muñoz y Nelly Patricia Mosquera reabre debate sobre machismo y ética pública - crédito @gabymunozz_/X

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La militante del Pacto Histórico, Gabriela Muñoz, respondió a través de sus redes sociales a una publicación realizada por la congresista del Centro Democrático por Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, quien la mencionó en un mensaje que generó polémica en el ámbito político colombiano.

El 31 de agosto de 2026, Muñoz relató que al revisar sus redes sociales, encontró una publicación de Mosquera titulada: “Las mujeres colombianas no somos así, no como Gabriela Muñoz. Trabajamos, estudiamos y cuidamos con esfuerzo, sin atajos y mucho amor”.

La frase, citada por Muñoz, fue interpretada como una crítica directa al rol de la representante del Pacto Histórico. Al ser interpelada públicamente, Mosquera cuestionó: “Muñoz, ¿por qué tanta defensa con esta niñita?”.

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Gabriela Muñoz confronta a Nelly Patricia Mosquera tras acusaciones en redes y señala investigaciones pasadas - crédito @gabymunozz_/X

Gabriela Muñoz optó por responder de manera directa a las declaraciones de la representante del Centro Democrático. En su mensaje, la militante del Pacto Histórico expresó: “Señora Mosquera, no vale la pena detenerme en el contenido de su supuesta denuncia, porque no parece ser más que un intento de conseguir likes atacando a otra mujer”.

Muñoz sostuvo que detrás del discurso de la congresista existe un matiz de machismo y cuestionó la utilización de la defensa de la familia y los valores tradicionales como recurso político.

Gabriela Muñoz exige respeto a su labor y rechaza intentos de deslegitimar su papel en el Congreso - crédito @gabymunozz_/X

La integrante del Pacto Histórico recordó antecedentes relacionados con la gestión pública de Mosquera. Se refirió a la actuación de la congresista durante la elección del personero distrital en 2019, proceso en el que Mosquera participó como presidenta del Consejo.

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Muñoz mencionó: “No sé si usted por trabajo honesto se refiere a su posible amaño y extralimitación de funciones en la elección del personero distrital en el año 2019, en la que usted participó como presidenta del Consejo y por la Procuraduría le formularon pliego de cargos por posibles anomalías en la expedición del documento que convocó el concurso público de méritos para el cargo de personero distrital en la vigencia 2020-2023”.

Gabriela Muñoz confronta a Nelly Patricia Mosquera y denuncia antecedentes de irregularidades en la gestión pública - crédito @gabymunozz_/X

La polémica se amplió con la mención al llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá, caso que fue denunciado por Gustavo Petro y que involucró a varias personalidades de la administración pública.

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Muñoz insistió en que, aunque los procesos legales contra Mosquera no prosperaron, su nombre apareció en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía y la Procuraduría. “Aunque los procesos en contra de Nelly Patricia Mosquera no avanzaron, fue mencionada como parte del mismo por el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano”, detalló.

En ese contexto, la militante del Pacto Histórico citó la publicación de la revista Semana en 2015, donde se informaba sobre una investigación de la Fiscalía contra la hoy congresista Mosquera por presuntas irregularidades en contratos de hospitales distritales. Además, recordó que en 2023 la representante fue llamada a versión libre dentro de las pesquisas sobre contratación pública.

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Muñoz también sugirió revisar casos recientes asociados a la extrema derecha, citando particularmente a Ciro Ramírez y otros funcionarios. En ese sentido, afirmó: “Usted no tiene autoridad moral ni política para definir qué clase de mujer soy, cuánto trabajo, qué estudio o cómo he construido mi vida”.

Gabriela Muñoz responde a críticas y pone en debate el rol femenino en la política colombiana - crédito @gabrielaa.muol/IG

Durante su respuesta, la militante del Pacto Histórico enfatizó que no requiere la validación de sectores opositores para participar en política ni para expresar sus posturas. “Yo no necesito su aprobación para participar en política, defender mis ideas y ocupar espacios públicos”, sostuvo.

Muñoz advirtió que ni la representante del Centro Democrático ni otros sectores de la extrema derecha lograrán apagar su voz en el debate público. “Le notifico que ni usted ni la extrema derecha que representa van a silenciarme mediante publicaciones misóginas, ataques personales o intentos de destruir mi dignidad”, afirmó.

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Finalmente, la militante invitó a Mosquera a centrar su labor parlamentaria en las funciones para las cuales fue elegida.

“Siga consiguiendo likes con ese mediocre ejercicio de la política. Yo también estaré aquí para recordarle al país por qué ha sido reconocida públicamente y para exigirle que cumpla la responsabilidad para la cual fue elegida: representar a la ciudadanía, ejercer control político y legislar, no utilizar su cargo para atacar mujeres”, concluyó.