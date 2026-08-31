Abelardo de la Espriella se pronunció tras la muerte de tres menores durante bombardeo en el Guaviare: “Todo mi respaldo a las operaciones militares”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

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A través de su cuenta oficial en X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al operativo Amón, realizado el jueves 27 de agosto, en el que murieron diez personas, entre ellas tres menores de edad.

El mandatario colombiano expresó su respaldo a los operativos militares que, según De la Espriella, enfrentan a los grupos armados en Colombia con las armas de la República, la Constitución y la ley.

“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas (sic)”, señaló.

Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a los operativos militares que, según De la Espriella, enfrentan a los grupos armados en Colombia con las armas de la República, la Constitución y la ley - crédito Fernando Vergara/AP

Según el jefe de Estado, los grupos que durante años han reclutado menores de edad para incorporarlos a sus filas deben responder por sus crímenes, los cuales, de acuerdo con el mandatario, violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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“Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario (sic)”, expresó.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que no “descansará” hasta recuperar y reconstruir la soberanía, que según él fue entregada al “narcoterrorismo”.

“No descansaré hasta reconstruir los valores de La Patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo (sic)”, aseveró.

Abelardo de la Espriella afirmó que no “descansará” hasta recuperar y reconstruir la soberanía, que según él fue entregada al “narcoterrorismo” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella se dio luego de la postura oficial del Ministerio de Defensa frente a los operativos que se realizaron el 27 de agosto de 2026.

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¿Qué dijo el Ministerio de Defensa?

El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Jorge Mora, expresó su rechazo tras confirmarse la muerte de tres menores durante un operativo militar reciente. Las autoridades sostienen que involucrar a niños y adolescentes en actividades armadas representa una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de ser catalogado como crimen de guerra.

De acuerdo con la cartera, el procedimiento militar cumplió con todos los requisitos legales para la realización de bombardeos. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados de inmediato a Medicina Legal para su identificación.

“La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley. Entre ellos la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su respectiva identificación”, puntualizó el Ministerio.

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Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que entre los fallecidos figuran tres menores de edad: dos de ellos tenían 15 años y el tercero, 16 años. Ante este hecho, la cartera de Defensa recalcó que el reclutamiento de menores en el conflicto armado constituye un crimen de guerra y una infracción grave a las normas internacionales.

El Ministerio de Defensa señaló que el reclutamiento y la utilización de menores por parte de grupos armados constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y son considerados crímenes de guerra - crédito Ministerio de Defensa

“El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narco terroristas, que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como también la normatividad nacional que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito”, precisó el Ministerio.

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El Ministerio de Defensa informó que trabaja en coordinación con el Ministerio de Justicia y otras instituciones estatales para responder de manera más efectiva al fenómeno del reclutamiento infantil. Se prevé la convocatoria de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y diversas entidades para definir una ruta integral que fortalezca la protección de la infancia y castigue a quienes la vulneran.

Entre las acciones propuestas se contemplan posibles ajustes en las sanciones penales, agravación de castigos y el fortalecimiento de la persecución de las cadenas de mando y redes responsables del reclutamiento. La institución lamentó que los menores sigan siendo utilizados por estructuras armadas ilegales en el país y reiteró su rechazo a estas prácticas.

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