Colombia

Cámaras de seguridad registraron el violento robo de una camioneta en Bogotá: una persona fue lesionada en su cabeza

En el video conocido por las autoridades registraron el hecho en el barrio La Pardera, cuando varios sujetos intimidaron con arma de fuego a los ocupantes

Delincuentes robaron camioneta de alta gama en Puente Aranda - crédito captura de pantalla City Tv
Las víctimas del hurto violento en Puente Aranda reportaron el ataque a las autoridades, aunque no han presentado una denuncia formal- crédito captura de pantalla City Tv
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Un nuevo caso de hurto de una camioneta se conoció en la localidad de Puente Aranda, generó conmoción en la comunidad en el barrio La Pradera, donde las cámaras de seguridad captaron cada instante del asalto.

El hecho tuvo lugar el viernes 28 de agosto, alrededor de las 8:00 p. m., cuando varias personas interceptaron el vehículo y amenazaron a sus ocupantes.

Las imágenes de vigilancia muestran cómo los presuntos responsables abordaron a las víctimas y utilizaron un arma de fuego para intimidar. En el transcurso de la agresión, uno de los afectados recibió un golpe en la cabeza, lo que acentuó la gravedad de la situación.

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Tras el ataque, los asaltantes se apoderaron de la camioneta y escaparon en dirección desconocida.

En respuesta al incidente, el teniente coronel Andrés Melenje de la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que los agresores actuaron con violencia para lograr su cometido. Según sus declaraciones, las grabaciones obtenidas en el lugar podrían ser determinantes para identificar a los responsables y avanzar en la investigación.

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