Fico Gutiérrez llevó al FBI nombres de presuntos testaferros en la alcaldía de Daniel Quintero y el exalcalde le respondió: “Deje de ser payaso”

El mandatario de la capital de Antioquia entregó detalles de su viaje a Estados Unidos, donde estuvo en las instalaciones del FBI - crédito @FicoGutierrez/X

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo una reunión en las oficinas del FBI en Miami, donde entregó información sobre presuntos testaferros y desvío de recursos públicos durante la administración de Daniel Quintero.

La visita, que fue anunciada en la red social X por el mandatario, generó una rápida respuesta de su antecesor, quien rechazó las acusaciones y calificó el acto como un “teatro”.

“Acabo de salir de las oficinas del FBI en Miami”, afirmó Gutiérrez en X, donde agregó: “Entregué nombres de personas y empresas que presuntamente habrían servido como testaferros para sacar la plata que se robaron en Medellín en la Alcaldía de Daniel Quintero (sic)”.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo una reunión en las oficinas del FBI en Miami, donde entregó información sobre presuntos testaferros y desvío de recursos públicos durante la administración de Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de la capital de Antioquia explicó que la información entregada incluye documentos con nombres, empresas y direcciones de quienes habrían facilitado el traslado de dinero desde la capital antioqueña hacia el exterior.

Según el comunicado oficial de la Alcaldía de Medellín, los documentos presentados ante la agencia estadounidense contienen detalles sobre supuestas maniobras para desviar fondos públicos entre 2020 y 2023.

La administración señala que el dinero habría salido de Medellín hacia Panamá y, posteriormente, a Estados Unidos, especialmente a la ciudad de Miami.

“Hay personas que viven acá en Miami como unos reyes, producto del robo que le hicieron a Medellín”, sostuvo el alcalde en su declaración. También manifestó que quienes resulten implicados podrían responder ante la justicia de Colombia y de Estados Unidos, ya que tales movimientos configurarían lavado de activos.

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Entre la información aportada, Gutiérrez mencionó “13.000 pruebas documentales, cuatro principios de oportunidad y procesos contra 55 exfuncionarios de la anterior administración”.

El mandatario también abordó otros temas en la agenda, como la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Resaltó el trabajo junto a autoridades de Estados Unidos en ese ámbito, mencionando un aumento del 1.100 % en capturas de extranjeros relacionados con delitos sexuales en Medellín y la obtención de dos cadenas perpetuas en territorio estadounidense contra responsables. Destacó que “ya hemos logrado resultados en Estados Unidos, no solo de capturas, sino también de condenas a cadena perpetua”.

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Federico Gutiérrez también abordó otros temas en la agenda, como la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes - crédito suministrada

Previo a su llegada a Miami, Gutiérrez visitó Phoenix, donde mantuvo encuentros con personal de Homeland Security Investigations (HSI), agencia con la que, según el mandatario, existe una cooperación sólida para combatir la explotación sexual infantil en Colombia.

El alcalde de Medellín enfatizó la importancia de la colaboración internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional y el terrorismo, y criticó la política de paz total del gobierno anterior, al considerar que otorgó beneficios a estructuras armadas que siguen delinquiendo.

Respuesta de Daniel Quintero

La reacción de Daniel Quintero no se hizo esperar. A través de X, el exalcalde de Medellín respondió: “Alcalde, con respeto, deje de ser payaso. Cada que usted quiere irse de fiesta a Miami dice que va al FBI. Esta es la segunda o tercera vez que lo hace (sic)”.

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Quintero negó cualquier vínculo con actividades ilícitas en territorio estadounidense y afirmó: “Si tuviera un solo peso mal habido, directa o indirectamente allá, le aseguro que Estados Unidos no necesitarían del teatro suyo para encontrarlo (sic)”.

El exalcalde también defendió su gestión, señalando que tras casi siete años de investigaciones no se le han hallado responsabilidades penales ni patrimoniales.

“Después de casi siete años de persecución política (…) no encontraron nada en contra mía, ni delitos, ni platas, los montajes se cayeron, los procesos se anularon y que lo único que le queda a usted es tratar de decir que la plata está en otras partes (sic)”, escribió Quintero.

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Daniel Quintero negó cualquier vínculo con actividades ilícitas en territorio estadounidense - crédito @QuinteroCalle/X

Además, lanzó cuestionamientos a la actual administración, preguntando por el destino de fondos vinculados a proyectos como Hidroituango, la venta de UNE, recursos destinados al estadio, el caso Aguas Vivas y las declaraciones de la oficina de Envigado que, según su versión, involucran a funcionarios del gobierno de Gutiérrez.

“Esperamos que las autoridades pronto den resultados. Mientras tanto, le pregunto lo que preguntamos todos los antioqueños: ¿cuándo empieza a trabajar? Para ese teatro mejor se hubiera ido a un circo (sic)”, concluyó Quintero.