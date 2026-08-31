Colombia

Esto fue lo que buscaron los colombianos en Google durante agosto: del pánico por el temblor a las dudas sobre la DIAN

El registro mensual reflejó consultas orientadas a confirmar movimientos, revisar reportes recientes y ubicar recomendaciones de prevención, tras el terremoto de 7,4

Joven sentado frente a un portátil, mirando atentamente su teléfono móvil, que muestra una interfaz de aplicación. Una taza de café está sobre la mesa.
Las búsquedas de Google en Colombia durante agosto se concentraron en los sismos y en los trámites ante la DIAN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La inquietud por los movimientos sísmicos y la gestión de trámites ante la DIAN marcaron la agenda de búsquedas en Google en Colombia durante el mes de agosto de 2026.

Los datos revelaron que la población recurrió masivamente a internet para buscar información en tiempo real y resolver dudas sobre sus obligaciones fiscales.

Entre las tendencias más notorias, las consultas sobre temblores y sismos ocuparon los primeros lugares. Expresiones como “temblores fuertes en Colombia” y “sismos en Colombia” crecieron de forma significativa, acompañadas por búsquedas directas del tipo “cuantos temblores hoy en Colombia” y “últimos temblores en Colombia”.

La consulta “dónde se paga la declaración de renta” subió 4.900 % y marcó una de las mayores alzas del mes en Google Colombia - crédito Google
La consulta “dónde se paga la declaración de renta” subió 4.900 % y marcó una de las mayores alzas del mes en Google Colombia - crédito Google

El interés se extendió a consultas como “temblores en el mundo”, “terremoto hoy”, “temblores en Cali”, “sismos Colombia hoy”, “temblor hoy” e “información de seguridad sobre sismos”. La presencia de términos vinculados con prevención y seguridad muestra que parte de los usuarios buscó orientación ante los reportes de actividad telúrica, además de datos sobre la ubicación o la intensidad de los eventos.

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Durante agosto, los colombianos mostraron una marcada tendencia a consultar Google ante emergencias naturales y periodos clave de trámites tributarios. Así, los términos asociados a los temblores y a la declaración de renta encabezaron los listados de búsquedas en ascenso, reflejando las prioridades y temores de los usuarios en ese periodo.

El impacto del riesgo sísmico se reflejó en el aumento de búsquedas como “información de seguridad sobre sismos”, que creció un 1.400%, y “temblor hoy”, con un incremento del 850%. Estos aumentos coinciden con episodios recientes de actividad sísmica que generaron alarma y llevaron a muchos a buscar antecedentes históricos y recomendaciones preventivas.

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Consultas sobre la DIAN y declaración de renta

El segundo gran foco de búsquedas giró en torno a la declaración de renta y los trámites ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Preguntas como “declaración de renta de Abelardo de la Espriella”, “dian transaccional”, “cómo verificar en la DIAN si debo declarar renta 2026” y “topes declaración de renta 2024” experimentaron incrementos notables.

Las búsquedas sobre la DIAN incluyeron “dian transaccional”, “topes declaración de renta 2024”, “cómo verificar en la DIAN si debo declarar renta 2026” y “dian login” - crédito Google
Las búsquedas sobre la DIAN incluyeron “dian transaccional”, “topes declaración de renta 2024”, “cómo verificar en la DIAN si debo declarar renta 2026” y “dian login” - crédito Google

Una de las consultas con mayor variación fue “dónde se paga la declaración de renta”, con un alza de 4.900%. También se destacaron “Codema certificado declaración de renta”, con un aumento de 3.350 %, y “DIAN login”, con una variación de 3.050%. El comportamiento refleja una demanda de información sobre requisitos, certificados, plataformas digitales y fechas para cumplir con las obligaciones tributarias.

La demanda de información práctica se evidenció en términos como “certificado colpensiones para declaración de renta”, “rut DIAN” y “UVT 2026”. Además, muchos usuarios buscaron saber cuánto cobra un contador o cómo realizar el pago de la declaración en línea, lo que indica el nivel de detalle y la orientación práctica de las consultas.

El fútbol y la cultura popular en las búsquedas

El fútbol se mantuvo como uno de los grandes motores de consumo digital en Colombia. Partidos como “real madrid málaga”, “atlético nacional deportivo cali”, “barcelona athletic” y “santa fe américa” vieron aumentos de hasta un 2.850 % en las búsquedas. El interés abarcó tanto encuentros locales como internacionales, consolidando al deporte como una de las prioridades informativas de la audiencia digital.

Aunque en menor medida, las búsquedas sobre celebridades y noticias de entretenimiento también estuvieron presentes. Un ejemplo es el nombre de “hayden panettiere”, que figuró entre los temas más consultados, aunque sin alcanzar la intensidad de los temas sísmicos o tributarios.

Las frases “temblores fuertes en Colombia”, “sismos en Colombia”, “terremotos en Colombia” y “cuantos temblores hoy en Colombia” encabezaron las búsquedas en ascenso - crédito Google
Las frases “temblores fuertes en Colombia”, “sismos en Colombia”, “terremotos en Colombia” y “cuantos temblores hoy en Colombia” encabezaron las búsquedas en ascenso - crédito Google

El análisis de las búsquedas en Google durante agosto permite identificar las principales preocupaciones de los colombianos: la seguridad ante eventos naturales, el cumplimiento de trámites fiscales y la pasión por el fútbol. Este patrón evidencia cómo la coyuntura nacional y las necesidades cotidianas se reflejan en el uso de la tecnología para buscar respuestas inmediatas y soluciones prácticas.

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