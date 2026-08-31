Exministro de Hacienda de Petro alertó por un incremento de gasto en el Presupuesto General de la Nación radicado por Abelardo de la Espriella: “Elevará de manera extraordinaria el servicio de la deuda”

Germán Ávila cuestionó el Presupuesto General de la Nación 2027 presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

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No paran las rencillas entre el gobierno del expresidente Gustavo Petro y los ahora comandados por Abelardo de la Espriella, esta vez por cuenta del nuevo Presupuesto General de la Nación 2027 presentado por el Gobierno nacional.

De hecho, en la tarde del lunes 31 agosto, el exministro de hacienda Germán Ávila lanzó fuertes señalamientos contra la solicitud de la actual administración, asegurando que el incremento del gasto público respaldado por endeudamiento podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas del país.

Ávila advirtió que la principal consecuencia de la estrategia oficial será un aumento extraordinario en el servicio de la deuda, lo cual, según sus palabras, “reducirá la capacidad de inversión social del presupuesto”.

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El exministro sostiene que el Ejecutivo ha optado por resolver las necesidades inmediatas de recursos a través de crédito público, una decisión que, en su opinión, distribuye el costo del ajuste fiscal entre toda la población.

Perspectivas sobre el endeudamiento y la inversión social

Este es el documento en el que se radicó el nuevo Presupuesto General para 2027 - crédito @simonmolinag/X

En la declaración, Ávila señaló que la política de endeudamiento no solo atiende la urgencia financiera, sino que también impone una carga sobre las cuentas del Estado en el mediano plazo.

De acuerdo con el exministro, el presupuesto proyectado para el segundo semestre de 2026 contempla un endeudamiento considerable, lo que se traduce en un mayor monto destinado al pago de intereses y amortizaciones. Como resultado, la capacidad del Estado para destinar recursos a programas sociales se vería limitada por la necesidad de cumplir con las obligaciones crediticias.

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“El nuevo Gobierno no solamente incrementa el gasto, sino que plantea una perspectiva de insostenibilidad de las finanzas públicas que solo se maneja a través de endeudamiento público, con lo cual solo resuelve la inmediatez de las necesidades de recursos y socializa el costo del ajuste fiscal en toda la población, con un endeudamiento que elevará de manera extraordinaria el servicio de la deuda, reduciendo la capacidad de inversión social del presupuesto”, señaló Ávila.

Tasas de interés y cobertura presupuestal

El proyecto del PGN 2027 elimina la dependencia de una reforma tributaria, pero incrementa el endeudamiento del Gobierno - crédito @miguel_gomez_m/X

Ávila destacó como dato relevante que Abelardo de la Espriella habría mentido cuando presentaron como logro la reducción de la tasa de interés de colocación de los TES al 12,5 %. Según el exjefe de la cartera Hacienda, en junio, cuando todavía estaba Gustavo Petro en el Ejecutivo, se registró ese mismo nivel y en julio descendió al 12,2%.

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Para el exministro, la cobertura de los recursos destinados al servicio de la deuda ya estaba asegurada en el presupuesto previo, presentado por el expresidente.

“Como gran logro, en su documento de presentación plantea que han reducido la tasa de interés de colocación de los TES al 12.5%, cuando en el mes de junio colocaron, se colocaron al 12.5% y en julio al 12.2%. Los recursos para atender el servicio de la deuda están cubiertos en el presupuesto presentado por el gobierno Petro”, señaló Ávila.

En respuesta a la pregunta sobre el impacto del nuevo presupuesto radicado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, el exministro sostiene que el incremento del servicio de la deuda obliga a destinar más recursos al pago de intereses y menos a la inversión social, lo que podría afectar la capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas en áreas como salud, educación y protección social.

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El congresista Simón Molina denunció que el presupuesto recibido por el gobierno de Abelardo de la Espriella arrastraba ingresos ficticios y gastos superiores al Marco Fiscal - crédito @simonmolinag/X

“El incremento en el servicio de la deuda proyectado en el nuevo presupuesto supone un endeudamiento significativo en el segundo semestre del 2026″, concluyó el exministro de Hacienda

El planteamiento de Ávila concluye con una advertencia sobre la sostenibilidad fiscal: “Solo se resuelve la inmediatez de las necesidades de recursos y se socializa el costo del ajuste fiscal en toda la población”. Para el exfuncionario, la estrategia oficial representa un alivio momentáneo, pero genera riesgos estructurales para la economía nacional.