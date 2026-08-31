Colombia

Aerocivil activó plan de contingencia por falla técnica en el control aéreo de El Dorado en Bogotá

La autoridad informó el lunes 31 de agosto de 2026 que aplicó protocolos para mantener la seguridad operacional, con un manejo temporal del tráfico en vuelo mientras el personal especializado atiende la incidencia

Aeropuerto El Dorado en Bogotá al atardecer, con aviones estacionados en la plataforma mojada, torre de control y terminal iluminados, y montañas al fondo.
La Aerocivil activó un plan de contingencia por una falla técnica en el sistema de visualización del control aéreo de El Dorado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia tras detectar una falla intermitente en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control de Bogotá, que atiende las operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado.

La entidad informó el lunes 31 de agosto de 2026 que aplicó los protocolos previstos para preservar la seguridad operacional en el espacio aéreo colombiano. La medida contempla un cambio temporal en la gestión de las aeronaves que están en vuelo, mientras los equipos técnicos atienden la incidencia.

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