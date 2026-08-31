Colombia

Abogada de David Murcia Guzmán cuestionó el traslado de cárcel del líder de DMG: “Por las declaraciones contra el hoy presidente de la República”

La abogada Sondra Macollins advirtió que la reubicación del creador de la extinta pirámide obedecería a una posible represalia en su contra, debido a sus declaraciones contra el presidente Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial

- crédito Colprensa/Instagram de Sondra Macollins
- crédito Colprensa/Instagram de Sondra Macollins
Guardar

David Murcia Guzmán, creador y máximo responsable de la extinta pirámide DMG Grupo Holding S.A., fue trasladado hacia la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicado en el municipio de Girón, departamento de Santander.

El hoy condenado por la justicia se encontraba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, pero su movida hacia territorio santandereano se produjo en la tarde del sábado 29 de agosto de 2026, en la que fue valorado por personal médico del centro penitenciario.

Sin embargo, se desconoce el pabellón donde continuará cumpliendo con su pena de 22 años, 10 meses y 15 días por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero.

PUBLICIDAD

Esta situación fue denunciada por Sondra Macollins, representante jurídica de David Murcia Guzmán que, en diálogo con el programa Reporte Coronell de Caracol Radio, calificó el traslado como una vulneración de los derechos de su cliente.

La excandidata presidencial señaló que el traslado del condenado no sería una respuesta jurídica sino política, al considerar que podría ser una represalia por las declaraciones emitidas durante la campaña presidencial de 2026 contra el hoy presidente de Colombia Abelardo de la Espriella.

“No sabemos nada, no se ha comunicado ni conmigo ni con la familia. Muy triste por la situación, no solamente, pues, porque evidentemente no es un acto en contra de David, sino en contra de las declaraciones que yo también di contra el hoy presidente de la República”, indicó Macollins a la cadena radial.

PUBLICIDAD

La abogada enfatizó que el creador de DMG ya ha cumplido 18 años de su pena privativa, y que esto aplaza los trámites para su pronta libertad, argumentando que los delitos no tienen relación con violencia ni grupos criminales.

“David ya lleva dieciocho años detenido, preso por un delito que básicamente es un delito económico, que no tiene nada que ver con violencia (...) y pues que ya estaba tramitando procesos penitenciarios que le permiten estar a portas de la libertad (...) Esto es un golpe bajo para su defensa, para su derecho al que ya tiene debido, pues al tiempo que lleva detenido y pues posiblemente va a vulnerar todos sus derechos y va a demorar mucho más este proceso de tenerlo nuevamente con su familia”, comentó.

Temas Relacionados

David Murcia GuzmánSondra MacollinsAbelardo de la EspriellaDMGCarcel PalogordoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella puso fin a todos los diálogos con estructuras de alias Calarcá y otros grupos armados: “Falsa paz total”

El presidente colombiano anunció en Barranquilla la cancelación de los procesos de negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y alianzas vinculadas a alias ‘Calarcá’

Abelardo de la Espriella puso fin a todos los diálogos con estructuras de alias Calarcá y otros grupos armados: “Falsa paz total”

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy lunes 31 de agosto de 2026

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy lunes 31 de agosto de 2026

Estos son los cinco representantes de Bogotá con mayor presencia digital: Daniel Briceño ocupa el primer lugar

El ranking evidencia cómo la exposición digital y los picos de conversación dependen de coyunturas, publicaciones y debates en la agenda pública

Estos son los cinco representantes de Bogotá con mayor presencia digital: Daniel Briceño ocupa el primer lugar

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 31 de agosto

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 31 de agosto

Caos en la movilidad en el sur de Bogotá por un cadáver en la vía: afectadas la avenida Boyacá y la avenida de Las Américas

Un motociclista murió luego de sufrir un grave siniestro vial en la madrugada el lunes 31 de agosto, generando afectaciones en la movilidad del sector

Caos en la movilidad en el sur de Bogotá por un cadáver en la vía: afectadas la avenida Boyacá y la avenida de Las Américas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Altafulla fue sometido a una operación después de tres meses esperando un donante: su movilidad estaba gravemente comprometida

Altafulla fue sometido a una operación después de tres meses esperando un donante: su movilidad estaba gravemente comprometida

La Segura reveló la millonaria cifra que tuvo que pagarle a la Dian: nunca había declarado renta

Karen Sevillano avivó los rumores sobre un posible romance entre Karol G y Bruno Mars: “Están saliendo”

Gabriela Tafur pasó de las pasarelas a ser CEO de una empresa que aspira a ser el ‘Netflix del futuro’: “Piensan que soy pendeja”

Alci Acosta permanece en la UCI por complicaciones renales y de próstata: este fue el anuncio de su familia

Deportes

Daniel Muñoz fue presentado como nuevo jugador del Nottingham Forest: este será su debut con el cuadro dos veces campeón de Europa

Daniel Muñoz fue presentado como nuevo jugador del Nottingham Forest: este será su debut con el cuadro dos veces campeón de Europa

Rafael Dudamel, técnico del Cali, se fue en contra del DT de Bucaramanga por su actuación durante los disturbios en el estadio: “Una vergüenza”

Disturbios en Palmaseca: Deportivo Cali vs. Bucaramanga terminó antes de tiempo por invasión de hinchas

Millonarios no pudo con Internacional de Bogotá en el Campín: empató sin goles y cedió terreno en la tabla de posiciones

Marlos Moreno llegó a los 100 partidos con Atlético Nacional: sus estadísticas desde el debut en 2014