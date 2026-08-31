Abogada de David Murcia Guzmán cuestionó el traslado de cárcel del líder de DMG: “Por las declaraciones contra el hoy presidente de la República”

- crédito Colprensa/Instagram de Sondra Macollins

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David Murcia Guzmán, creador y máximo responsable de la extinta pirámide DMG Grupo Holding S.A., fue trasladado hacia la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicado en el municipio de Girón, departamento de Santander.

El hoy condenado por la justicia se encontraba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, pero su movida hacia territorio santandereano se produjo en la tarde del sábado 29 de agosto de 2026, en la que fue valorado por personal médico del centro penitenciario.

Sin embargo, se desconoce el pabellón donde continuará cumpliendo con su pena de 22 años, 10 meses y 15 días por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero.

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Esta situación fue denunciada por Sondra Macollins, representante jurídica de David Murcia Guzmán que, en diálogo con el programa Reporte Coronell de Caracol Radio, calificó el traslado como una vulneración de los derechos de su cliente.

La excandidata presidencial señaló que el traslado del condenado no sería una respuesta jurídica sino política, al considerar que podría ser una represalia por las declaraciones emitidas durante la campaña presidencial de 2026 contra el hoy presidente de Colombia Abelardo de la Espriella.

“No sabemos nada, no se ha comunicado ni conmigo ni con la familia. Muy triste por la situación, no solamente, pues, porque evidentemente no es un acto en contra de David, sino en contra de las declaraciones que yo también di contra el hoy presidente de la República”, indicó Macollins a la cadena radial.

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La abogada enfatizó que el creador de DMG ya ha cumplido 18 años de su pena privativa, y que esto aplaza los trámites para su pronta libertad, argumentando que los delitos no tienen relación con violencia ni grupos criminales.

“David ya lleva dieciocho años detenido, preso por un delito que básicamente es un delito económico, que no tiene nada que ver con violencia (...) y pues que ya estaba tramitando procesos penitenciarios que le permiten estar a portas de la libertad (...) Esto es un golpe bajo para su defensa, para su derecho al que ya tiene debido, pues al tiempo que lleva detenido y pues posiblemente va a vulnerar todos sus derechos y va a demorar mucho más este proceso de tenerlo nuevamente con su familia”, comentó.

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