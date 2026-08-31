Abelardo de la Espriella puso fin a todos los diálogos con estructuras de alias Calarcá y otros grupos armados: “Falsa paz total”

Durante su alocución, el presidente Abelardo de la Espriella explicó que la decisión se tomó ante la falta de condiciones que permitan justificar la continuidad de estos procesos - crédito @TrianaCongreso/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció desde Barranquilla el cierre definitivo de las mesas de diálogo heredados de la política de “paz total” impulsada por la administración de Gustavo Petro.

De acuerdo con el mandatario, la decisión responde a la ausencia de una “voluntad real y verificable de paz” por parte de los grupos involucrados.

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que el Gobierno formalizará el fin de las negociaciones con nueve resoluciones que dejarán sin efecto los espacios de conversación con estructuras vinculadas a alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Según Abelardo de la Espriella, la decisión responde a la ausencia de una “voluntad real y verificable de paz” por parte de los grupos involucrados - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Durante una alocución televisada, De la Espriella explicó que la medida afecta a los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —relacionada con los denominados comandos de frontera—, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el grupo de alias Calarcá.

El jefe de Estado sostuvo que la falta de resultados concretos y de contraprestaciones verificables justificó la cancelación de estos procesos.

“He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo”, aseguró el presidente, quien criticó abiertamente la política de “paz total” implementada por el anterior gobierno.

Las resoluciones que publicará el Ejecutivo también pondrán fin a los reconocimientos y designaciones que permitían la participación oficial de representantes, voceros y negociadores de las estructuras armadas en los espacios de diálogo.

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De la Espriella advirtió que su administración no permitirá que estos escenarios se utilicen para favorecer la impunidad ni como refugio para quienes mantienen actividades criminales.

“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad”, afirmó durante su intervención.

Abelardo de la Espriella explicó que la medida afecta a los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —relacionada con los denominados comandos de frontera—, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el grupo de alias Calarcá - crédito Consejería de Paz

El presidente Abelardo de la Espriella enfatizó que solo habrá continuidad para procesos que presenten resultados concretos y beneficios recíprocos. Además, envió un mensaje claro a las estructuras armadas que decidan continuar con las armas.

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“Se acabaron las mesas sin resultados y los beneficios, sin que haya contraprestaciones reales. A quienes persistan en las armas y el crimen, les digo con absoluta claridad, encontrarán enfrente toda la capacidad legítima del Estado”, advirtió el mandatario.

De la Espriella también definió su concepción de la política de seguridad y paz, señalando que el Estado debe garantizar el orden apoyado en el uso legítimo de la fuerza y en la aplicación estricta de la ley.

“Mi concepción de la paz es clara, la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la República, bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de Derecho”, manifestó.

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El presidente Abelardo de la Espriella reiteró que su administración no negociará la paz a cambio de impunidad y que la prioridad será fortalecer la presencia y la autoridad estatal en el territorio colombiano.

El presidente Abelardo de la Espriella reiteró que su administración no negociará la paz a cambio de impunidad - crédito Fernando Vergara/AP

“No habrá paz a cambio de impunidad, habrá autoridad, justicia y Estado en cada rincón de Colombia”, concluyó durante la alocución desde Barranquilla.

El jefe de Estado reiteró la directriz para la fuerza pública con el objetivo de recuperar el control territorial, fortalecer la autoridad del Estado y combatir de manera frontal a las estructuras criminales que operan en el país.

En sujeción a dicha directriz, el mandatario hizo énfasis en que “fui claro con nuestros comandantes. No hay espacio para diálogos con quienes persisten en la violencia. Quien quiera abandonar la criminalidad, tendrá los mecanismos establecidos por la ley para someterse a la justicia como en derecho corresponde”.

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Finalmente, Abelardo de la Espriella reiteró uno de los principios que, según dijo, orientan su Gobierno en materia de seguridad: “Sin seguridad no hay libertad. Sin autoridad no hay justicia. Y sin tranquilidad no puede haber prosperidad”.