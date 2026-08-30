La madre de Lucas Murillo, niño que pidió ayuda al presidente, celebró avances tras intervención del Gobierno: “Por fin se nos abren las puertas”

El caso de Lucas, quien espera un trasplante de corazón y enfrenta demoras de la Nueva EPS, movilizó a autoridades y ciudadanos que exigen soluciones inmediatas para pacientes vulnerables - crédito @ColombiaOscura/ X

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La vida de Lucas Francesco Murillo García, un niño de siete años de Cúcuta con una grave cardiopatía congénita, cambió tras la respuesta del Gobierno nacional a su caso.

La madre del menor, Andrea García, atravesó durante más de un año una serie de obstáculos administrativos que impidieron el acceso a exámenes y procedimientos médicos críticos, necesarios para que su hijo fuese incluido en la lista de trasplante de corazón.

La situación de Lucas cobró notoriedad luego de que el propio niño grabara un video en el que, con voz serena pero urgente, solicitó ayuda al presidente Abelardo de la Espriella.

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“Quiero pedirle un favor, ya que mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS para que me autorice unos exámenes y un cateterismo en una clínica de cuarto nivel, con el fin de que me incluyan en una lista de trasplante de corazón”, expresó el pequeño. Su mensaje, dirigido al mandatario nacional, evidenció la desesperación de una familia que, pese a múltiples tutelas y reclamos, no encontraba soluciones efectivas.

El presidente Abelardo de la Espriella respondió públicamente en X, asumiendo el caso como prioritario e instruyendo a la ministra de Salud a intervenir - crédito @ABDELAESPRIELLA/ X

El mensaje viral y la reacción del Gobierno

La publicación del video de Lucas generó una ola de solidaridad y movilización social. Miles de ciudadanos compartieron su historia en redes sociales, exigiendo que las autoridades actuaran con rapidez ante la inacción de la entidad de salud. La presión pública resultó determinante.

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El presidente de la República, al conocer el caso, anunció: “He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente. No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”.

La ministra Vesga, en cumplimiento de la orden presidencial, activó los protocolos institucionales y, a través de sus canales oficiales, confirmó que el caso de Lucas ya estaba bajo su atención y coordinación directa con la Nueva EPS y la Fundación Cardiovascular de Colombia. La funcionaria describió la magnitud de la problemática familiar: “Lucas tiene 7 años, ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea, su madre, lleva más de un año esperando una respuesta y viendo cómo se agotan los días para su pequeño hijo”.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, activó los protocolos y solicitó colaboración para localizar a la familia de Lucas y agilizar la gestión - crédito @AnaVesga_G / X

El testimonio de la madre sobre los avances

La madre de Lucas, en diálogo con la revista Semana, compartió el alivio que supuso la intervención presidencial. “Estar esperando que la Nueva EPS nos autorice y ahora ver que se nos están abriendo las puertas nos alegra muchísimo”, relató Andrea García. La mujer agradeció tanto el respaldo de la ciudadanía como la respuesta del Gobierno, reconociendo que la presión pública había sido fundamental para destrabar un proceso que parecía estancado.

Andrea García detalló las dificultades vividas durante meses. Explicó que, aunque la Nueva EPS entregaba autorizaciones, instituciones como la Fundación Valle del Lili y la Fundación Cardiovascular le informaban que los convenios no estaban vigentes: “Me decían que ellos no tenían contratación. Entonces, yo les comentaba: pero es que yo tengo la autorización”. La frustración fue en aumento hasta el punto de recurrir a la justicia: “Una tutela ya no lo ampara a uno”, lamentó.

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El impulso definitivo llegó de la mano del propio Lucas. La madre relató que fue el niño quien propuso buscar al presidente. “Mamá, ¿tú tienes el número del presidente?”, preguntó el pequeño. Ante la negativa, optaron por utilizar las redes sociales como último recurso para llegar a quien pudiera ayudarlos.

La Nueva EPS respondió y gestionó el ingreso de Lucas Francesco Murillo a tratamiento especializado - crédito Nueva EPS

Lo que sigue para Lucas y su familia

Con la intervención estatal, la familia de Lucas recibió, por primera vez en meses, una respuesta concreta. El menor viajará en una aerolínea comercial hacia la Fundación Cardiovascular, donde se le realizarán los exámenes y estudios necesarios para determinar los pasos a seguir en su tratamiento. El traslado no se hará en ambulancia aérea, ya que, según la familia, ese medio podría resultar traumático para el niño.

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La madre reconoció que el proceso aún es largo, pero por primera vez siente esperanza. En su mensaje de agradecimiento al presidente De la Espriella, Andrea García fue enfática: “Le diría que muchísimas gracias por esa intervención que ha hecho, por habernos tomado en serio, por regalarnos su tiempo en ese mensaje que hizo. Además, le agradecería porque ese es el presidente que necesitamos, la verdad, porque no veíamos cómo levantar la cabeza”.