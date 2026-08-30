Deportes

El gesto y el insulto de Felipe Pardo a los hinchas de Nacional que desataron el caos: ¿A qué sanción se enfrenta?

El atacante de Alianza FC ha marcado dos goles en el arranque de la Liga BetPlay II-2026 tras su tanto que significó el descuento en la derrota 5-1 en Valledupar

Felipe Pardo marcó el único gol de su equipo en la goleada en contra 5-1 - crédito Alianza FC
Felipe Pardo marcó el único gol de su equipo en la goleada en contra 5-1 - crédito Alianza FC
Guardar

Felipe Pardo volvió a marcarle a Atlético Nacional y su gol de penal al minuto 34 en la derrota parcial de Alianza Valledupar desató una nueva polémica por la celebración frente a la tribuna visitante, un episodio que reavivó sus antecedentes con el club verdolaga y abrió la discusión sobre una posible sanción disciplinaria.

El partido, correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026, ya estaba 0-3 antes del descuento. El árbitro sancionó el penalti al minuto 32, Pardo lo convirtió dos minutos después para el 1-3 y luego se dirigió al sector donde estaban ubicados los aficionados de Nacional para festejarles el gol.

PUBLICIDAD

Ese comportamiento provocó de inmediato el reclamo de Edwin Cardona y Alfredo Morelos, que le cuestionaron al delantero el tono de la celebración. La tensión no pasó a mayores dentro del campo, pero el episodio se trasladó enseguida a las redes sociales y al debate sobre si el juez debió amonestarlo o incluso expulsarlo.

Felipe Pardo como profesional ha marcado 94 goles en 11 equipos y la selección Colombia - crédito Alianza FC
Felipe Pardo como profesional ha marcado 94 goles en 11 equipos y la selección Colombia - crédito Alianza FC

La secuencia tuvo dos planos distintos. El atacante hizo primero el gesto conocido como “six seven”, una celebración extendida entre futbolistas y aficionados, y luego realizó otros movimientos que parte de la hinchada interpretó como una provocación directa.

La controversia se amplificó cuando comenzaron a circular repeticiones del festejo. El diario informó que algunos usuarios aseguraron haber identificado un posible insulto en los movimientos de los labios del jugador, pero también señaló que no existe confirmación suficiente para afirmar que haya pronunciado una expresión ofensiva.

PUBLICIDAD

La publicación remarcó que, sin audio concluyente, una declaración del futbolista o una fuente que confirme lo ocurrido, esa lectura debe mantenerse en el terreno de la especulación. Bajo ese criterio, lo comprobable es el gesto realizado durante la celebración, no el supuesto insulto.

Post de El Var Central analizando el polémico festejo de Felipe Pardo en el partido de Alianza FC vs. Atlético Nacional - crédito X
Post de El Var Central analizando el polémico festejo de Felipe Pardo en el partido de Alianza FC vs. Atlético Nacional - crédito X

En la repetición, se entiende y se escucha que Pardo les gritó “putos” a los hinchas verdolagas. En el reglamento, las provocaciones hacia los aficionados pueden ser objeto de amonestación o incluso derivar en una sanción disciplinaria, según la conducta y lo que quede consignado en el informe arbitral.

La reacción de Pardo no surgió solo por lo ocurrido en Valledupar. Durante su etapa en Independiente Medellín, equipo del que ha confesado ser hincha, el delantero ya había protagonizado otra celebración que quedó asociada a su rivalidad con Nacional.

En 2023, después de marcar en el clásico antioqueño, hizo el gesto de “a dormir” dirigido a Dorlan Pabón, un episodio que quedó registrado como uno de los momentos más comentados de esa rivalidad. En marzo de este año, Pardo ya había quedado envuelto en una polémica por gestos provocadores hacia hinchas durante un partido entre Junior y Alianza.

Esto dice el artículo 65. Provocación al público del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol:

Felipe Pardo llegó a 10 goles con la camiseta de Alianza FC entre 2025 y 2026 - crédito Alianza FC
Felipe Pardo llegó a 10 goles con la camiseta de Alianza FC entre 2025 y 2026 - crédito Alianza FC

1. Toda persona que provoque al público durante un partido será sancionado con una suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y una multa de dos (2) a ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción.

2. Si se tratare de conductas obscenas la pena será de seis (6) a diez (10) fechas de suspensión y multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción.

3. En el caso de directivos, miembros del órgano de administración de un club, liga o quien haya actuado o actúe como delegado representante de club en una reunión de asamblea o reunión especial y en general, al oficial, afiliado, accionista, socio o toda persona con influencia manifiesta en un organismo deportivo se impondrá multa de tres (3) a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la infracción.

4. Si se tratare de gestos obscenos la pena será de siete (7) a doce (12) salarios mínimos legales mensuales de multa.

Temas Relacionados

Alianza FCFelipe PardoLiga BetPlayAtlético NacionalColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

El piloto colombiano remontó 15 posiciones en la clasificación y tres en la carrera luego de un error en la primera vuelta que lo dejó en el sexto lugar

David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

Técnico bicampeón con Junior FC dejó tirada la rueda de prensa a la segunda pregunta: Barra le dedicó trapo presionando su salida

Alfredo Arias ha tenido un flojo arranque de temporada con el conjunto barranquillero lo cual agota sus créditos sumada a la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores

Técnico bicampeón con Junior FC dejó tirada la rueda de prensa a la segunda pregunta: Barra le dedicó trapo presionando su salida

Einer Rubio lanzó dura frase sobre la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: “Es ciclismo, nadie se salva”

El ciclista boyacense, además de hablar del retiro del esloveno, se refirió a la ausencia de Nairo Quintana, en su temporada de despedida

Einer Rubio lanzó dura frase sobre la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: “Es ciclismo, nadie se salva”

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

El lateral de la selección Colombia está a punto de dejar al Crystal Palace para arribar a otra escuadra de la Premier League, que la temporada pasada se salvó del descenso

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez

En los últimos minutos, el Tiburón perdió el triunfo por un gol de Franco Fagúndez, mientras que Luis Fernando Muriel abrió el marcador

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños en redes sociales: calientan motores para el estreno de su colaboración

Deportes

David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

Técnico bicampeón con Junior FC dejó tirada la rueda de prensa a la segunda pregunta: Barra le dedicó trapo presionando su salida

Einer Rubio lanzó dura frase sobre la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: “Es ciclismo, nadie se salva”

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez