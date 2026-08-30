Colombia

El consumo prolongado de melatonina sin supervisión médica puede alterar el sueño y la salud

Su uso excesivo puede generar dependencia psicológica y ocultar trastornos del sueño más graves

Una mano sostiene una gomita púrpura sobre un frasco transparente con la etiqueta Melatonina Sueño Fácil junto a una lámpara y un vaso de agua.
El consumo prolongado de melatonina sin supervisión médica puede provocar somnolencia diurna, dolor de cabeza y dificultades de atención - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El uso de suplementos de melatonina para dormir mejor se ha vuelto una práctica extendida en los últimos años. Cada vez más personas buscan en este producto una solución rápida para el insomnio, especialmente por su formato accesible, como las populares gomitas. Sin embargo, la ingesta habitual y sin control médico puede modificar la regulación natural del sueño y conllevar diversos riesgos para la salud.

El funcionamiento de la melatonina en el organismo

La melatonina es una hormona que el cuerpo produce de forma natural cuando disminuye la luz ambiental. Su función principal es indicar al cerebro que ha llegado la noche, ayudando a sincronizar nuestro reloj biológico con los ciclos de sueño y vigilia. Según la Clínica Mayo, los niveles de esta hormona en la sangre aumentan durante la noche y disminuyen con la luz del día.

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No obstante, el hecho de que sea una sustancia natural no significa que su consumo en forma de suplemento esté exento de consecuencias. El profesor Jesús Fernández Felipe de la Universidad UNIE de España advierte que la efectividad de la melatonina artificial depende del momento preciso en que se toma, la dosis y las características individuales de cada persona.

Un ojo abierto iluminado por luz azul a la izquierda, un reloj de arena en el centro y un ojo cerrado con luz cálida a la derecha.
La melatonina no debe considerarse una solución definitiva para el insomnio, ya que su uso inapropiado puede enmascarar problemas de salud más graves - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos del abuso y la automedicación

La tendencia a consumir melatonina sin supervisión médica puede provocar una variedad de reacciones negativas. El uso crónico y sin control puede causar síntomas como somnolencia diurna, dolor de cabeza y una menor capacidad de atención. También pueden aparecer otros efectos como náuseas, mareos, irritabilidad, sueños intensos, desorientación y molestias gastrointestinales.

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Un dato relevante recogido en The Journal of Clinical Pharmacology es que solo el 8,8% de los usuarios sigue los criterios adecuados para su consumo, lo que evidencia el mal uso generalizado de estos productos. Además, el abuso prolongado puede generar dependencia psicológica, ya que el cerebro comienza a asociar la acción de dormir con la toma del suplemento, reforzando la idea errónea de que es imposible conciliar el sueño sin ayuda externa.

Efectos secundarios y contraindicaciones

La melatonina no es un sedante ni una pastilla mágica para dormir. Su función es, simplemente, avisar al organismo que es momento de descansar. Por ello, tomarla en exceso o fuera de horario puede resultar contraproducente. Entre los efectos adversos también se pueden encontrar: sueños vívidos, irritabilidad, disminución del apetito y molestias digestivas.

Hombre cansado sentado en un escritorio frente a un monitor con gráficos y un frasco de gomitas de melatonina en primer plano.
Especialistas advierten que la automedicación con suplementos de melatonina puede generar dependencia psicológica y alterar el ciclo natural del sueño - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos menos habituales, pero posibles, incluyen depresión transitoria, estreñimiento, incontinencia urinaria nocturna, riesgo de caídas, convulsiones, confusión, cambios de humor y menor lucidez mental. Por ese motivo, después de tomar melatonina se recomienda evitar actividades que requieran concentración, como conducir o usar maquinaria, durante al menos cinco horas.

No todos los grupos de personas pueden consumir melatonina con seguridad. Su uso está desaconsejado en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, personas con enfermedades autoinmunes como lupus o artritis reumatoide, pacientes con depresión o epilepsia y quienes toman medicamentos específicos, salvo indicación médica estricta.

Interacciones medicamentosas y riesgos a largo plazo

La melatonina puede alterar el efecto de anticoagulantes, anticonvulsivos, antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, inmunosupresores y anticonceptivos. Por eso, la consulta con un profesional de la salud es fundamental antes de iniciar su consumo, especialmente en personas con tratamientos complejos.

Un frasco de melatonina, un blíster de pastillas, un tensiómetro digital, libros, cables y una lámpara encendida sobre una mesa de noche.
La melatonina puede interactuar con medicamentos como anticoagulantes, anticonvulsivos y tratamientos para la presión arterial, por lo que es esencial consultar a un profesional antes de tomarla - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Heart Association advierte sobre la posible relación entre el uso prolongado de melatonina y riesgos cardiovasculares en personas con insomnio, lo que refuerza la necesidad de evitar su uso indefinido sin supervisión médica.

La cantidad de melatonina en los suplementos de venta libre varía considerablemente. El equipo médico puede orientar sobre la dosis y el tipo de producto más adecuado, adaptándose a la edad, el trastorno del sueño y las necesidades individuales.

Alternativas y recomendaciones para el insomnio

Las sociedades médicas coinciden en que la terapia psicológica y los cambios en los hábitos de vida constituyen el tratamiento de primera elección contra el insomnio. La melatonina puede ser útil en casos puntuales, como el desfase horario, pero no debe convertirse en una solución única ni permanente.

Para mejorar la calidad del sueño sin depender de suplementos, los expertos recomiendan adoptar hábitos saludables: mantener una rutina fija de sueño, cuidar la alimentación, realizar ejercicio regular, evitar dispositivos electrónicos antes de dormir y buscar apoyo emocional en el entorno cercano.

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