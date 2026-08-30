Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias Daniel, señalado cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

El mandatario informó que la Policía Nacional detuvo en Santa Marta a Adolfo José Granados Latorre, identificado como principal operador financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y figura clave en la estructura criminal del Magdalena - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/@ABDELAESPRIELLA/X

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, confirmó la detención de Adolfo José Granados Latorre, conocido como “Daniel” o “Fe Fe”, a quien las autoridades identifican como el principal responsable de las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en el departamento de Magdalena.

La operación, realizada por la Policía Nacional en Santa Marta, se presentó como un golpe a la estructura económica de esta organización armada, según lo informado por el mandatario.

“Golpe directo a las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Magdalena”, anunció De la Espriella en su cuenta oficial de X.

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, confirmó la detención de Adolfo José Granados Latorre, conocido como “Daniel” o “Fe Fe”, a quien las autoridades identifican como el principal responsable de las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La captura fue realizada por la Policía Nacional en Santa Marta. El jefe de Estado detalló que alias Daniel era “financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) y principal dinamizador de actividades de extorsión y desplazamiento forzado en el Magdalena (sic)”.

Según De la Espriella, el capturado era hombre de confianza de alias Pinocho, identificado como máximo cabecilla del grupo armado, y se encargaba de administrar sus finanzas criminales en el departamento.

“Nuestra Policía Nacional capturó en Santa Marta a Adolfo José Granados Latorre, alias “Daniel” o “Fe Fe”, financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) y principal dinamizador de actividades de extorsión y desplazamiento forzado en el Magdalena (sic), afirmó De la Espriella.

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Y agregó: “Los recursos provenientes del narcotráfico y la extorsión eran utilizados para sostener y fortalecer sus componentes armados. Vamos detrás de los criminales, pero también detrás de su plata. Sin dinero no hay armas, no hay expansión territorial y no hay capacidad para aterrorizar a las comunidades (sic)”.

Según Abelardo de la Espriella, el capturado era hombre de confianza de alias Pinocho, identificado como máximo cabecilla del grupo armado, y se encargaba de administrar sus finanzas criminales en el departamento - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella también envió un mensaje directo a quienes participan en actividades ilícitas en la región: “A quienes extorsionan a comerciantes y al sector turístico, desplazan familias y pretenden controlar territorios mediante el miedo, les reitero: vamos por ustedes y por cada peso que financia sus estructuras criminales (sic)”, precisó.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, respaldó la estrategia enfocada en impactar las finanzas del crimen organizado.

“Golpear las finanzas del crimen es quitarle oxígeno al terror. Cada peso incautado es menos capacidad para extorsionar, desplazar y amenazar a los colombianos. Al crimen se le persigue, se le captura y se le golpea donde más le duele (sic)”, sostuvo Mora.

La detención de alias Daniel se suma a los operativos que buscan debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales en el Magdalena y frenar su capacidad de intimidar a la población.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, respaldó la estrategia enfocada en impactar las finanzas del crimen organizado - crédito @generaljmora/X

Recientemente, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó sobre una acción de la fuerza pública contra una facción bajo el mando de alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc.

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A través de su cuenta oficial en X, detalló que se llevó a cabo la operación Amón en zona rural de El Retorno, Guaviare, dirigida a campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño.

“Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare. Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño (sic)”, afirmó el mandatario.

A través de su cuenta oficial en X, Abelardo de la Espriella detalló que se llevó a cabo la operación Amón en zona rural de El Retorno, Guaviare - crédito Presidencia

El jefe de Estado precisó que el operativo dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y la incautación de once fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia.

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“En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra 8 terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y 5 ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia (sic)”, agregó De la Espriella.

El presidente concluyó que las tropas continuarán con las operaciones para consolidar el control estatal en la zona.

“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional (sic)”, expresó.