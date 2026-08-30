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David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

El piloto colombiano remontó 15 posiciones en la clasificación y tres en la carrera luego de un error en la primera vuelta que lo dejó en el sexto lugar

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El colombiano David Alonso volvió al podio en Aragón con un tercer puesto en la decimotercera fecha de Moto2, un resultado que cortó dos fines de semana adversos y lo sostuvo en la pelea del Mundial tras una última vuelta definida por apenas 81 milésimas frente a Izan Guevara.

La batalla por el segundo lugar se resolvió en los últimos metros de la carrera de 19 vueltas en Motorland de Alcañiz. El colombiano atacó por dentro en la frenada final, con la moto exigida y casi sin frenos, pero Guevara respondió y cruzó delante por esa mínima diferencia.

La prueba la ganó el español Alonso López, que lideró de punta a punta en su regreso tras recuperarse de una lesión en la mano derecha. El piloto madrileño volvió a competir después de perderse el Gran Premio de República Checa por una fractura en la base del cuarto metacarpiano y en la apófisis unciforme del hueso ganchoso.

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El podio tuvo más valor por cómo se construyó. Alonso llegaba desde dos carreras complicadas: en Alemania se cayó en la tercera curva de Sachsenring cuando buscaba un lugar entre los tres primeros y en Silverstone nunca logró remontar un mal inicio.

En Aragón, el comienzo tampoco fue limpio. No entró de manera directa en la Q2 porque quedó fuera de los 14 mejores de la práctica, pero el sábado cambió el rumbo: avanzó desde la Q1, se metió en la Q2 y consiguió el quinto puesto de salida.

Tras la clasificación, el piloto colombiano explicó que todavía no se sentía del todo cómodo con la moto. “El equipo ha hecho un gran trabajo, pero todavía no estoy cómodo como me gustaría. Mañana hay que seguir apretando como hoy para cada vez estar más cerca de esa comodidad”.

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En la largada perdió una posición y quedó sexto. Durante la primera mitad de la carrera se mantuvo allí, hasta que en el segundo tramo empezó a girar con más ritmo que sus rivales directos y aprovechó la elección del neumático para avanzar.

Superó al líder del campeonato, Manu González, luego a su compañero Daniel Holgado y después a Collin Veijer para instalarse tercero, detrás de López y Guevara. Veijer acabó en el suelo en la curva cuatro cuando el líder ya tenía más de siete décimas sobre Guevara y más de un segundo sobre el neerlandés.

López impuso el ritmo desde la pole position y marcó incluso la vuelta rápida con 1:50.246 en el quinto giro. Guevara fue el único capaz de sostenerse relativamente cerca del vencedor durante buena parte de la prueba.

Detrás, Alonso fue creciendo dentro del grupo perseguidor, en el que también aparecían Senna Agius e Iván Ortolá. El colombiano alcanzó a Holgado en la undécima vuelta y desde allí quedó en posición de atacar por el podio.

La última vuelta concentró todo. Guevara, que el próximo año seguirá su carrera en MotoGP como piloto de Pramac con la Yamaha satélite, resistió una secuencia de adelantamientos al límite ante Alonso, que también dará el salto y se subirá a una Honda, previsiblemente del LCR.

Después de la carrera, el campeón 2024 de Moto3 resumió el valor del resultado. “Estoy muy feliz porque me divertí muchísimo desde la primera hasta la última vuelta. Al principio fue como que cada uno hacía su propio ritmo y me divertí pasando gente. Al final era imposible frenar, pero la verdad es que me mantuve respirando porque me sentía igual que en Silverstone. Nunca había perdido la fe y estoy acá. Esto me enseñó a mí mismo que cuando tengo problemas tengo que ser paciente y puedo dar vuelta el fin de semana”.

El podio de Motorland fue el tercero de Alonso en la temporada después de su segundo puesto en Chequia y su victoria en Países Bajos. La 13ª fecha la completaron Agius en el cuarto lugar, Ortolá en el quinto, González en el sexto, Holgado en el séptimo, Deniz Öncü en el octavo, Alex Escrig en el noveno y Adrián Huertas en el décimo.

Así va David Alonso en la clasificación general del Moto2

David Alonso cursa su última temporada en Moto2, antes de pasar a la categoría más importante del Moto GP - crédito Pablo Morano/REUTERS
David Alonso cursa su última temporada en Moto2, antes de pasar a la categoría más importante del Moto GP - crédito Pablo Morano/REUTERS
  1. Manuel González (España - Kal): 207.5 puntos.
  2. Izan Guevara (España - Boscoscuro): 175 puntos.
  3. Senna Agius (Australia- Kalex): 149 puntos.
  4. Iván Ortola (España - Kalex): 144.5 puntos.
  5. Daniel Holgado (España - Kalex): 137 puntos.
  6. David Alonso (Colombia- Kalex): 132 puntos.
  7. Celestino Vietti (Italia- Boscoscuro): 114 puntos.
  8. Filip Salac (República Checha - Kalex): 108 puntos
  9. Alonso López (España - Kalex): 92.5 puntos.
  10. Daniel Muñoz (España - Kalex): 59 puntos.
  11. Alex Escrig (España - Forward): 57 puntos.

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