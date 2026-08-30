Colombia

Abatido alias Felipe, cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco en Valle del Cauca: Abelardo de la Espriella dio detalles de la operación

El presidente de Colombia informó que el Ejército Nacional dio de baja a alias Felipe o Arcadio, durante una operación en Valle del Cauca en la que se incautaron armamento y munición

El presidente Abelardo de la Espriella reportó la muerte de alias “Felipe” o “Arcadio”, señalado por ataques con explosivos, extorsiones y amenazas en la región, y confirmó que la ofensiva contra las estructuras de Iván Mordisco continúa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó a través de su cuenta oficial en X que alias Felipe o Arcadio, identificado como cabecilla de la compañía Rodrigo Arias de la columna Ricardo Velásquez, estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, murió durante una operación ofensiva del Ejército Nacional en el Valle del Cauca.

Según el anuncio, alias Felipe era señalado como jefe de esa estructura armada en la región y responsable de múltiples ataques contra estaciones de Policía en Dagua y El Queremal, mediante el uso de explosivos lanzados desde drones.

“Esta madrugada en desarrollo de una operación ofensiva de nuestro Ejército Nacional, fue DADO DE BAJA en desarrollo de operaciones militares alias “Felipe” o “Arcadio”, cabecilla de la compañía Rodrigo Arias de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC de alias “Iván Mordisco (sic)”, indicó De la Espriella.

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Según Abelardo de la Espriella, alias Felipe era señalado como jefe de esa estructura armada en la región y responsable de múltiples ataques contra estaciones de Policía en Dagua y El Queremal - crédito Fernando Vergara&/AP
Según Abelardo de la Espriella, alias Felipe era señalado como jefe de esa estructura armada en la región y responsable de múltiples ataques contra estaciones de Policía en Dagua y El Queremal - crédito Fernando Vergara&/AP

El mandatario colombiano señaló que estos hechos afectaron tanto a uniformados como a la población civil. El presidente Abelardo de la Espriella también indicó que en enero participó en un ataque contra una unidad del Ejército en El Danubio, donde resultaron afectados siete soldados profesionales.

Las autoridades le atribuyen la instalación de cilindros con explosivos sobre la vía Cali–Buenaventura, la quema de vehículos, extorsiones, amenazas y otros delitos en Dagua. Durante la operación en la que fue dado de baja, el Ejército incautó un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica.

“También se le atribuyen la instalación de cilindros cargados con explosivos sobre la vía Cali–Buenaventura, la incineración de vehículos, extorsiones, amenazas y otras acciones criminales en Dagua. En la operación fue incautado un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica (sic)”, aseveró el jefe de Estado.

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De la Espriella aseguró que el cerco sobre alias Iván Mordisco y sus estructuras se estrecha y advirtió que la ofensiva continuará contra quienes atenten contra la fuerza pública y la población. “Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja (sic)”, expresó en su mensaje oficial.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella aseguró que el cerco sobre alias Iván Mordisco y sus estructuras se estrecha y advirtió que la ofensiva continuará contra quienes atenten contra la fuerza pública y la población - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó desde su cuenta en X que la “neutralización de alias ‘Felipe’ representa un duro golpe para una estructura responsable de ataques con explosivos, uso de drones, extorsiones y amenazas contra la Fuerza Pública y la población (sic)”.

Añadió que la ofensiva militar se mantiene y que el Estado enfrentará a quienes desafían su autoridad.

El mensaje es claro: a quienes siembran terror y desafían al Estado, los vamos a enfrentar con toda la contundencia de la Fuerza Pública. El cerco se cierra y la ofensiva continúa (sic)”, puntualizó el ministro de Defensa.

Jorge Mora - crédito @generaljmora/X
Jorge Mora añadió que la ofensiva militar se mantiene y que el Estado enfrentará a quienes desafían su autoridad - crédito @generaljmora/X

El presidente también anunció la detención de Adolfo José Granados Latorre, conocido como Daniel o Fe Fe, señalado por las autoridades como el principal encargado de las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en Magdalena.

La Policía Nacional llevó a cabo la operación en Santa Marta, acción que De la Espriella calificó como un impacto directo sobre la economía de la organización ilegal.

En su cuenta oficial de X, el mandatario destacó: “Golpe directo a las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Magdalena (sic)”. De la Espriella detalló que Daniel era conocido como el financiero del grupo y tenía un rol central en la extorsión y el desplazamiento forzado dentro del departamento.

El jefe de Estado explicó que Granados Latorre actuaba como hombre de confianza de alias Pinocho, identificado como el máximo cabecilla de la ACS, y se ocupaba de manejar los recursos ilícitos de la organización.

“Los recursos provenientes del narcotráfico y la extorsión eran utilizados para sostener y fortalecer sus componentes armados. Vamos detrás de los criminales, pero también detrás de su plata. Sin dinero no hay armas, no hay expansión territorial y no hay capacidad para aterrorizar a las comunidades (sic)”, expresó De la Espriella.

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