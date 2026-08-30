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Cayó el tercer entrenador de la Liga BetPlay II-2026 mientras se disputa la fecha 8

Alianza FC anunció la salida del entrenador Camilo Ayala luego de la derrota 5-1 como local, que lo dejó en el puesto 18 de la tabla

Camilo Ayala tras su paso como jugador de fútbol, terminó siendo director técnico - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Camilo Ayala tras su paso como jugador de fútbol, terminó siendo director técnico - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
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Alianza Valledupar F.C. informó que el profesor Camilo Ayala, el asistente técnico Edward Muñoz y el preparador físico Javier Arango no continuarán al frente del equipo profesional.

La institución señaló que, desde este momento, Leonardo Torres, técnico de la categoría sub 17, y Diego Estrada, director de las divisiones menores, asumirán de manera interina la dirección técnica del plantel.

En el comunicado, el club agradeció a Ayala, Muñoz y Arango por su “compromiso, dedicación, profesionalismo y amor por el Club” y les deseó éxitos en sus próximos proyectos profesionales y personales.

Comunicado de prensa de Alianza FC anunciando la salida de Camilo Ayala como entrenador - crédito Alianza FC
Comunicado de prensa de Alianza FC anunciando la salida de Camilo Ayala como entrenador - crédito Alianza FC

La decisión se tomó después de la derrota 5-1 como local en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar ante Atlético Nacional, con tantos de Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos, Marlos Moreno (doblete) y Juan José Rosa.

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La diferencia se construyó desde el arranque: Sarmiento abrió el marcador a los 4′ tras un rebote en el área, y Morelos amplió a los 17′ con un remate cruzado después de un pase en profundidad de Yeicar Perlaza. Antes de la media hora, Moreno anotó el tercero tras una acción colectiva, y Alianza descontó a los 33′ por intermedio de Felipe Pardo de penal.

En el segundo tiempo, la visita volvió a golpear con el 1-4 a los 78′, cuando Moreno repitió, y cerró la cuenta en el tiempo de reposición: Rosa marcó el quinto de cabeza tras un tiro de esquina.

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Felipe Pardo marcó el único gol de su equipo en la goleada en contra 5-1 - crédito Alianza FC
Felipe Pardo marcó el único gol de su equipo en la goleada en contra 5-1 - crédito Alianza FC

En la tabla de posiciones, Alianza está en el puesto 18 con apenas dos unidades en seis partidos. La goleada dejó al cuadro vallenato con peor diferencia de gol que Deportivo Pereira y Junior FC, ambos con dos puntos, pero -1 y-4 en este ítem, respectivamente

  1. América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  3. Llaneros FC: 11 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  4. Millonarios FC: 10 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Deportes Tolima: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  7. Atlético Bucaramanga: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. Deportivo Cali: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  11. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  12. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  13. Fortaleza FC: 6 puntos / -1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  14. Internacional de Bogotá: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  15. Jaguares FC: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  16. Deportivo Pereira: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  17. Junior FC: 2 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  18. Alianza FC: 2 puntos / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 1 punto / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  20. Boyacá Chicó: 1 punto / -10 diferencia de gol / 4 partidos jugados.

El descenso es otra de las clasificaciones en la Alianza FC debe estar pendiente, si bien tiene una ventaja prudente con Jaguares, Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, una mala campaña puede poner en riesgo su permanencia en primera división:

  • 20. Boyacá Chicó: 87 puntos / -26 diferencia de gol / 101 partidos jugados / 0.86 promedio.
  • 19. Jaguares FC: 23 puntos / -18 diferencia de gol / 25 partidos jugados / 0.92 promedio.
  • 18. Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -17 diferencia de gol / 25 partidos jugados / 0.96 promedio.
  • 16. Alianza FC: 110 puntos / -21 diferencia de gol / 103 partidos jugados / 1.07 promedio.
  • 17. Internacional de Bogotá: 113 puntos / -2 diferencia de gol / 103 partidos jugados / 1.10 promedio.
  • 15. Deportivo Cali: 117 puntos / +6 diferencia de gol / 102 partidos jugados / 1.15 promedio.
  • 14. Deportivo Pereira: 119 puntos / -18 diferencia de gol / 100 partidos jugados / 1.19 promedio.
Richard Páez como entrenador fue campeón de la Copa Colombia con Millonarios 2011 - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Richard Páez como entrenador fue campeón de la Copa Colombia con Millonarios 2011 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Corridas ocho fechas del campeonato colombiano de primera división en el segundo semestre de 2026, son tres los entrenadores cesados de su cargo: Richard Páez (Cúcuta Deportivo), Jonathan Risueño (Deportivo Pasto) y Camilo Ayala (Alianza Valledupar FC).

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