Deportes

Einer Rubio lanzó dura frase sobre la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: “Es ciclismo, nadie se salva”

El ciclista boyacense, además de hablar del retiro del esloveno, se refirió a la ausencia de Nairo Quintana, en su temporada de despedida

Einer Rubio
Einer Rubio viene de disputar el Tour de Francia, del que se retiró por una caída - crédito Movistar Team
Guardar

Tadej Pogacar sufrió una caída este sábado 29 de agosto y abandonó la Vuelta a España cuando era líder de la carrera, un golpe que frustró su intento de ganar por primera vez la ronda ibérica y sorprendió a todos los aficionados, en especial a Einer Rubio.

El ciclista colombiano, que también tenía previsto correr la Vuelta pero quedó fuera tras accidentarse en el Tour de Francia, habló sobre el episodio en una entrevista con El VBar Caracol. Allí planteó que, aunque Pogacar es un corredor que “controla muy bien la bici”, en el ciclismo “nadie se salva” de una caída.

PUBLICIDAD

Rubio vinculó el accidente con la dureza de una preparación que puede quedar anulada en segundos. “Iba a ganar su Vuelta, que es lo que le falta y lo que quería, y encontrarse en el piso con una etapa que no era complicada, es difícil, pero tendrá que aceptarlo como lo hemos hecho mucho”, dijo al medio.

“Nadie quiere ganar una carrera así”

Sobre lo que pudo haber ocurrido, Rubio señaló que en las imágenes no se aprecia con exactitud el origen del accidente, aunque consideró posible que hubiera existido algún obstáculo en la carretera. También describió una dinámica habitual del pelotón: cuando el grupo rueda a gran velocidad, los corredores confían en que quienes van adelante no se caerán.

PUBLICIDAD

Para el colombiano, la fortaleza mental de Pogacar será decisiva en la reacción posterior. “Tenía planeado las tres grandes, uno dice ‘voy a hacerlas’, pero de seguro no hay nada y fue lo que sucedió este año”, afirmó, antes de añadir que el esloveno “es un corredor mentalmente fuerte”.

Einer Rubio accidente Tour de France
Einer Rubio no fue a la Vuelta a España con el Movistar por su accidente en el Tour de Francia - crédito Loic VENANCE / AFP

Rubio también se refirió a la decisión de Enric Mas de no ponerse la camiseta de líder tras la salida del esloveno. Explicó que, dentro del pelotón, ningún corredor quiere heredar una carrera de esa manera y menos después de la caída de un rival directo.

“Normalmente nadie quiere ganar una carrera así, y más porque el rival se cae”, sostuvo. Aun así, valoró el momento del español y deseó que pueda sostener esa posición hasta el final, al considerar que su equipo “se lo merece” después de un período en el que, pese a competir con intensidad, obtuvo pocos resultados.

La cirugía de clavícula se pospondrá por precaución debido al riesgo asociado con la conmoción cerebral, según el UAE Team Emirates - crédito @TeamEmiratesUAE/X
La cirugía de clavícula se pospondrá por precaución debido al riesgo asociado con la conmoción cerebral, según el UAE Team Emirates - crédito @TeamEmiratesUAE/X

En el análisis deportivo de la Vuelta, Rubio situó la definición entre Mas y Roglic. Dijo que el español ha mostrado un nivel alto, pero advirtió que todavía quedan dos semanas de carrera y que la tercera será la más exigente.

También remarcó que el esloveno puede descontar tiempo en la contrarreloj. “Enric, estando en la forma como está, hará una buena crono, no es un ‘cronoman’, pero lo interesante es que está todo abierto”, señaló en la entrevista con la publicación.

El colombiano explicó por qué renunció a la Vuelta y al Mundial

Rubio contó que su propia recuperación después del accidente en el Tour avanzó bien, aunque le costó tiempo y continuidad. Estuvo más de 2 semanas sin tocar la bicicleta y resumió el impacto físico de ese parate con una frase tajante: “pierdes prácticamente todo”.

Según relató, existió la posibilidad de correr la Vuelta hasta tres días antes del inicio. La duda se mantuvo hasta el final, pero cuando volvió a entrenarse no se sintió lo bastante seguro y optó por completar la recuperación antes de reorganizar su calendario para septiembre y octubre.

Einer Rubio accidente Tour de France
Este fue el momento en que Einer Rubio era atendido por los médicos tras su caída en el Tour de Francia - crédito Mosa'ab Elshamy/AP

El colombiano también habló de la ausencia de Nairo Quintana en la ronda española. Dijo que conversó con su compatriota e incluso le propuso ocupar su lugar, porque él mismo no estaba convencido de competir, aunque finalmente el equipo decidió que Quintana no formara parte de la prueba.

Rubio agregó que tampoco disputará el Mundial. Explicó que después de lo ocurrido en el Tour no se sentía bien ni para la Vuelta ni para esa cita, que nunca se habló dentro del equipo de una eventual participación y que, aunque desconoce quién tomó la decisión final, habrá otras oportunidades en el calendario.

Temas Relacionados

Vuelta a EspañaEiner RubioTadej PogacarNairo QuintanaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

El lateral de la selección Colombia está a punto de dejar al Crystal Palace para arribar a otra escuadra de la Premier League, que la temporada pasada se salvó del descenso

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez

En los últimos minutos, el Tiburón perdió el triunfo por un gol de Franco Fagúndez, mientras que Luis Fernando Muriel abrió el marcador

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez

David Alonso dejó sorprendidos a todos en Moto 2: Así fue la remontada en la clasificación del GP de Aragón

El corredor de motociclismo realizó una exhibición de su talento en la jornada del 29 de agosto y ahora buscará la victoria en la carrera

David Alonso dejó sorprendidos a todos en Moto 2: Así fue la remontada en la clasificación del GP de Aragón

Junior de Barranquilla estrenará camiseta en la Liga BetPlay: este sería el uniforme del Tiburón, se filtró antes de su presentación

El Tiburón, que necesita un triunfo para mejorar en la campaña de la Liga BetPlay, tendrá una casaca especial y con un color que llama la atención

Junior de Barranquilla estrenará camiseta en la Liga BetPlay: este sería el uniforme del Tiburón, se filtró antes de su presentación

Del fútbol a controlar el fuego: Maicol Medina, el excampeón de Liga que ayuda a combatir los incendios en Tolima

Un jugador que brilló en el Deportivo Pereira de 2022 y 2023, cuando ganó la primera estrella y llegó a cuartos de Copa Libertadores, ahora ayuda para pagar las conflagraciones

Del fútbol a controlar el fuego: Maicol Medina, el excampeón de Liga que ayuda a combatir los incendios en Tolima
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños en redes sociales: calientan motores para el estreno de su colaboración

Deportes

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez

David Alonso dejó sorprendidos a todos en Moto 2: Así fue la remontada en la clasificación del GP de Aragón

Junior de Barranquilla estrenará camiseta en la Liga BetPlay: este sería el uniforme del Tiburón, se filtró antes de su presentación

Del fútbol a controlar el fuego: Maicol Medina, el excampeón de Liga que ayuda a combatir los incendios en Tolima