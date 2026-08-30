Einer Rubio lanzó dura frase sobre la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: “Es ciclismo, nadie se salva”

Einer Rubio viene de disputar el Tour de Francia, del que se retiró por una caída - crédito Movistar Team

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Tadej Pogacar sufrió una caída este sábado 29 de agosto y abandonó la Vuelta a España cuando era líder de la carrera, un golpe que frustró su intento de ganar por primera vez la ronda ibérica y sorprendió a todos los aficionados, en especial a Einer Rubio.

El ciclista colombiano, que también tenía previsto correr la Vuelta pero quedó fuera tras accidentarse en el Tour de Francia, habló sobre el episodio en una entrevista con El VBar Caracol. Allí planteó que, aunque Pogacar es un corredor que “controla muy bien la bici”, en el ciclismo “nadie se salva” de una caída.

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Rubio vinculó el accidente con la dureza de una preparación que puede quedar anulada en segundos. “Iba a ganar su Vuelta, que es lo que le falta y lo que quería, y encontrarse en el piso con una etapa que no era complicada, es difícil, pero tendrá que aceptarlo como lo hemos hecho mucho”, dijo al medio.

“Nadie quiere ganar una carrera así”

Sobre lo que pudo haber ocurrido, Rubio señaló que en las imágenes no se aprecia con exactitud el origen del accidente, aunque consideró posible que hubiera existido algún obstáculo en la carretera. También describió una dinámica habitual del pelotón: cuando el grupo rueda a gran velocidad, los corredores confían en que quienes van adelante no se caerán.

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Para el colombiano, la fortaleza mental de Pogacar será decisiva en la reacción posterior. “Tenía planeado las tres grandes, uno dice ‘voy a hacerlas’, pero de seguro no hay nada y fue lo que sucedió este año”, afirmó, antes de añadir que el esloveno “es un corredor mentalmente fuerte”.

Einer Rubio no fue a la Vuelta a España con el Movistar por su accidente en el Tour de Francia - crédito Loic VENANCE / AFP

Rubio también se refirió a la decisión de Enric Mas de no ponerse la camiseta de líder tras la salida del esloveno. Explicó que, dentro del pelotón, ningún corredor quiere heredar una carrera de esa manera y menos después de la caída de un rival directo.

“Normalmente nadie quiere ganar una carrera así, y más porque el rival se cae”, sostuvo. Aun así, valoró el momento del español y deseó que pueda sostener esa posición hasta el final, al considerar que su equipo “se lo merece” después de un período en el que, pese a competir con intensidad, obtuvo pocos resultados.

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La cirugía de clavícula se pospondrá por precaución debido al riesgo asociado con la conmoción cerebral, según el UAE Team Emirates - crédito @TeamEmiratesUAE/X

En el análisis deportivo de la Vuelta, Rubio situó la definición entre Mas y Roglic. Dijo que el español ha mostrado un nivel alto, pero advirtió que todavía quedan dos semanas de carrera y que la tercera será la más exigente.

También remarcó que el esloveno puede descontar tiempo en la contrarreloj. “Enric, estando en la forma como está, hará una buena crono, no es un ‘cronoman’, pero lo interesante es que está todo abierto”, señaló en la entrevista con la publicación.

El colombiano explicó por qué renunció a la Vuelta y al Mundial

Rubio contó que su propia recuperación después del accidente en el Tour avanzó bien, aunque le costó tiempo y continuidad. Estuvo más de 2 semanas sin tocar la bicicleta y resumió el impacto físico de ese parate con una frase tajante: “pierdes prácticamente todo”.

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Según relató, existió la posibilidad de correr la Vuelta hasta tres días antes del inicio. La duda se mantuvo hasta el final, pero cuando volvió a entrenarse no se sintió lo bastante seguro y optó por completar la recuperación antes de reorganizar su calendario para septiembre y octubre.

Este fue el momento en que Einer Rubio era atendido por los médicos tras su caída en el Tour de Francia - crédito Mosa'ab Elshamy/AP

El colombiano también habló de la ausencia de Nairo Quintana en la ronda española. Dijo que conversó con su compatriota e incluso le propuso ocupar su lugar, porque él mismo no estaba convencido de competir, aunque finalmente el equipo decidió que Quintana no formara parte de la prueba.

Rubio agregó que tampoco disputará el Mundial. Explicó que después de lo ocurrido en el Tour no se sentía bien ni para la Vuelta ni para esa cita, que nunca se habló dentro del equipo de una eventual participación y que, aunque desconoce quién tomó la decisión final, habrá otras oportunidades en el calendario.

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