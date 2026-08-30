Así puede preparar un arroz al estilo pobre con ingredientes que ya tiene en la casa

¿Has probado el auténtico arroz a lo pobre? Este plato es sinónimo de sabor, tradición y creatividad en la cocina casera colombiana. Es un clásico que evoca recuerdos de la infancia, el aroma a sofrito y las reuniones familiares en la mesa, donde lo sencillo se transforma en un manjar reconfortante.
El arroz a lo pobre nace de la necesidad y la imaginación. Su origen se remonta a hogares humildes de la región Andina y el Caribe colombiano, donde se aprovechaban ingredientes básicos como el arroz, el huevo, el plátano y cualquier proteína disponible. Es un ejemplo claro de cómo la cocina colombiana convierte la escasez en riqueza de sabor.
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Receta de arroz a lo pobre
El arroz a lo pobre es una preparación sencilla, sabrosa y muy versátil. Consiste en un arroz blanco suelto que se acompaña con huevo frito, tajadas de plátano maduro, cebolla larga, tomate y a veces una proteína extra como salchicha, chorizo o carne en trozos.
El secreto está en el sofrito de cebolla y tomate, que brinda el toque característico y llena de aroma la cocina. La técnica principal es el salteado y el frito, asegurando una textura crujiente en el plátano y el huevo, y un arroz perfectamente cocido.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco
- 4 tazas de agua
- 2 plátanos maduros
- 4 huevos
- 1 cebolla larga (finamente picada)
- 2 tomates medianos (picados en cubos)
- 2 dientes de ajo (picados)
- 2 salchichas o chorizos (opcional, en rodajas)
- 4 cucharadas de aceite vegetal
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Cilantro fresco (opcional, picado para decorar)
Cómo hacer arroz a lo pobre, paso a paso
- Lava el arroz bajo el chorro de agua hasta que salga clara. Esto ayuda a que el arroz quede suelto.
- En una olla, pon a calentar 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Agrega sal al gusto.
- Cuando el agua hierva, añade el arroz, tapa y cocina a fuego bajo hasta que esté seco y suelto. Reserva.
- Pela los plátanos maduros y córtalos en tajadas largas.
- En una paila, calienta 2 cucharadas de aceite y fríe las tajadas de plátano hasta que estén doradas y crujientes. Sácalas y ponlas sobre papel absorbente.
- En la misma paila, agrega otra cucharada de aceite y sofríe la cebolla larga y el ajo. Cuando estén transparentes, añade el tomate en cubos y cocina hasta formar un hogao espeso.
- Si decides agregar salchichas o chorizos, incorpóralos al hogao y deja que se doren ligeramente.
- En otra sartén, fríe los huevos uno por uno, con la yema líquida o al gusto. Procura que el aceite esté bien caliente para que la clara quede crujiente en los bordes.
- Sirve una porción de arroz, encima coloca una cucharada generosa de hogao con salchicha, una tajada de plátano frito y un huevo. Decora con cilantro fresco si lo deseas.
- Consejo técnico: Mantén el arroz tapado mientras preparas los acompañantes para que conserve su humedad y temperatura. Asegúrate de no sobrecargar la sartén al freír el plátano, así lograrás que todas las tajadas queden doradas y no se peguen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones completas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Carbohidratos: 55g
- Proteína: 11g
- Grasas: 14g
- Calorías por porción: 350 kcal
- Fibra: 3g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El arroz a lo pobre puede mantenerse en la nevera hasta por 2 días en recipiente hermético. El plátano y el huevo frito es preferible consumirlos al momento, pero pueden recalentarse en sartén a fuego bajo. No se recomienda congelar.
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