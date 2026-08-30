Colombia

Así puede preparar un arroz al estilo pobre con ingredientes que ya tiene en la casa

Esta receta casera transforma ingredientes sencillos en una comida completa

Cuenco de cerámica con arroz blanco, guiso de tomate, rodajas de salchicha, dos tajadas de plátano frito, un huevo frito y un tenedor.
El arroz a lo pobre combina arroz blanco, huevo frito y plátano maduro, ingredientes básicos de la despensa colombiana - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Has probado el auténtico arroz a lo pobre? Este plato es sinónimo de sabor, tradición y creatividad en la cocina casera colombiana. Es un clásico que evoca recuerdos de la infancia, el aroma a sofrito y las reuniones familiares en la mesa, donde lo sencillo se transforma en un manjar reconfortante.

El arroz a lo pobre nace de la necesidad y la imaginación. Su origen se remonta a hogares humildes de la región Andina y el Caribe colombiano, donde se aprovechaban ingredientes básicos como el arroz, el huevo, el plátano y cualquier proteína disponible. Es un ejemplo claro de cómo la cocina colombiana convierte la escasez en riqueza de sabor.

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Receta de arroz a lo pobre

El arroz a lo pobre es una preparación sencilla, sabrosa y muy versátil. Consiste en un arroz blanco suelto que se acompaña con huevo frito, tajadas de plátano maduro, cebolla larga, tomate y a veces una proteína extra como salchicha, chorizo o carne en trozos.

El secreto está en el sofrito de cebolla y tomate, que brinda el toque característico y llena de aroma la cocina. La técnica principal es el salteado y el frito, asegurando una textura crujiente en el plátano y el huevo, y un arroz perfectamente cocido.

Un cuenco con arroz blanco, plátanos, huevos, cebollas, tomates y especias sobre una mesa de madera junto a una olla de barro.
Tradicionalmente, se sirve en la región Andina y Caribe acompañando el arroz con plátano frito y huevo, aunque puedes sumar salchicha o chorizo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de arroz blanco
  2. 4 tazas de agua
  3. 2 plátanos maduros
  4. 4 huevos
  5. 1 cebolla larga (finamente picada)
  6. 2 tomates medianos (picados en cubos)
  7. 2 dientes de ajo (picados)
  8. 2 salchichas o chorizos (opcional, en rodajas)
  9. 4 cucharadas de aceite vegetal
  10. Sal al gusto
  11. Pimienta al gusto
  12. Cilantro fresco (opcional, picado para decorar)
Una espumadera sostiene rodajas de plátano frito sobre una sartén con aceite caliente mientras una persona permanece al fondo.
Preparar el arroz suelto y freír el plátano en aceite bien caliente son claves para lograr la textura ideal en este plato - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz a lo pobre, paso a paso

  1. Lava el arroz bajo el chorro de agua hasta que salga clara. Esto ayuda a que el arroz quede suelto.
  2. En una olla, pon a calentar 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Agrega sal al gusto.
  3. Cuando el agua hierva, añade el arroz, tapa y cocina a fuego bajo hasta que esté seco y suelto. Reserva.
  4. Pela los plátanos maduros y córtalos en tajadas largas.
  5. En una paila, calienta 2 cucharadas de aceite y fríe las tajadas de plátano hasta que estén doradas y crujientes. Sácalas y ponlas sobre papel absorbente.
  6. En la misma paila, agrega otra cucharada de aceite y sofríe la cebolla larga y el ajo. Cuando estén transparentes, añade el tomate en cubos y cocina hasta formar un hogao espeso.
  7. Si decides agregar salchichas o chorizos, incorpóralos al hogao y deja que se doren ligeramente.
  8. En otra sartén, fríe los huevos uno por uno, con la yema líquida o al gusto. Procura que el aceite esté bien caliente para que la clara quede crujiente en los bordes.
  9. Sirve una porción de arroz, encima coloca una cucharada generosa de hogao con salchicha, una tajada de plátano frito y un huevo. Decora con cilantro fresco si lo deseas.
  10. Consejo técnico: Mantén el arroz tapado mientras preparas los acompañantes para que conserve su humedad y temperatura. Asegúrate de no sobrecargar la sartén al freír el plátano, así lograrás que todas las tajadas queden doradas y no se peguen.
Sartén de hierro fundido con tomate y cebolla picados botando humo y una cuchara de madera apoyada en la mezcla.
El toque especial de esta receta es el hogao, un sofrito de tomate y cebolla larga que aporta color y mucho sabor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones completas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Carbohidratos: 55g
  • Proteína: 11g
  • Grasas: 14g
  • Calorías por porción: 350 kcal
  • Fibra: 3g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz a lo pobre puede mantenerse en la nevera hasta por 2 días en recipiente hermético. El plátano y el huevo frito es preferible consumirlos al momento, pero pueden recalentarse en sartén a fuego bajo. No se recomienda congelar.

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