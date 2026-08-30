Colombia

Ejército capturó a 5 presuntos miembros de apoyo del ELN en Arauca: señalados de estar vinculados con homicidios selectivos en el departamento

La operación conjunta con la Armada, la Policía y la Fiscalía dejó detenidos señalados de integrar una red ligada a homicidios selectivos y ataques contra uniformados y civiles en el departamento

Los capturados están señalados de participar en la acción terrorista del 27 de agosto contra la línea férrea y un tren de Drummond - crédito Ejército
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Cinco presuntos miembros de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Domingo Laín Sáenz del GAO ELN fueron capturados por tropas de la Brigada 18 del Ejército nacional en coordinación con la Armada, Policía nacional y la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca.

Según informaron las autoridades, la operación permitió incautar dos armas de fuego y vincular a cuatro de los detenidos con homicidios contra integrantes de la Fuerza Pública y civiles.

Uno de los casos investigados es el asesinato del intendente Jorge Armando Tapias Pinto, ocurrido el 13 de septiembre de 2025.

Las capturas se produjeron tras más de ocho meses de pesquisa, en los que la Fiscalía General expidió tres órdenes de allanamiento y registro en distintos inmuebles del casco urbano del municipio de Arauca. Dos de los aprehendidos fueron capturados en ese municipio y uno más en la ciudad de Medellín.

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La investigación vinculó a cuatro de los detenidos con ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en Arauca - crédito Ejército
La investigación vinculó a cuatro de los detenidos con ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en Arauca - crédito Ejército

El resultado de la investigación llevó a las autoridades a imputar a los detenidos los delitos de porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir con fines de homicidio. Entre los capturados figuran personas conocidas como alias Pao, alias Ángela, alias Pepón, alias Domez y alias Yeco.

Un vocero de la Policía detalló el procedimiento: “Hoy presentamos un importante resultado, producto del trabajo coordinado entre el ejército, la armada, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, donde después de una investigación de más de ocho meses, la Fiscalía General emitió tres órdenes de allanamiento y registro en diferentes inmuebles del casco urbano del municipio de Arauca, logrando así la captura de dos personas y la incautación de dos armas de fuego, una pistola calibre siete sesenta y cinco y un revólver calibre treinta y ocho”.

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A estas personas, según explicó el funcionario, se les imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego, y se materializaron tres órdenes de captura por orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, dos en el municipio de Arauca y una más en la ciudad de Medellín.

El Ejército, por su parte, sostuvo: “Continuamos desarrollando operaciones contundentes para afectar las estructuras criminales y sus redes de apoyo, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento de Arauca”.

El caso incluyó la presunta relación de los capturados con el homicidio del intendente Jorge Armando Tapias Pinto, ocurrido el 13 de septiembre de 2025 - crédito Ejército

Ejército capturó a cuatro integrantes del ELN en El Paso, Cesar: se incautaron armas y material de comunicaciones

Las fuerzas militares de Colombia lograron la captura en flagrancia de cuatro miembros del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN en el municipio de El Paso, Cesar.

Las autoridades incautaron cinco escopetas, una pistola, tres proveedores, 28 cartuchos, pólvora y material de comunicaciones - crédito Ejército
Las autoridades incautaron cinco escopetas, una pistola, tres proveedores, 28 cartuchos, pólvora y material de comunicaciones - crédito Ejército

El operativo se produjo tras ocho meses de investigación coordinada entre el Ejército, la Armada y la Policía nacional.

Entre los elementos incautados durante la operación se encuentran cinco escopetas, una pistola, tres proveedores, 28 cartuchos, pólvora y material de comunicaciones.

Los detenidos están señalados de haber participado en el ataque registrado el jueves 27 de agosto, que afectó la línea férrea y un tren de la empresa Drummond en la región.

Las autoridades explicaron que la operación es parte de una estrategia más amplia contra el accionar delictivo de los grupos armados en la zona. Esta intervención se desarrolló en respuesta a un atentado que causó daños a la infraestructura ferroviaria y puso en riesgo la seguridad de la comunidad y el transporte de carga.

La institución militar reafirmó su compromiso con la región al asegurar que seguirán “protegiendo a las comunidades, los activos estratégicos y el desarrollo económico del Cesar”.

Abelardo de la Espriella celebró las capturas y aseguró que buscarán desmantelar las estructuras del ELN en Cesar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella celebró las capturas y aseguró que buscarán desmantelar las estructuras del ELN en Cesar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las autoridades informaron que los capturados pertenecen al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, aunque en el comunicado oficial se menciona también al Frente Camilo Torres Restrepo, reforzando la presencia de esa estructura guerrillera en el área.

El presidente Abelardo de la Espriella celebró la acción de las fuerzas armadas a través de sus redes sociales. “En El Paso, Cesar, nuestro Ejército Nacional capturó en flagrancia a cuatro integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, señalados de haber participado en la acción terrorista del pasado 27 de agosto que afectó la línea férrea y un tren de la empresa Drummond. Fueron incautadas cinco armas largas, un arma corta y munición”, publicó.

De la Espriella enfatizó en su mensaje la determinación del Estado frente a estos hechos: “Así como ellos han atentado contra el Cesar y han pretendido sembrar terror entre su gente, nosotros vamos por todos ellos. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”.

El ataque ocurrido el 27 de agosto representó una amenaza directa a la infraestructura económica de la región, pues la empresa Drummond opera una de las principales líneas férreas para el transporte de carbón y carga pesada en el Cesar.

La ofensiva militar responde a una política de protección de los activos e infraestructuras considerados esenciales para el desarrollo económico del Cesar, en un contexto en el que los grupos armados ilegales intentan ejercer control territorial y presión mediante acciones violentas.

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