Iván Sánchez Arango asumió la dirección de la Adres en medio de la presión financiera sobre el sistema de salud

El nuevo director enfrenta el reto de ejecutar un plan de choque que contempla una inyección inmediata de 10 billones de pesos para estabilizar la red hospitalaria - crédito Adres - LinkedIn

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella designó este fin de semana a Iván Humberto Sánchez Arango como nuevo director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

La entidad, pieza clave en la estructura del sistema de salud colombiano, administra y gira los recursos que financian la atención médica en Colombia, gestiona la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua) y coordina transferencias, giros y verificaciones para proteger los fondos públicos. Entre 2023 y 2025, la entidad asignó 11,66 billones de pesos a presupuestos máximos destinados a servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC.

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El nombramiento, formalizado mediante decreto presidencial, establece que Sánchez Arango asumirá el cargo con carácter ordinario al frente de uno de los organismos más estratégicos del sector salud.

El plan de choque de la ADRES prevé una inyección de 10 billones de pesos para estabilizar la red hospitalaria y garantizar la entrega de medicamentos - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

Iván Humberto Sánchez Arango cuenta con la completa confianza del presidente De la Espriella, que confió en él para liderar el proceso de empalme del sector salud durante la transición entre el gobierno anterior y el actual. De acuerdo con el decreto citado por El Tiempo, el abogado ocupará el cargo de Director General, Código 104, Grado 03, dentro de la Adres, una tarea que implica supervisar la gestión de los fondos y garantizar el pago oportuno a las entidades prestadoras de servicios de salud.

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El perfil de Sánchez Arango incluye una trayectoria destacada en el sector público. Antes de asumir esta responsabilidad, formó parte del equipo asesor en la campaña presidencial de De la Espriella y estuvo al frente del empalme en salud tras la administración de Gustavo Petro.

Además, se desempeñó como delegado anticorrupción en la Contraloría General de la República, donde estuvo a cargo de labores de control de fondos públicos y lucha contra la corrupción, también cuenta con experiencia en el sector privado y en áreas vinculadas a la salud.

La gestión de la Adres es clave para el flujo financiero del sistema de salud, en un momento de alta tensión por la liquidez y sostenibilidad del sector - crédito Camila Díaz/Colprensa

La tarea de Iván Sánchez

Sin embargo, su nombramiento ocurre mientras hospitales, EPS y clínicas presionan por pagos retrasados y la entidad prepara una inyección financiera destinada a estabilizar la red asistencial y garantizar el suministro de medicamentos.

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De acuerdo con información de Blu Radio, la llegada de Sánchez responde a la urgencia de implementar “un plan de choque” que prevé la asignación inmediata de 10 billones de pesos para atender los compromisos del sector.

La designación de Sánchez se produjo en un contexto de alta tensión por la falta de liquidez, con severas advertencias sobre el riesgo de desfinanciamiento para las EPS y reclamos constantes por parte de clínicas y hospitales.

El nuevo director tendrá la misión de coordinar la administración y la distribución de recursos en medio de una siniestralidad superior al 110%, lo que amenaza la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano.

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El plan de Sánchez incluye el uso de inteligencia artificial y blockchain para reforzar la trazabilidad y control de los recursos públicos - crédito Superintendencia de Salud

El proceso de empalme que lideró Iván Sánchez durante la transición presidencial incluyó un diagnóstico detallado de los principales retos del sector, como el funcionamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la trazabilidad de los fondos públicos, confirmaron fuentes del sector a Blu Radio. Este análisis permitió identificar deficiencias en la metodología de cálculo de la UPC y la existencia de IPS inscritas sin dirección física, situación que la Adres detectó en su proceso de verificación.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Adres registró ingresos por 97,1 billones de pesos, cifra que subió a 114,8 billones en 2026. De estos fondos, 34,9 billones de pesos se destinaron solo en los primeros cuatro meses de 2026 al pago de la UPC para la atención de afiliados. Además, la entidad giró 6,52 billones de pesos en febrero a 3.732 clínicas, hospitales y proveedores, según datos oficiales citados por Acemi.

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El plan de choque anunciado contempla la utilización de herramientas tecnológicas, como inteligencia artificial y blockchain, con el fin de reforzar la vigilancia sobre el uso de los recursos y asegurar su trazabilidad. Sánchez deberá liderar esta estrategia, además de supervisar los ajustes extraordinarios a la UPC, una de las demandas más urgentes de las entidades prestadoras de salud.