Colombia

Gobierno De la Espriella adelanta labores de agua y saneamiento básico en La Guajira

Delegados del Ministerio de Vivienda se reunirán con ingenieros locales y adelantarán labores juntos a las comunidades, de quienes escucharán sus propuestas

El equipo técnico trabajará en coordinación con líderes locales, atendiendo las particularidades y necesidades del territorio - crédito Ministerio de Vivienda

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El Ministerio de Vivienda anunció la instalación de una mesa técnica en La Guajira para avanzar en soluciones de acceso al agua y saneamiento básico en la región. La iniciativa forma parte de las acciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella, para coordinar esfuerzos entre ingenieros locales y expertos desplazados desde Bogotá.

“Vamos a instalar una mesa aquí la próxima semana. Entonces van a venir los ingenieros, incluso algunos son de La Guajira, otros van a venir de Bogotá, porque yo quiero que estén al menos tres días revisando cómo es el ciclo del agua y aprovechando lo que ustedes tienen, a ver qué infraestructura puede proveer en cada momento y que nos describan los meses, porque ustedes han visto que todo esto ha ido cambiando y las épocas de lluvia son menores”, señaló Mónica Paola Saldarriaga, viceministra de Agua y Saneamiento Básico.

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Durante el anuncio, se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta y de escuchar las propuestas de la comunidad. “No se construye sin la comunidad y no se construye sin escuchar. Ustedes saben más que nosotros porque conocen el territorio y saben dónde está el agua”, enfatizó Saldarriaga.

Ingenieros de la región y de Bogotá analizarán durante tres días la infraestructura y el ciclo del agua en las comunidades locales - crédito Ministerio de Vivienda
Ingenieros de la región y de Bogotá analizarán durante tres días la infraestructura y el ciclo del agua en las comunidades locales - crédito Ministerio de Vivienda

El ministerio reiteró que la misión responde a una directriz presidencial y aseguró que el proceso se desarrollará de común acuerdo con las comunidades.

De hecho, la viceministra aseguró que “ha sido muy encomendada esta misión, no solo porque me dé una sentencia, sino porque para el señor presidente el agua es de gran importancia. Y para mí, el mensaje del señor ministro hacia ustedes es que vamos a trabajar con ustedes, escuchándolos a ustedes y desde las soluciones que ustedes como territorio nos puedan aportar a nosotros, vamos a trabajar de común acuerdo, desplazando ese equipo que ya está acá en La Guajira, que pertenece a La Guajira y otros que van a venir de Bogotá”, concluyó la funcionaria.

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Ganaderos de La Guajira lanzan alerta por mortandad de reses y piden ayuda inmediata ante el avance del verano

La ganadería en La Guajira atraviesa una emergencia por la falta de agua y alimento, mientras la mortandad de reses aumenta y el periodo más crítico del verano aún no inicia. El dirigente gremial Yasid Pushaina, miembro de la Junta Directiva de Fedegán-FNG en el departamento, advirtió que el 85% de las pasturas presenta afectaciones severas y que la situación amenaza la supervivencia de cientos de explotaciones pecuarias.

Hoy lanzamos un S.O.S porque lo que está pasando en La Guajira es catastrófico. Lo peor es que todavía no hemos llegado a los meses más críticos, que son diciembre, enero y febrero”, afirmó Pushaina, citado por el medio Contexto Ganadero.

Sequias - Colombia
El 85% de las pasturas de La Guajira presenta afectaciones por la sequía y la falta de agua, según datos del gremio ganadero - crédito Universidad de La Guajira

La falta de lluvias y el agotamiento de las fuentes hídricas han obligado a muchos productores a trasladar o vender parte de sus animales para evitar pérdidas totales. “Lo más grave es que ya no hay agua. Cuando un animal deja de beber, no hay manera de sostenerlo. No hay agua y mucho menos alimento en gran parte del territorio”, alertó el dirigente.

Hasta la última semana de agosto, el gremio reportaba cerca de 2.200 bovinos muertos y el número continúa en aumento con el avance de la sequía. Pushaina señaló que el fenómeno también afecta a productores ovinos, caprinos y arroceros. “El Fenómeno del Niño no está golpeando únicamente a los ganaderos; todo el sector agropecuario está padeciendo esta situación”, sostuvo.

La ganadería en La Guajira podría desaparecer, según Fedegán - crédito Fedegán
La ganadería en La Guajira podría desaparecer, según Fedegán - crédito Fedegán

Pese a recientes reuniones con el Ministerio de Agricultura, Pushaina reclamó que las soluciones planteadas tardarán en llegar y pidió acelerar ayudas inmediatas. “Le pedimos al ministro que se acuerde de La Guajira. Hoy no hay espera; necesitamos acciones inmediatas porque vamos a desaparecer”, expresó.

Entre las peticiones, destacó la importancia de reactivar las bodegas ganaderas para suministrar alimentos subsidiados y articular esfuerzos entre el gobierno nacional, las autoridades locales y los gremios.

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