Santiago Buitrago es el nuevo líder de la montaña en La Vuelta a España 2026 tras la etapa 9

Santiago Buitrago superó una enfermedad y tuvo su mejor presentación en la etapa 9 de la Vuelta a España 2026 - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Guardar

Harold Tejada se consolidó en el top 10 de la Vuelta a España tras la novena etapa , corrida el 30 de agosto, entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, una jornada de 187 kilómetros que ganó Enric Mas y que también dejó a Santiago Buitrago como nuevo líder de la montaña en una carrera más abierta desde el retiro de Tadej Pogacar el sábado.

Tejada terminó octavo en la fracción y quedó octavo en la clasificación general, a 4 minutos y 39 segundos del líder, con un acumulado de 28 horas, 38 minutos y 42 segundos. Juan Felipe Rodríguez, otro de los colombianos, fue 18 en la etapa y pasó al puesto 17 de la general, a 16 minutos y 54 segundos.

PUBLICIDAD

Buitrago completó otra de las actuaciones destacadas del día. El corredor de Bahrain Victorious llegó décimo en la etapa y quedó 27.º en la clasificación general, a 41 minutos y 12 segundos, mientras que su trabajo en la escapada le permitió convertirse en el nuevo rey de la montaña. El líder del Bahrain Victorious vestirá la camiseta con puntos azules en la etapa 10 del martes 1 de septiembre.

Santiago Buitrago: 29 puntos. Enric Mas: 24 puntos. Andreas Leknessund: 19 puntos. Wout Van Aert: 16 puntos.

La etapa 9 fue una de las más exigentes de la primera parte de la ronda española. El recorrido incluyó seis pasos montañosos: tres de tercera categoría, dos de segunda y dos de primera, con cierre en el Alto de Aitana, una subida de 21 kilómetros y rampas medias del 5,8%.

PUBLICIDAD

El ciclista español del Movistar Enric Mas celebra su victoria tras la novena etapa de La Vuelta a España, este domingo. La etapa de 187.4 km discurre entre Villajoyosa y Alto de Aitana - crédito Javier Lizón/EFE

La escapada se formó con varios corredores, entre ellos Buitrago, Pavel Sivakov, Marcel Camprubí, Alessandro Romele, Kevin Vermaeke, Raúl García, Bruno Armirail, Milan Vader, Ramses Debruyne, Alexey Lutsenko, Valentin Paret-Peintre, Filippo Zana, Stefan Küng y José Manuel Díaz.

Cuando empezó la subida decisiva, Sivakov, Camprubí y Romele iban al frente, mientras el pelotón estaba a 4:42 y Buitrago rodaba a 1:36 de la punta.

El colombiano asumió la persecución con un doble objetivo: sumar puntos de montaña y pelear la victoria de etapa. Al mismo tiempo, el aumento del ritmo en el grupo principal, impulsado desde abajo por el equipo Decathlon y respondido por Movistar, desarmó el lote cuando todavía quedaba mucho ascenso.

PUBLICIDAD

Sivakov atacó a ocho kilómetros de la meta. En ese punto, Buitrago estaba a 56 segundos y el grupo principal, a 1:34; luego Gall lanzó uno de los primeros movimientos entre los aspirantes y recibió la respuesta de Mas, Roglic, Oscar Onley y Richard Carapaz.

Enric Mas ganó su segunda etapa en la edición 2026 de La Vuelta a España y aumentó su ventaja en la clasificación general - crédito Europa Press

La selección dejó rezagado a Sepp Kuss, mientras Tejada y Juan Felipe Rodríguez cedieron metros por un momento. Después, Tejada logró regresar al grupo de Mas, que seguía reduciéndose, y Buitrago terminó absorbido por el lote de cabeza cuando la carrera ya entraba en su fase definitiva.

Los últimos cuatro kilómetros concentraron los ataques decisivos. Mas alcanzó a Sivakov y lanzó su ofensiva para irse por la victoria parcial, mientras Buitrago y Tejada también buscaron filtrarse en la definición.

PUBLICIDAD

El español se desprendió de sus rivales directos por la clasificación general. Mattias Skjelmose encabezó el grupo en el que seguían Tejada, Roglic y Gall, pero Mas abrió distancia y luego Roglic conectó con él y con Onley antes de volver a ceder por los cambios de ritmo.

El líder del Movistar atacó a tres kilómetros de la meta, en el sector más duro de Aitana, y solo Onley pudo seguirlo de inmediato. Roglic llegó después a enlazar, pero no sostuvo el paso en el remate final.

Mas sumó su segunda victoria de etapa en esta Vuelta y reforzó el liderato. El corredor de Movistar aventaja ahora a Roglic por 1 minuto 18 segundos y al austríaco Gall por 1 minuto 39 segundos. Este lunes será jornada de descanso y el martes la Vuelta volverá con un recorrido de 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, con tres puertos de tercera categoría.

PUBLICIDAD

Así va la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 9

Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS

1. Enric Mas (España - Movistar Team): 28 horas, 34 minutos y 3 segundos.

2. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 1 minuto y 18 segundos.

3. Felix Gall (Austria - Decathlon CMA CGM Team): 1 minuto y 39 segundos.

4. Oscar Onley (Gran Bretaña - Netcompany Ineos): a 2 minutos y 20 segundos.

5. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 3 minutos y 26 segundos

6. Mattías Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 3 minutos y 55 segundos.

7. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 4 minutos y 9 segundos.

8. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 4 minutos y 39 segundos.

9. Gregor Mühlberger (Austria - Decathlon CMA): a 7 minutos y 33 segundos.

10. Jakob Omrzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): a 8 minutos y 5 segundos.

17. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education - Easypost): a 16 minutos y 54 segundos.

27. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 41 minutos y 12 segundos.

119. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Kern Pharma): a 1 hora, 39 minutos y 47 segundos.

151. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): 1 hora, 57 minutos y 44 segundos.