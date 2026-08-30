Asesinaron en Nariño al líder social número 100 en lo que va de 2026: tomaba un descanso en Samaniego cuando fue atacado

El asesinato de Héctor Bastidas Ibarra en Samaniego causó consternación en Nariño - crédito X

Guardar

Hay consternación en el departamento de Nariño, después de que se conociera sobre el asesinato a sangre fría de Héctor Bastidas Ibarra, un reconocido notario, exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Samiego

El hecho se produjo en la vereda Santa Catalina cuando sujetos armados irrumpieron en una finca en la tarde del sábado 29 de agosto y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra Bastidas Ibarra, que falleció de manera instantánea en el sitio.

Con el más reciente hecho de violencia, Bastidas Ibarra se convierte en el líder social número 100 asesinado en Colombia en lo que va de 2026, y el duodécimo desde que Abelardo de la Espriella asumió funciones.

PUBLICIDAD

“100 líderes sociales asesinados en el 2026. Héctor Bastidas Ibarra, líder político, exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Samaniego, fue asesinado en la vereda Santa Catalina, en Nariño. También era abogado, notario y participaba en distintos procesos sociales del municipio. Héctor es el lider social #100 asesinando en Colombia durante el 2026 y el número 12 desde la posesión de Abelardo de la Espriella. Llegar a 100 liderazgos asesinados en lo corrido del año debe encender todas las alarmas. Detrás de cada cifra hay procesos sociales y comunitarios que quedan afectados por la violencia (sic)”, señaló Leonardo González Perafan, director de Indepaz.

Indepaz advirtió que los 100 líderes sociales asesinados en 2026 afectan procesos sociales y comunitarios en Colombia - crédito X

Las autoridades han intensificado las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asesinato. Hasta ahora, no se han dado a conocer posibles móviles ni se ha atribuido la acción a algún grupo específico.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en la región donde ocurrió el hecho se registra la presencia de grupos armados como los Comuneros del Sur, disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño, lo que complica el panorama de seguridad.

El municipio de Samaniego y varios sectores sociales han expresado su repudio ante el crimen y han exigido respuestas rápidas por parte de las autoridades. La alcaldía local, a través de un comunicado, resaltó la trayectoria de Bastidas Ibarra como abogado, notario y concejal, además de su participación en iniciativas de paz y desarrollo comunitario.

Sujetos armados irrumpieron en una finca de la vereda Santa Catalina y mataron a Héctor Bastidas Ibarra el 29 de agosto - crédito imagen Ilustrativa Infobae

“La Administración Municipal de Samaniego lamenta profundamente el sensible fallecimiento del doctor Héctor Edmundo Bastidas Ibarra, quien en vida se desempeñó como abogado, concejal del municipio de Samaniego y actualmente como notario del municipio de Túquerres”, señaló la alcaldía.

PUBLICIDAD

Quién era Héctor Bastidas Ibarra, asesinado en Samaniego, Nariño

Reconocido por su labor en el sector público, Bastidas Ibarra fue candidato a la alcaldía de Samaniego y a la Cámara de Representantes por Nariño, así como contralor provincial de Pasto. En el momento de su muerte, ejercía como notario en Túquerres y mantenía una activa participación en proyectos sociales.

La cifra alcanzada este año revela la persistencia de la violencia política y social en Colombia. Al sumar 100 líderes sociales asesinados en lo que va de 2026, la preocupación entre organizaciones y defensores de derechos humanos aumenta, pues detrás de cada nombre hay procesos comunitarios truncados y comunidades que quedan desprotegidas.

PUBLICIDAD

La Alcaldía de Samaniego destacó la trayectoria de Héctor Bastidas Ibarra como abogado, exconcejal, notario y promotor de iniciativas de paz - crédito X

“En estos momentos de profundo dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza, serenidad y consuelo para afrontar esta irreparable pérdida. Su legado, su trayectoria y los recuerdos de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo permanecerán siempre en la memoria de nuestra comunidad. Desde la Administración Municipal de Samaniego elevamos una oración por su eterno descanso y acompañamos de corazón a su familia en este difícil momento”, señaló la administración municipal.

La situación de seguridad en Nariño es especialmente delicada debido a la presencia de varios grupos armados ilegales que disputan el control de territorios y actividades ilícitas.

PUBLICIDAD