Colombia

Daniel Quintero se molestó con Federico Gutiérrez tras supuesta versión de que podría pedir su extradición a Estados Unidos: “Errático y desesperado”

El alcalde de Medellín entregará en Florida estados financieros, giros y versiones de testigos sobre una presunta red que habría movido fondos públicos de la anterior administración hacia el exterior

La Alcaldía de Medellín afirmó que la contratación presuntamente direccionada durante el gobierno anterior superaría $1 billón y que parte del dinero habría salido de Colombia - crédito Colprensa
La Alcaldía de Medellín afirmó que la contratación presuntamente direccionada durante el gobierno anterior superaría $1 billón y que parte del dinero habría salido de Colombia - crédito Colprensa
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El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se encuentra cumpliendo una agenda diplomática en Estados Unidos para construir alianzas para contrarrestar algunas de las problemáticas que afectan a la capital del departamento de Antioquia como la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y el crimen trasnacional.

Sin embargo, se conoció que, durante su recorrido por el país norteamericano, no se descartaría que realice una petición a la justicia estadounidense para que estudie una eventual extradición contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y varias personas de su entorno, según reveló Semana.

De acuerdo con la investigación expuesta por el medio citado, el posible envío del excandidato presidencial a ese país obedece a un supuesto expediente que apuntarían a un entramado ilegal de alcance internacional y que tendría relación con la administración de Quintero.

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La documentación que recibirá el FBI, según la revista mencionada, incluirá estados financieros de empresas, transacciones bancarias y testimonios de personas cercanas al supuesto entramado que estarían dispuestas a colaborar a cambio de beneficios judiciales en Colombia y en el exterior.

La entrega de este material se realizará el lunes 31 de agosto de 2026 en un encuentro que tendrá el alcalde Federico Gutiérrez con funcionarios del FBI en Florida.

Gutiérrez entregará al FBI en Florida documentos y testimonios que apuntan a un entramado ilegal con uso de sistemas financieros - crédito Colprensa
Gutiérrez entregará al FBI en Florida documentos y testimonios que apuntan a un entramado ilegal con uso de sistemas financieros - crédito Colprensa

Respuesta de Daniel Quintero

Tras conocerse dicha información, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero salió en sus redes sociales a cuestionar el posible proceso de extradición que se podría efectuar en su contra.

En una publicación hecha en la red social X, el excandidato presidencial aseguró que es una de las estrategias “fracasadas” que ha tenido Gutiérrez para perjudicar sus intereses, y reseñó que esto hace parte de la presunta persecución que ha tenido la actual administración en su contra.

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“Esto se debe entender como el final de una estrategia fracasada. Un Alcalde que literalmente no hizo nada por andar dedicado a eliminar a un líder político de la oposición, termina su gobierno con la anulación de la imputación del que era mi único proceso penal: Aguas Vivas, y ahora, que le queda: lo veremos como hoy, cada vez más errático y desesperado”, comentó el exalcalde.

Daniel Quintero cuestionó posible petición de Federico Gutiérrez para su extradición a Estados Unidos - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero cuestionó posible petición de Federico Gutiérrez para su extradición a Estados Unidos - crédito @QuinteroCalle/X

Audiencia contra el hermano de Daniel Quintero

En la misma red social, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al proceso judicial que enfrenta Miguel Quintero, hermano del exalcalde paisa Daniel Quintero, cuya audiencia de imputación de cargos se efectuará el lunes 31 de agosto de 2026 a las 2:10 p. m.

En su mensaje, el actual mandatario de la capital antioqueña reiteró este llamado a la justicia, al responder a un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, donde hizo cuestionamientos hacia su predecesor Gustavo Petro, al considerarlo como “el Gobierno de la corrupción”.

“Tiene usted toda la razón, a Medellín se la robaron. La GDO “Los Hermanitos Q” van a caer. Mañana tiene audiencia de imputación de cargos Miguel Quintero el hermano de Daniel Quintero. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento. Las pruebas son contundentes”, explicó Federico Gutiérrez en X.

Federico Gutiérrez aseguró que la investigación contra el hermano de Daniel Quintero también será estudiada por Estados Unidos - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez aseguró que la investigación contra el hermano de Daniel Quintero también será estudiada por Estados Unidos - crédito @FicoGutierrez/X

Igualmente, recordó que “hemos entregado 666 hallazgos. Ya hay personas en la cárcel, extinciones de dominio y 4 principios de oportunidad. Y créame que esto también se articula con la corrupción del gobierno Petro. Esta misma gente hace parte del robo de Ecopetrol y otras entidades”.

Por último, confirmó que esta situación también será analizada por las autoridades estadounidenses. “Mañana entregaré pruebas de todo esto al FBI en Estados Unidos. Se robaron a Medellín y se robaron a Colombia”, concluyó.

La investigación se relaciona con un paquete de contratos por $17.645 millones suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, citada por El Colombiano, ya ha hecho 55 imputaciones a exfuncionarios, contratistas y particulares vinculados a presuntos hechos de corrupción durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

La investigación tomó fuerza por chats hallados en un grupo de WhatsApp llamado “Amigos”, en el que participaban Miguel Quintero, Sebastián Ortega y Álvaro Villada. En esos mensajes, según lo expuesto en audiencias previas, se compartían hojas de vida y conversaciones sobre movimientos dentro del Área Metropolitana y asuntos de contratación.

Además del hermano del exalcalde, la Fiscalía busca imputar cargos a Álvaro Alonso Villada García, a Vanessa Álvarez Restrepo, asesora jurídica del Área Metropolitana y secretaria de Medio Ambiente, y a Sebastián Ortega Urán, hijo de un político de Bello.

Los delitos anunciados son interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El primero contempla penas de cinco a 18 años; el segundo, de ocho a 22 años y medio, además de multas e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

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