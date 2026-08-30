Colombia

Representante Gabriel Becerra denunció demora de dos horas en atención de urgencias tras accidente de su hija: “Debe ser explicada”

El reclamo ante las autoridades a raíz de lo vivido por sus familiares destacó la urgencia de respuestas ágiles en servicios públicos

Gabriel Becerra - crédito @BecerraGabo/X
La denuncia de Gabriel Becerra fue hecha a través de su cuenta oficial de X - crédito @BecerraGabo/X
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La atención de urgencias tras un accidente en la vía Guaymaral motivó una denuncia pública del representante del Pacto Histórico Gabriel Becerra, quien afirmó que su hija y sus amigos esperaron cerca de dos horas para recibir asistencia y exigió explicaciones por la tardanza.

A través de su cuenta oficial de X, el representante Becerra denunció que su hija y sus amigos sufrieron un accidente en la vía Guaymaral y que, tras llamar a la línea 123 y pedir ambulancias por distintos medios, esperaron cerca de dos horas para recibir atención del servicio de urgencias. También sostuvo que esa demora debe ser explicada.

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“Mi hija y sus amigos sufrieron un accidente en la vía Guaymaral. Después de llamar a la línea 123 y solicitar ambulancias por diversos medios, tuvieron que esperar cerca de dos horas para recibir atención del servicio de urgencias (sic)”, afirmó.

Gabriel Becerra - crédito @BecerraGabo/X
Gabriel Becerra denunció que su hija y sus amigos sufrieron un accidente en la vía Guaymaral y que, tras llamar a la línea 123 y pedir ambulancias por distintos medios, esperaron cerca de dos horas para recibir atención del servicio de urgencias - crédito @BecerraGabo/X

El representante del Pacto Histórico señaló después que su hija y sus amigos ya estaban siendo atendidos. Aun así, insistió en que una tardanza de esa magnitud amerita una explicación.

La advertencia de Becerra sobre el impacto de la tardanza

El congresista remarcó el efecto que, a su juicio, puede tener una espera de ese tipo en una situación crítica. “En una emergencia, dos horas pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte (sic)”, escribió.

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La denuncia fue hecha en X y no precisa la fecha ni la hora del accidente. Tampoco identifica qué servicio de urgencias debía atender el caso.

El pedido de explicaciones a las autoridades sanitarias

Gabriel Becerra dirigió su solicitud a la Secretaría de Salud de Bogotá y a la Superintendencia Nacional de Salud. “Solicito a la Secretaría de Salud de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud revisar lo ocurrido y establecer las razones de la tardanza (sic)”, señaló.

La publicación no incluye una versión de las entidades mencionadas. El reclamo del representante apuntó a que se esclarezcan las razones de una demora ocurrida en un momento de riesgo para los afectados.

El mensaje cerró con una idea sobre la atención en emergencias: “Cuando hay vidas en riesgo, cada minuto cuenta (sic)”, señaló.

Gabriel Becerra - crédito @BecerraGabo/X
Gabriel Becerra dirigió su solicitud a la Secretaría de Salud de Bogotá y a la Superintendencia Nacional de Salud - crédito @BecerraGabo/X

Críticas al Gobierno

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, criticó la respuesta que ha dado el Gobierno tras el reciente terremoto que impactó varias zonas del país.

En diálogo con Blu Radio, el legislador expresó que las acciones implementadas hasta el momento no han logrado resolver las necesidades urgentes de las comunidades afectadas. Becerra pidió mayor claridad y liderazgo institucional en el manejo de la emergencia, señalando que la gestión actual no cumple con las expectativas de quienes esperan soluciones concretas.

El congresista también dirigió sus críticas al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Durante la entrevista, sostuvo que las disculpas presentadas por el ministro no bastan ante la gravedad de lo ocurrido. Según Becerra, Beltrán debería asumir un rol más proactivo y ejemplar en su calidad de alto funcionario público, recordando que él mismo ha exigido comportamientos responsables a otros servidores del Estado en situaciones similares.

Gabriel Becerra cuestionó la respuesta del Gobierno y reclamó medidas concretas para las comunidades afectadas por el terremoto. - crédito Movimiento Pacto Histórico/Juan Pablo Arbeláez/Reuters
Gabriel Becerra cuestionó la respuesta del Gobierno y reclamó medidas concretas para las comunidades afectadas por el terremoto. - crédito Movimiento Pacto Histórico/Juan Pablo Arbeláez/Reuters

Becerra resaltó la necesidad de que el ministro comparezca ante el Congreso para explicar de manera detallada la situación y las medidas adoptadas. El representante informó que la bancada del Pacto Histórico impulsó una moción de censura en su contra, respaldada ya con las firmas requeridas para iniciar el debate parlamentario. A su juicio, la situación exige que el ministro asuma responsabilidades políticas, más allá de simples disculpas públicas.

Becerra advirtió que no existe un registro exacto de los daños causados por el terremoto y que los anuncios oficiales aún no se traducen en acciones reales. Insistió en la urgencia de definir medidas concretas, tanto en materia tributaria como en la provisión de arriendos para las familias sin techo, así como en garantizar el acceso a la educación para los menores afectados.

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