Colombia

Gustavo Petro se refirió a las tensiones al interior del Pacto Histórico y envió un mensaje de unidad: “No se divide”

La decisión de cinco miembros de la colectividad de mantener en la Comisión de Acusaciones la investigación contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque generaron tensiones al interior del partido

Gustavo Petro en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito suministrada a Infobae Colombia
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El expresidente Gustavo Petro se refirió a las recientes tensiones dentro del Pacto Histórico en su cuenta oficial de X.

La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el gabinete anunciado por Gustavo Petro e Iván Cepeda para supervisar al gobierno de Abelardo de la Espriella y la votación de cinco integrantes de la colectividad para que la investigación contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque continuara en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes provocaron tensiones en el partido.

Los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho intercambiaron mensajes por el caso del expresidente Álvaro Uribe. Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar denunció “dinamita” interna y externa contra Gustavo Petro e Iván Cepeda en el Pacto Histórico.

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Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
Los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho intercambiaron mensajes por el caso del expresidente Álvaro Uribe - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por este motivo, el expresidente Gustavo Petro y líder del Pacto Histórico afirmó en su publicación que la colectividad “no se divide”. Además, señaló que algunos congresistas del partido no estuvieron atentos a una proposición que, según él, fue aprobada de manera apresurada, y afirmó que en el Congreso de la República “no se duerme”.

“El Pacto Histórico no se divide. Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo (sic)“, aseveró el exmandatario en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro aseguró que mantiene su posición de que todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia deben tener una “corte de cierre”, que, según el exmandatario, es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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“Yo mantengo mi posición: todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Colombia deben tener una Corte de cierre que es la Justicia Especial para la Paz (sic)”, afirmó el exmandatario.

Gustavo Petro señaló que la JEP es el camino hacia la verdad para lograr la reconciliación en Colombia e hizo un llamado a la unidad: “La JEP es el camino de la verdad para lograr la reconciliación nacional, sin verdad no hay reconciliación y Colombia necesita juntarse (sic)”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que la JEP es el camino hacia la verdad para lograr la reconciliación en Colombia e hizo un llamado a la unidad - crédito @petrogustavo/X

Iván Cepeda pide que el caso Uribe sigue en la Fiscalía

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, solicitó que la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez permanezca bajo competencia de la Fiscalía General de la Nación. El proceso judicial se relaciona con las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como con el asesinato de Jesús María Valle.

A través de su perfil oficial en X, Cepeda recordó que participa en el expediente como parte civil en calidad de actor popular. Explicó que su papel busca garantizar el acceso a la verdad y la justicia tanto para las víctimas como para la sociedad en general.

Por ese motivo, indicó que instruyó a sus abogados a mantener la postura de que la Fiscalía debe continuar a cargo del caso, asegurando que se respeten las garantías procesales.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda indicó que instruyó a sus abogados a mantener la postura de que la Fiscalía debe continuar a cargo del caso, asegurando que se respeten las garantías procesales - crédito @IvanCepedaCast/X

La intervención de Cepeda surge luego de que la defensa de Uribe lograra que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobara de forma unánime la promoción de un conflicto de competencias para asumir el expediente. El caso incluye, además de las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Valle, la presunta vinculación con el Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

Cepeda insistió en la importancia de que la investigación no cambie de jurisdicción, argumentando que esto representa una salvaguarda para los derechos de las víctimas y refuerza el compromiso con la búsqueda de la verdad en hechos que han marcado la historia reciente del país. Tanto los familiares de las víctimas como organizaciones sociales han estado atentos al desarrollo de este proceso, que continúa generando debate sobre la justicia y la memoria en Colombia.

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