Identifican a las tres víctimas mortales del siniestro entre bus y tractocamión en la vía Medellín-Manizales

El bus de Expreso Bolivariano cubría la ruta Medellín-Ipiales y transportaba 33 pasajeros cuando ocurrió la colisión con el vehículo de carga que se desplazaba en sentido contrario. - crédito @ChismeMedellin/X

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Las autoridades identificaron a las tres personas que murieron en el accidente de tránsito registrado el sábado 29 de agosto en la vía que comunica a Medellín con Manizales. El siniestro involucró a un bus de servicio público de Expreso Bolivariano y un tractocamión que transitaba en sentido contrario.

De acuerdo con El Tiempo, el accidente ocurrió a unos 500 metros del peaje de Supía, en Caldas, mientras que El Colombiano ubicó el hecho en el sector de Las Felicias, en jurisdicción de Caldas, aproximadamente a 27 kilómetros de La Pintada.

El vehículo de servicio público cubría la ruta Medellín-Ipiales y transportaba 33 pasajeros. El impacto con el tractocamión provocó la muerte de tres personas y dejó 18 pasajeros y ocupantes con lesiones, de acuerdo con el reporte más reciente citado por ambos medios.

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Identifican al conductor y a dos pasajeros fallecidos

Según la información publicada por El Tiempo, entre las víctimas mortales se encuentra Cristian Camilo Palacios, conductor del bus de Expreso Bolivariano.

Las otras dos personas fallecidas eran Jorge Eliécer Soto y Nubia Alba Deavila, una pareja de esposos que viajaba en el mismo vehículo y tenía como destino Buga, en el Valle del Cauca.

El medio informó que la pareja tenía previsto visitar la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, lugar de importancia religiosa ubicado en ese municipio.

El siniestro dejó tres personas fallecidas y 18 heridas. Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar y posteriormente trasladados a centros asistenciales de La Pintada, Marmato y Manizales. - crédito @ChismeMedellin/X

El bus cubría la ruta Medellín-Ipiales

El accidente ocurrió mientras el bus de Expreso Bolivariano realizaba el recorrido entre Medellín e Ipiales. De acuerdo con la información suministrada por el diario, el trayecto contemplaba el paso por los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, antes de llegar a Ipiales, ciudad fronteriza con Ecuador.

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El tractocamión involucrado en el accidente transportaba bultos de café. El Colombiano señaló que el vehículo de carga se desplazaba en sentido Supía-Cartagena. Tras la colisión, el bus terminó volcado.

18 personas resultaron heridas

El accidente también dejó 18 personas heridas, quienes recibieron atención inicial en el lugar y posteriormente fueron trasladadas a centros asistenciales.

De acuerdo con la información entregada por El Tiempo, los lesionados fueron remitidos a centros médicos de La Pintada, en Antioquia, y Marmato y Manizales, en Caldas, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

Entre los lesionados se encontraba Numar Ardila Morales, conductor del tractocamión, quien sufrió un trauma craneoencefálico y fue llevado a un centro asistencial.

El Colombiano también mencionó entre las personas lesionadas a Ana María Correa, Johan Steven Restrepo López, Óscar Darío de Jesús Correa Fernández y Luz Marina Bolívar Herrera.

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Entre las víctimas mortales se encontraba el conductor del bus de Expreso Bolivariano, además de una pareja de esposos que viajaba hacia Buga, en el Valle del Cauca. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Investigan las circunstancias del accidente

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

El coronel Eduardo Mejía, jefe de la Seccional de Tránsito y Transportes de Antioquia, explicó, según las declaraciones citadas tanto por el medio, que se analiza como hipótesis un posible adelantamiento en línea continua por parte del bus.

“Se analiza un posible adelantamiento en línea continua que habría tratado de hacer el conductor del vehículo de servicio público, del bus Bolivariano”, señaló el oficial, de acuerdo con los reportes periodísticos.

La hipótesis busca establecer si durante una maniobra de adelantamiento el bus habría invadido el carril contrario, donde terminó chocando de frente con el tractocamión.

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De acuerdo con la información entregada, esta es una hipótesis que hace parte de la investigación y no una determinación definitiva sobre las causas del accidente.

La vía permaneció cerrada durante la atención de la emergencia

Luego del accidente, el tránsito por el sector permaneció restringido mientras los organismos de socorro atendían a las personas afectadas y se adelantaban las labores correspondientes en el lugar.

En la emergencia participaron bomberos de La Pintada, Supía y Marmato, además de funcionarios de la concesión vial y unidades de la Policía de Tránsito.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció sobre el accidente y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas. Además señaló que la vía permanecía cerrada mientras avanzaban las labores de atención.

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Gobernador de Antioquia lamenta tragedia vial en la ruta La Pintada–Manizales - crédito @AndresJRendonC/X

“Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados”, manifestó el mandatario a través de X.