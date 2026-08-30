Abelardo de la Espriella anuncia nuevo Código de Tránsito: cambiarían multas, licencias y costos para conductores

El presidente Abelardo de la Espriella entregó los detalles de la reforma durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros realizado en Barranquilla. - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una reforma integral al Código Nacional de Tránsito, con la que su Gobierno busca modificar diferentes aspectos relacionados con las sanciones, los trámites y los costos que deben asumir los conductores en Colombia.

El anuncio fue realizado este sábado 29 de agosto, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se desarrolló en Barranquilla y que, de acuerdo con lo señalado por el mandatario, tuvo una duración superior a siete horas.

En medio de su intervención, De la Espriella informó que impartió instrucciones a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para avanzar en la construcción de un nuevo Código de Tránsito, al considerar que la legislación actual no responde a las condiciones actuales del país y al impacto económico que tienen algunas obligaciones relacionadas con el tránsito para los ciudadanos.

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“Con la ministra de Transporte ya estamos trabajando en una reforma integral del Código Nacional de Tránsito”, afirmó el presidente.

Presidente anunció cambios en multas de tránsito

Uno de los principales aspectos mencionados por De la Espriella está relacionado con las multas de tránsito y los costos que pueden acumularse cuando un vehículo es inmovilizado.

El mandatario señaló que existe una legislación expedida en 2002 que, según afirmó, ha tenido cinco reformas, pero que continúa desconectada de la realidad del país y del bolsillo de los colombianos.

“Tenemos una ley expedida en el año 2002 que, después de cinco reformas, sigue desconectada de la realidad del país y sobre todo del bolsillo de los colombianos”, sostuvo.

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En ese sentido, explicó que la intención del Gobierno es modificar el esquema para evitar que una sanción pueda representar una carga económica que afecte de manera significativa a las familias.

“No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para una familia”, manifestó.

De acuerdo con el presidente, los costos pueden aumentar cuando se suman diferentes conceptos derivados de una infracción.

“Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede terminar pagando más de un salario mínimo e incluso perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva su sustento al hogar. Eso no puede seguir pasando y no lo vamos a permitir”, dijo.

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El Gobierno anunció una reforma integral para actualizar las normas y modificar distintos aspectos relacionados con el tránsito. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

RUNT y SIMIT estarían incluidos en la reforma

Otro de los puntos anunciados corresponde a los costos asociados al RUNT y al SIMIT. El presidente indicó que la reforma buscará reducir estos valores.

En concreto, De la Espriella afirmó que la iniciativa contempla menores costos asociados al RUNT y al SIMIT, aunque en su intervención no entregó nuevos valores ni especificó cuánto disminuirían las tarifas.

El mandatario tampoco informó una fecha para la entrada en vigencia de estos eventuales cambios, debido a que, según lo anunciado, actualmente se trabaja en la construcción de la reforma.

Cursos para conductores serían más económicos

Los cursos relacionados con las sanciones de tránsito también fueron mencionados por el presidente.

Según De la Espriella, uno de los objetivos del nuevo Código será establecer cursos más económicos para los ciudadanos.

La declaración del mandatario no incluyó detalles sobre los nuevos precios ni sobre las condiciones específicas que tendrían estos cursos.

Por lo tanto, el anuncio se limita a señalar que este aspecto será tenido en cuenta dentro de la reforma integral que deberá construir el Ministerio de Transporte.

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La reforma contempla cursos más económicos para los conductores. - crédito @SectorMovilidad/X

Licencias de conducción tendrían mayor vigencia

La vigencia de las licencias de conducción es otro de los aspectos que el Gobierno pretende modificar.

De la Espriella indicó que la reforma contempla licencias con mayor vigencia, aunque no precisó cuánto tiempo adicional tendrían ni cuáles serían las condiciones aplicables a los diferentes tipos de licencia.

El presidente incluyó este punto entre las medidas que, según explicó, permitirían reducir algunos de los costos y trámites asociados al tránsito.

Por ahora, no se anunció una nueva vigencia concreta ni una fecha a partir de la cual comenzaría a aplicarse este cambio.

Cambiarían los plazos de la revisión técnico-mecánica

La revisión técnico-mecánica también estaría contemplada en la reforma anunciada por el Gobierno nacional.

De acuerdo con lo expresado por el presidente, el nuevo Código establecería plazos más razonables para las revisiones técnico-mecánicas.

Durante la rueda de prensa, De la Espriella no especificó cuáles serían esos nuevos plazos ni indicó cómo se modificaría la periodicidad actual.

El mandatario señaló que la reforma debe mantener como objetivo la protección de la vida y la seguridad en las vías, pero evitando que los trámites y cobros relacionados con el tránsito representen una carga económica excesiva para los ciudadanos.

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“Vamos a proteger la vida y la seguridad en las vías, pero sin permitir que las sanciones, los trámites y los cobros alrededor del tránsito se conviertan en un negocio a costa del bolsillo y la tranquilidad de las familias colombianas”, afirmó.

El Gobierno planteó establecer plazos más razonables para las revisiones técnico-mecánicas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gobierno deberá avanzar en la construcción del nuevo Código

La instrucción para avanzar en la reforma fue dirigida por el presidente a la ministra de Transporte, Elsa Noguera. De acuerdo con lo anunciado, será el Ministerio de Transporte el encargado de trabajar en la construcción de la propuesta.

De la Espriella explicó que el propósito es contar con un “nuevo código de tránsito moderno, justo y acorde con las necesidades del país”.

El presidente también relacionó la iniciativa con la situación económica de los conductores y propietarios de vehículos, especialmente por los diferentes cobros que pueden generarse alrededor de una infracción.

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La reforma anunciada hace parte de las decisiones comunicadas por el mandatario después del Consejo de Ministros realizado en Barranquilla. Sin embargo, los cambios mencionados todavía corresponden a una iniciativa que deberá ser construida, por lo que los valores y condiciones actuales no fueron modificados mediante el anuncio realizado el 29 de agosto.