Voluntaria encontró $5 millones entre los escombros de Torres del Limonar en Cali y logró devolverlos a sus dueños

La voluntaria contó cómo, mientras revisaba las pertenencias recuperadas en Torres del Limonar, encontró documentos, cartas familiares y una cartera que contenía una importante suma de dinero. - crédito @nathaliaangel27/Tiktok

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Nathalia Ángel, una de las voluntarias que acudió a Torres del Limonar para apoyar las labores tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto de 2026, relató cómo encontró más de $5 millones entre las pertenencias de una familia y el proceso que siguió para lograr devolverles el dinero.

La historia fue compartida por Ángel a través de dos videos publicados en TikTok, en los que explicó que llegó al lugar junto con su novio con la intención de colaborar en las labores de apoyo y remoción de escombros.

Según su relato, durante una de las jornadas comenzó a revisar y organizar pertenencias que habían sido recuperadas de una de las zonas afectadas del conjunto residencial. Entre documentos, ropa, accesorios, maquillaje, bolsos y otros objetos, encontró elementos que le permitieron identificar a una familia.

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La voluntaria encontró documentos y cartas de una familia

Ángel contó que mientras revisaba diferentes pertenencias encontró documentos a nombre de Leonor Escobar y Álvaro Troncoso. Posteriormente, halló cartas y otros objetos que le permitieron establecer que se trataba de una familia integrada también por su hija, Diana Marcela Troncoso.

La voluntaria aseguró que las cartas familiares la conmovieron especialmente porque reflejaban la relación entre los padres y su hija.

“Me empecé a encontrar documentos del señor Álvaro Troncoso”, relató Ángel, quien explicó que después encontró numerosas cartas dirigidas a Diana y otras escritas por ella para sus padres.

Entre las pertenencias también encontró una cartera azul que contenía los pasaportes de los integrantes de la familia. Fue al revisar uno de sus compartimentos cuando descubrió una cantidad importante de dinero.

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Inicialmente, Ángel calculó que se trataba de unos $2 millones, pero posteriormente, al contar el efectivo, estableció que en esa cartera había cerca de $4 millones de pesos, además de 50 dólares.

La situación generó preocupación en la voluntaria, quien manifestó que no se sentía tranquila dejando el dinero en un sitio donde no tenía certeza de quién terminaría recibiéndolo.

Nathalia Ángel participó como voluntaria en las labores de apoyo y revisión de objetos recuperados entre los escombros de las torres del Limonar, en Cali. - crédito captura de video y Juan Pablo Arbeláez/Reuters

Encontró más dinero entre las pertenencias

De acuerdo con el testimonio, Ángel entregó inicialmente el dinero, junto con la cartera y los pasaportes, a uno de los brigadistas encargados de recibir las pertenencias recuperadas.

Sin embargo, poco después, mientras revisaba un balde con otros objetos, encontró una alcancía con monedas y un sobre que tenía escrito “para el seguro del carro”.

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Al abrir el sobre descubrió más de un millón de pesos.

“Dios mío, más plata. Ya es mucha plata. Yo no puedo dejar esto aquí”, contó la voluntaria al recordar lo que pensó en ese momento.

Con este segundo hallazgo, la suma encontrada entre las pertenencias de la familia superaba los $5 millones de pesos, de acuerdo con su relato.

Ángel explicó que su principal preocupación era asegurarse de que el dinero llegara a sus propietarios o a sus familiares y no se perdiera durante el proceso de entrega de las pertenencias recuperadas de los escombros.

Tras encontrar más efectivo entre las pertenencias, la voluntaria buscó a la familia en redes sociales hasta establecer contacto y coordinar la devolución de los recursos. - crédito @nathaliaangel27/Tiktok

Buscó a la familia en redes sociales

Ante la incertidumbre, la voluntaria decidió intentar localizar a los integrantes de la familia. Junto con su novio, comenzó a buscar en redes sociales información relacionada con el apellido Troncoso.

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Finalmente, encontró una publicación en Instagram en la que se solicitaba información sobre Diana Marcela Troncoso y aparecía un número telefónico.

Ángel se comunicó con una mujer identificada como Juliana, a quien le explicó que era voluntaria en Torres del Limonar y que había encontrado pertenencias y dinero que aparentemente pertenecían a la familia.

Antes de hablar sobre el dinero, preguntó por el estado de Álvaro, Leonor y Diana.

La respuesta le generó alivio: los tres estaban vivos y Diana se encontraba recuperándose en una clínica.

Diana había sido rescatada tras permanecer más de 30 horas bajo los escombros

Según el relato de Ángel, Juliana le informó que Diana Marcela estaba recuperándose en una clínica.

La joven había sido una de las personas rescatadas de Torres del Limonar después de permanecer más de 30 horas bajo los escombros, de acuerdo con la información compartida por la voluntaria.

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Ángel contó que la noticia la emocionó profundamente, pues durante la búsqueda de los propietarios de las pertenencias no sabía si las personas cuyos documentos había encontrado habían sobrevivido al colapso.

Posteriormente, Juliana se comunicó con Álvaro Troncoso y le informó sobre el hallazgo del dinero. El hombre se encontraba acompañando a su hija en la clínica, pero decidió trasladarse hasta el lugar donde estaba la voluntaria para recuperar las pertenencias.

Álvaro Troncoso recibió nuevamente el dinero

Ángel relató que, aproximadamente 20 minutos después de la llamada, Álvaro Troncoso llegó al lugar.

La voluntaria aseguró que lo recibió con un abrazo y le explicó cómo había encontrado sus pertenencias. También le contó que había leído algunas de las cartas que la familia se había escrito.

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Posteriormente, junto con May (otra voluntaria que participó en el proceso) y su novio, Ángel realizó la entrega del dinero y de varias pertenencias recuperadas.

El hombre pudo revisar y contar nuevamente el efectivo.

La voluntaria afirmó que permanecieron cerca de dos horas acompañando a Álvaro, quien les contó detalles sobre la recuperación de su hija y la situación que atravesaba la familia.

Según el relato de Ángel, Diana se encontraba recuperándose y recibiendo atención médica después de ser rescatada.

El dinero fue hallado en dos partes: cerca de $4 millones en una cartera y más de $1 millón en un sobre destinado al seguro de un carro. - crédito REUTERS/Luisa González

La voluntaria destacó la solidaridad durante la emergencia

Además de contar cómo devolvió el dinero, Nathalia Ángel aprovechó sus videos para reconocer el trabajo de quienes participaron en las labores posteriores al terremoto.

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La joven agradeció a voluntarios, rescatistas, brigadistas, policías y bomberos, así como a las personas que acudieron a entregar alimentos, café y otras ayudas a quienes permanecían en las zonas afectadas.

“Fui testigo de toda esa solidaridad que los caleños vimos”, manifestó.