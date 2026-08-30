Colombia

Fenómeno de El Niño: Ministerio de Salud pide a hospitales prepararse ante olas de calor, incendios y escasez de agua

La entidad establece acciones de vigilancia epidemiológica, continuidad de los servicios y coordinación territorial, con especial atención a niños, personas mayores, gestantes, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas

Las IPS deberán garantizar, de acuerdo con sus responsabilidades y capacidades, la disponibilidad del talento humano necesario para responder ante eventuales emergencias. - crédito EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo
Las IPS deberán garantizar, de acuerdo con sus responsabilidades y capacidades, la disponibilidad del talento humano necesario para responder ante eventuales emergencias. - crédito EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo
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El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) establecieron nuevas directrices para fortalecer la preparación del sistema de salud ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño 2026-2027.

Las medidas están contenidas en la Circular Externa Conjunta 023 de 2026, dirigida a las entidades territoriales, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los demás actores del sistema.

De acuerdo con el Ministerio, la circular busca fortalecer desde ahora las acciones de prevención, vigilancia, coordinación y capacidad de respuesta ante posibles situaciones asociadas con el fenómeno climático.

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Entre los escenarios contemplados se encuentran el aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, la posible escasez de agua, las olas de calor, los incendios forestales y el deterioro de la calidad del aire.

¿Qué riesgos contempla el Ministerio de Salud?

Según la información entregada por la entidad, la expedición de la circular responde a la alta probabilidad de ocurrencia de eventos asociados al Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y 2027.

El Ministerio señaló que este escenario puede generar desabastecimiento de agua para consumo humano, riesgos sanitarios relacionados con las altas temperaturas, afectaciones derivadas de incendios forestales y complicaciones en personas con enfermedades crónicas.

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También contempla posibles enfermedades relacionadas con la sequía y con el consumo de agua y alimentos.

La entidad indicó que estas condiciones pueden afectar especialmente a niños y niñas, personas mayores, gestantes, personas con discapacidad y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad y especial protección.

Además, las condiciones asociadas al fenómeno pueden generar presiones adicionales sobre la prestación de los servicios de salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas hacen parte de las poblaciones priorizadas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las medidas que deberán adoptar los actores del sistema de salud

La Circular Externa Conjunta 023 de 2026 establece acciones para fortalecer el conocimiento del riesgo, la mitigación y la respuesta, así como las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Entre las principales directrices se encuentran:

  • Fortalecer los planes territoriales de contingencia frente al Fenómeno de El Niño.
  • Intensificar la vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de eventos sensibles al clima.
  • Reforzar las acciones de promoción de la salud, prevención y comunicación del riesgo con las comunidades.
  • Garantizar la continuidad de los programas de vacunación y de las acciones de prevención de enfermedades transmisibles.
  • Fortalecer la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
  • Coordinar acciones para garantizar el abastecimiento seguro de agua en los territorios con mayor riesgo.
  • Consolidar la articulación entre el sector salud, la gestión del riesgo de desastres y las demás entidades responsables de la respuesta territorial.

Hospitales deberán reportar diariamente su capacidad de respuesta

Como parte de las medidas de preparación, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia.

Asimismo, tendrán que reportar diariamente su capacidad de respuesta y las posibles afectaciones que puedan comprometer la continuidad de la atención.

De acuerdo con sus responsabilidades y capacidades, las instituciones deberán garantizar la disponibilidad de talento humano, medicamentos, insumos, agua potable, sistemas de respaldo y demás recursos necesarios para responder ante eventuales emergencias.

El seguimiento permitirá monitorear la disponibilidad de los servicios, identificar posibles dificultades y fortalecer la respuesta coordinada frente a los eventos asociados al Fenómeno de El Niño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantenerse hidratado, consumir agua segura y evitar la exposición prolongada al sol son algunas de las recomendaciones de las autoridades. - Imagen Ilustrativa Infobae

Entidades territoriales también deberán reforzar la vigilancia

Las entidades territoriales deberán coordinar acciones con los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para fortalecer la vigilancia epidemiológica y en salud ambiental, la respuesta ante emergencias y la protección de las poblaciones más vulnerables.

También deberán mantener activas las Salas de Análisis de Riesgo Ambiental (SARA) y fortalecer los laboratorios de salud pública.

La circular contempla además el fortalecimiento del trabajo con los Equipos Básicos de Salud y las brigadas extramurales, con el propósito de acercar los servicios a las comunidades, fortalecer la vacunación e identificar oportunamente riesgos sanitarios.

Recomendaciones del Ministerio para la ciudadanía

El Ministerio de Salud también entregó recomendaciones a la población ante el posible aumento de las temperaturas y la escasez de agua.

Entre las medidas se encuentran mantenerse hidratado y consumir agua segura, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., y utilizar protector solar.

La entidad también recomendó eliminar recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos, almacenar adecuadamente el agua y los alimentos y mantener al día los esquemas de vacunación.

Además, pidió consultar oportunamente los servicios de salud ante signos de alarma como confusión, mareo, debilidad, piel caliente y seca o temperatura corporal superior a 39 °C. Estas recomendaciones tienen especial relevancia para niños, personas mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Frente a posibles episodios de deterioro de la calidad del aire derivados de incendios forestales, el Ministerio recomendó seguir las indicaciones de las autoridades y reducir la exposición al humo, especialmente en personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

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