Colombia

En La Unión, Antioquia nació una ternera de dos cabezas

El animal murió minutos después del parto múltiple debido a la complejidad de la malformación

Un inusual parto múltiple sorprendió a los habitantes de una finca en el Oriente antioqueño cuando una vaca dio a luz a dos terneras el 26 de agosto: la primera nació sana y la segunda, con una rara malformación de dos cabezas, murió minutos después, dejando a la comunidad entre el asombro y la incredulidad - crédito Mi Oriente / Facebook

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El 26 de agosto, una finca del municipio de La Unión en el Oriente antioqueño fue escenario de un evento poco habitual en la ganadería local: una vaca dio a luz a dos terneras en el mismo parto, pero solo una sobrevivió. Lo que parecía un día de rutina para la familia propietaria terminó con sorpresa y asombro.

La jornada comenzó con la llegada al mundo de la primera cría, una ternera de color café. Este nacimiento transcurrió sin sobresaltos y, según relataron los dueños al medio Mi Oriente, la madre y su cría quedaron en perfectas condiciones. “La ternera está sana y la vaca se recupera normalmente”, comentaron los familiares, destacando la tranquilidad inicial de la situación.

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Sin embargo, aproximadamente una hora después, la vaca volvió a mostrar signos de labor de parto. Sin intervención de personas, el animal dio a luz a una segunda cría. Fue en ese instante cuando la familia advirtió que algo no era habitual: la ternera recién nacida presentaba dos cabezas perfectamente formadas.

Daniela González, miembro de la familia y testigo del hecho, describió el momento como impactante. “Pensamos que la vaca tendría una sola cría, pero luego vimos que volvía a parir y nos sorprendimos al ver a la segunda ternera”, explicó. El asombro fue mayor cuando constataron la condición de la cría: “Tenía dos cabezas. Nunca habíamos visto algo igual”, afirmó González.

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Especialistas han documentado pocos episodios similares en Colombia en los últimos años - crédito Mi Oriente
Especialistas han documentado pocos episodios similares en Colombia en los últimos años - crédito Mi Oriente

La ternera bicéfala llegó al mundo con vida y logró respirar por unos minutos. Sin embargo, la complejidad de su malformación limitó sus posibilidades de sobrevivir. “Alcanzó a nacer viva, pero murió a los cinco minutos”, relató González, quien insistió en que esta situación jamás se había presentado en la finca.

Nacimiento de terneras gemelas y anomalía de bicefalia

El fenómeno de la bicefalia bovina, como se conoce científicamente, es extremadamente raro. Se trata de una anomalía congénita en la que un embrión inicia el proceso para formar gemelos idénticos, pero la división no se completa y ambas cabezas comparten un mismo tronco.

En este caso, la vaca primero parió una cría sana y, una hora después, la segunda, que nació con la mencionada malformación. El desenlace fue inevitable para la ternera con dos cabezas, mientras que tanto la madre como la primera cría se mantienen en buen estado.

La cría con dos cabezas solo vivió cinco minutos tras el parto, según relató la familia - crédito Alcaldía de La Unión
La cría con dos cabezas solo vivió cinco minutos tras el parto, según relató la familia - crédito Alcaldía de La Unión

La familia propietaria expresó su desconcierto ante lo sucedido. “Esta historia nos tiene muy asombrados”, manifestaron, y decidieron compartir el caso por lo inusual del nacimiento y la reacción de sorpresa que generó en la zona.

Frecuencia y causas de la bicefalia en bovinos

A nivel mundial, la incidencia de bicefalia en vacas es reducida. Según estudios citados en medios especializados, se estima que este tipo de malformaciones ocurre en entre el 1% y el 3% de los nacimientos de bovinos, aunque algunos informes elevan la cifra hasta un 5% cuando se consideran otros fenómenos de duplicación.

Las causas exactas de este fenómeno no siempre están claras. Se atribuyen a alteraciones durante el desarrollo embrionario, cuando el proceso de división para crear gemelos idénticos no se culmina. Así, se forma un solo cuerpo con dos cabezas, lo que compromete gravemente la viabilidad del animal.

Vecinos y usuarios de redes sociales reaccionaron con asombro y comentarios insólitos al caso - crédito Alcaldía de La Unión
Vecinos y usuarios de redes sociales reaccionaron con asombro y comentarios insólitos al caso - crédito Alcaldía de La Unión

En Colombia, los registros de bicefalia bovina son excepcionales. El primer caso documentado se dio en 2022 en el departamento de Arauca y fue estudiado por los especialistas Laura García, Samuel Hernández y Jeiczon Jaimes, quienes analizaron una ternera de raza mixta en Arauquita, según el medio Contexto Ganadero. Estos episodios suelen despertar interés tanto en la comunidad científica como en la población rural.

Reacciones en la comunidad y comentarios en redes sociales

El hecho no tardó en difundirse entre vecinos y en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron el fenómeno desde una perspectiva religiosa o supersticiosa: “Todo está escrito en la Biblia: el dragón de las siete cabezas”, fue uno de los comentarios más llamativos.

Otros, en tono irónico, sugirieron: “Una oportunidad para que genere ingresos a través de turismo de avistamiento de terneros de dos cabezas… son señales… las toma o las deja…”. El asombro y la incredulidad marcaron la conversación digital, donde no faltaron quienes hablaron de “la patria milagro” al referirse a lo sucedido.

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