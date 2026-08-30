Colombia

Álvaro Uribe insistió en criticar la reforma pensional tras aval de la Corte Constitucional: “Todos los riesgos de corrupción”

El expresidente antioqueño defendió el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia establecido con la Ley 100 de 1993

El expresidente Uribe se deberá presentar el viernes 4 de septiembre de 2026 para continuar con la diligencia judicial en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El expresidente Uribe aseguró que la nueva ley pensionar será un estímulo para la "corrupción y la politiquería" - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó fuertes críticas a la nueva ley pensional, luego de que la Corte Constitucional le diera un nuevo impulso al proyecto tras más de un año de debates y devoluciones al Congreso de la República.

Aunque en mensajes previos en redes sociales el líder del Partido Centro Democrático ya había expresado sus reparos frente a la Ley 2381 de 2024, a través de una publicación en su cuenta de X, Uribe reiteró que la iniciativa “marchita el ahorro, condena a los fondos de pensiones a desaparecer y anula las posibilidades de los jóvenes de construir mediante ahorro una buena pensión”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el exmandatario, la reforma entrega el 80% de los nuevos ingresos al sistema público, lo que, en su opinión, expone los recursos “a todos los riesgos de corrupción y politiquería”.

En contraposición, Uribe recordó que el sistema establecido por la Ley 100 permitió crear un ahorro de 500 billones de pesos propiedad de los trabajadores, considerado por él como un pilar para “el manejo macroeconómico del país”.

Álvaro Uribe defendió el sistema pensional de la Ley 100 de 1993, y aseguró que este permitió crecimiento económico - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe defendió el sistema pensional de la Ley 100 de 1993, y aseguró que este permitió crecimiento económico - crédito @AlvaroUribeVel/X

La ley 100 tenía dos sistemas, el de prima media o estatal, con subsidios regresivos y el de capitalización individual”, dijo.

Es decir, que en su pronunciamiento, el líder político propuso como alternativa dejar un único sistema de capitalización individual administrado por los fondos privados, manteniendo la garantía de pensión mínima.

PUBLICIDAD

También planteó que el sistema público de prima media debería cerrarse a nuevas afiliaciones y continuar solo para quienes ya están vinculados, recibiendo aún sus cotizaciones, pero sin admitir nuevos traslados.

Según el exmandatario, los fondos privados podrían apoyar el financiamiento del déficit existente mediante créditos especiales a largo plazo, “esto para ayudar a pagar el déficit ya causado”.

La Ley 100 creó el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia - crédito Presidencia de Colombia
La Ley 100 creó el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

El mensaje de Uribe también abordó el pilar semi contributivo para quienes no alcancen a la pensión, sugiriendo que siga bajo el modelo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPs), con la opción de acceder a una renta vitalicia o a la devolución del dinero, opción que, según él, la nueva ley eliminó. Además, propuso que el programa del Adulto Mayor dependa del presupuesto nacional, saneado con crecimiento económico, austeridad estatal y combate a la corrupción.

La nueva ley pensional

La intervención del exmandatario se conoce en un contexto de incertidumbre y ajustes en la reforma pensional. La Corte Constitucional declaró exequible la columna vertebral de la ley, que incluye un pago de pensiones a cargo del Estado hasta un máximo de 2,3 salarios mínimos, pero devolvió al Congreso diez proposiciones que no habían sido debatidas, otorgándole 30 días hábiles para su discusión. El alto tribunal fijó el 1.º de abril de 2027 como fecha de entrada en vigor de las disposiciones avaladas.

Esto implica que, durante los próximos años, coexistirán prestaciones reguladas por distintas normativas: regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, el esquema dual vigente desde esa ley y el nuevo sistema de pilares.

La medida del Gobierno podría ir en contra de lo que ya había establecido la Ley 2381 de 2024 - crédito Consejo de Estado
La medida del Gobierno podría ir en contra de lo que ya había establecido la Ley 2381 de 2024 - crédito Consejo de Estado

A partir del 1 de abril de 2027, quienes acrediten el número mínimo de semanas cotizadas –750 para mujeres y 900 para hombres– podrán conservar el régimen anterior, sea en Colpensiones o en una administradora privada, y no se verán afectados por las nuevas reglas. Para los nuevos afiliados, la ley establece un sistema de protección social integral con cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario

Expertos en pensiones y representantes de los fondos privados, como Andrés Velasco de Asofondos, advirtieron que la implementación del nuevo sistema requerirá desarrollos tecnológicos complejos y una reglamentación clara, además de advertir posibles diferencias en el trato a los cotizantes y un aumento en la litigiosidad.

“Aunque ocho meses parece mucho tiempo, el reto de atender a 25 millones de personas en un sistema totalmente diferente a partir del primero de abril es muy grande”, dijo Velasco, citado por Semana.

La reforma, que busca transformar el modelo dual público-privado vigente desde 1993, se encuentra aún en fase de ajustes técnicos y jurídicos. Mientras tanto, sectores políticos y económicos continúan debatiendo el alcance de los cambios y su impacto sobre el futuro de las pensiones en Colombia.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezLey pensionalReforma pensionalLey 100Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El cantante Río generó polémica en redes sociales tras revelar por qué se separó de Pedrina en 2018: “Decidieron arrebatármelo todo”

Tras casi 10 años desde la disolución de Pedrina y Río, parece salir a la luz el verdadero motivo por el que dejaron de trabajar juntos

El cantante Río generó polémica en redes sociales tras revelar por qué se separó de Pedrina en 2018: “Decidieron arrebatármelo todo”

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: se mantienen 19 conflagraciones activas en seis departamentos

La entidad confirmó que las zonas afectadas en Policarpa, Nariño y Coello, Tolima, fueron controladas

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: se mantienen 19 conflagraciones activas en seis departamentos

David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

El piloto colombiano remontó 15 posiciones en la clasificación y tres en la carrera luego de un error en la primera vuelta que lo dejó en el sexto lugar

David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

Caso Miguel Uribe: Revelan expedientes de la Fiscalía, tuvo datos de la filtración del esquema desde julio de 2025

Los documentos divulgados recientemente indican que la línea sobre una filtración desde el anillo de seguridad quedó identificada 46 días después del ataque del 7 de junio de 2025, cuando uno de los menores confesó la presunta relación entre alias Chipi y el esquema de seguridad del entonces senador

Caso Miguel Uribe: Revelan expedientes de la Fiscalía, tuvo datos de la filtración del esquema desde julio de 2025

Vicepresidente José Manuel Restrepo fue sorprendido por jóvenes raperos mientras caminaba por las calles de Cartagena: así fue su reacción

Tras su jornada en Asobancaria, el vicepresidente caminó por la capital colombiana y compartió un video en el que dos artistas urbanos improvisan sobre la reconstrucción en Chocó y el respaldo al Gobierno nacional

Vicepresidente José Manuel Restrepo fue sorprendido por jóvenes raperos mientras caminaba por las calles de Cartagena: así fue su reacción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños en redes sociales: calientan motores para el estreno de su colaboración

Deportes

David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

David Alonso se metió en el podio del Gran Premio de Aragón en Moto2: su tercero en la última temporada antes de pasar a MotoGP

Técnico bicampeón con Junior FC dejó tirada la rueda de prensa a la segunda pregunta: Barra le dedicó trapo presionando su salida

Einer Rubio lanzó dura frase sobre la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: “Es ciclismo, nadie se salva”

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez