Colombia

3 adolescentes fueron detenidos tras robar un vehículo en Bogotá: habían salido hace un mes del centro El Redentor

La Policía Nacional reportó que los menores de 16 y 17 años intentaron huir en el carro sustraído, pero fueron interceptados en Santa Fe luego de que el GPS permitió ubicarlo

Los adolescentes registraban antecedentes por hurto y estaban vinculados a presuntos delitos de secuestro extorsivo y hurto agravado -crédito Mebog
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El operativo policial en la localidad de Chapinero concluyó con la aprehensión de tres adolescentes que intentaban huir en un vehículo hurtado.

Dos de ellos habían recuperado recientemente la libertad tras cumplir una medida en el Centro de Atención Especializada El Redentor.

La intervención se produjo en las inmediaciones de una institución universitaria en el barrio Bosque Calderón Tejada. La patrulla fue alertada sobre el robo de un carro particular, perpetrado presuntamente mediante el uso de un arma de fuego.

La víctima había sido abordada por los jóvenes, quienes escaparon a bordo del vehículo.

Los ocupantes del automóvil descendieron e intentaron escapar, pero los uniformados lograron detenerlos durante la interceptación - crédito Mebog
Los ocupantes del automóvil descendieron e intentaron escapar, pero los uniformados lograron detenerlos durante la interceptación - crédito Mebog

Un despliegue inmediato del plan candado permitió a la Policía rastrear el automóvil gracias a su sistema de GPS. El dispositivo indicó que el carro se encontraba en la localidad de Santa Fe. Al interceptar el vehículo, los ocupantes descendieron e intentaron fugarse a pie, pero la reacción policial permitió su detención.

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Así lo explicó el mayor Diego Buitrago, comandante de la estación de Policía Chapinero: “La rápida reacción de nuestros uniformados permitió recuperar un vehículo hurtado mediante atraco en el barrio Bosque Calderón. Tras activar el Plan Candado, los policías interceptaron el automotor en la avenida Circunvalar”.

En el registro del carro particular se encontraron un arma traumática y un arma cortopunzante. Los tres adolescentes, junto con los objetos incautados y el vehículo recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.

Las autoridades confirmaron que dos de los jóvenes habían salido hace un mes de ‘El Redentor’, tras procesos por secuestro extorsivo y hurto agravado. Además, ya existían anotaciones previas por hurto en sus registros.

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La patrulla de vigilancia recibió por radio la alerta sobre el robo del automóvil y activó un plan candado en la zona - crédito Mebog
La patrulla de vigilancia recibió por radio la alerta sobre el robo del automóvil y activó un plan candado en la zona - crédito Mebog

El hecho dejó en evidencia la rápida respuesta de la Policía Nacional frente a los delitos cometidos en la ciudad. Los implicados fueron detenidos antes de lograr escapar con el vehículo, tras activarse el protocolo de búsqueda y cierre de vías.

“Los aprendidos quedaron a disposición de la URI de Menores. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar hechos delictivos a través de la línea 123”, finalizó diciendo el mayor Diego Buitrago.

Operativo contra robo de vehículos

Las más recientes acciones de la Policía Nacional contra el hurto de vehículos en Bogotá han permitido atacar de manera directa las fuentes de ingresos de las bandas dedicadas al robo y comercialización de automotores. Según los reportes oficiales, los operativos recientes implicaron la incautación de mercancía robada y la captura de personas con antecedentes asociados a estos delitos.

En Engativá, dos individuos fueron sorprendidos cuando intentaban huir con una camioneta robada el 2 de julio. Los presuntos implicados, según la Policía, usaron un control remoto universal para desbloquear el vehículo en un parqueadero. Ambos registran antecedentes por receptación, hurto calificado y agravado.

Ofensiva contra el robo de vehículos y autopartes en Bogotá - crédito Mebog
Ofensiva contra el robo de vehículos y autopartes en Bogotá - crédito Mebog

Durante el procedimiento, las autoridades explicaron que el control remoto decomisado es una herramienta recurrente entre quienes buscan vulnerar la seguridad de los automóviles y sustraerlos sin violencia directa sobre los propietarios. El hallazgo permitió vincular a los capturados con otras investigaciones en curso.

En paralelo, en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires, se realizaron allanamientos en dos locales comerciales. Allí recuperaron tres motocicletas reportadas como robadas, junto a tres motores y un tanque de gasolina, todos con modificaciones en sus sistemas de identificación.

Las autoridades informaron que el valor de los bienes incautados y recuperados en este último operativo ronda los 30 millones de pesos, cifra que representa una afectación directa a las finanzas de las redes delictivas especializadas en el hurto de automotores y autopartes.

A lo largo de este año, las medidas implementadas han permitido la recuperación de 1.066 motocicletas y 760 automotores, según los registros de la Policía Nacional. Además, las estadísticas oficiales muestran una reducción del 8% en el hurto de vehículos y del 5% en motocicletas respecto al mismo periodo anterior, lo que se traduce en 164 casos menos reportados en la ciudad.

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