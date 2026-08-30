Otro colombiano murió en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia: familia señala que había aceptado una oferta laboral por $15 millones mensuales

Imagen de referencia - La muerte del colombiano en Ucrania ocurrió durante una operación militar - crédito Evgeniy Maloletka/AP Foto

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El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado más de 170 colombianos fallecidos y más de 600 connacionales desaparecidos, según cifras reportadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La más reciente fue la de Ever Pérez Villanueva, un joven de 25 años del corregimiento de San José de Saco, en el municipio de Juan de Acosta, departamento de Atlántico.

La familia mencionó la dificultad para repatriar el cuerpo del connacional, por lo que pidieron la intervención de la Cancillería colombiana para intentar recuperar los restos de su ser querido.

El tío materno de Ever Pérez Villanueva confirmó el fallecimiento de su sobrino en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania - crédito Captura de Pantalla Facebook

La noticia fue confirmada por Alci Villanueva, tío materno del joven que, por medio de sus redes sociales, lamentó la repentina partida.

“Sobrino Dios te reciba en su santo reino, nos dejas una enorme tristeza”, escribió Villanueva en su cuenta de Facebook.

La oferta económica y el viaje a Ucrania

En declaraciones a La FM, Alci Villanueva sostuvo que Ever Pérez Villanueva aceptó viajar después de recibir una propuesta económica de 15 millones de pesos mensuales para unirse a las fuerzas militares de Ucrania.

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“Él, como había sido reservista del Ejército de Colombia, aceptó esa proposición y se fue para Ucrania”, dijo el tío del fallecido colombiano a la cadena radial. Así mismo, sospecha de un supuesto reclutador que lo contactó en Barranquilla y luego lo llevó a Bogotá antes del viaje.

En su relato, Villanueva indicó que su sobrino compartía constantemente videos y fotografías durante su estancia en la nación europea. En esas grabaciones decía que se encontraba en la zona de Zaporiyia (Ucrania).

Ever Pérez Villanueva, un joven de 25 años de San José de Saco, viajó a Ucrania tras aceptar una oferta de 15 millones de pesos mensuales para sumarse a las fuerzas militares ucranianas - crédito Captura de Pantalla Facebook

La muerte del joven ocurrió durante una operación militar registrada el domingo 23 de agosto, cuando Pérez Villanueva salió con un compañero para verificar si unos drones enemigos ya se habían retirado.

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“Habían avistado unos drones supuestamente del enemigo y ellos salieron a darse cuenta si ya los drones se habían ido, y fue una emboscada que le tenían preparada y los ametrallaron a fusil y lo mataron”, relató su tío en el medio citado.

Del mismo modo, Alci Villanueva sostuvo en diálogo con Blu Radio que él y sus compañeros también fueron rodeados por dichos drones explosivos.

Con base en el relato de la familia, el cuerpo de Ever Pérez Villanueva permanece en un área controlada por Rusia. Por este motivo, las fuerzas ucranianas no se atreven a entrar a la zona por temor a sufrir otra emboscada, lo que representa un alto riesgo para otros integrantes de la institución militar.

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Incluso, antes de que ocurriera el fatídico desenlace, el tío materno del joven afirmó que sus allegados intentaron persuadirlo para que regresara a Colombia. “Ni siquiera hemos podido repatriar el cuerpo porque cayó en zona enemiga”, dijo a Blu Radio.

Imagen de referencia - La familia sospecha de un supuesto reclutador que contactó a Ever Pérez Villanueva en Barranquilla y luego lo llevó a Bogotá antes del viaje a Ucrania - créditos Reuters / Stringer| Imagen Ilustrativa Infobae

Pedido a la Cancillería

Ante esa situación, los familiares iniciaron gestiones para buscar apoyo oficial. “Nosotros le rogamos a la Cancillería que intervenga, que nos ayude a resolver este asunto. Si es posible repatriar el cuerpo. No sé qué otra alternativa se pueda utilizar, ver si tenía algún seguro o si le reconoce algo el gobierno de Ucrania porque Ever se fue a defender esa guerra que a él no le correspondía”, declaró Alci Villanueva a Blu Radio.

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Del mismo modo, la familia también intenta aclarar si el joven tenía algún seguro durante su permanencia en ese país. Incluso, el tío materno de Pérez Villanueva contó en La FM que la familia recibió información sobre un posible subsidio para los padres, aunque para tramitarlo tendrían que viajar a Ucrania.

La familia de Ever Pérez Villanueva pidió la intervención de la Cancillería colombiana para recuperar los restos y revisar si tenía algún seguro en Ucrania - crédito Colprensa

Mientras avanzan esas consultas, en el corregimiento de San José de Saco se realizaron honras fúnebres simbólicas como forma de despedir a su ser querido. La familia mantiene la expectativa de recuperar los restos para sepultarlo en su tierra.

El caso llevó a sus allegados a pedir que en Colombia se refuercen las alertas sobre ofertas de dinero dirigidas a jóvenes con experiencia militar. Su mensaje apunta a evitar que más personas viajen a conflictos ajenos atraídas por promesas económicas.

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